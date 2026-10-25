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Giới trẻ

Tuổi trẻ Ninh Bình - Cao Bằng chia sẻ mô hình khởi nghiệp gắn với sản phẩm bản địa

Xuân Tùng

TPO - Trong chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn Ninh Bình và Tỉnh Đoàn Cao Bằng, các đại biểu đã tham quan, tìm hiểu mô hình phát triển kinh tế hợp tác gắn với tiềm năng, lợi thế địa phương; trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng sản phẩm, phát triển thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm bản địa.

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Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026, Tỉnh Đoàn Ninh Bình﻿ tổ chức chương trình làm việc với Tỉnh Đoàn Cao Bằng nhằm tăng cường mối quan hệ giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp tổ chức các hoạt động chung giữa hai đơn vị.
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Tham dự chương trình có anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình; chị Nguyễn Thị Hương Nhung - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng.
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Tại chương trình, các đại biểu trao đổi về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đồng thời trao tặng quà lưu niệm, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó và tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa tuổi trẻ Ninh Bình và Cao Bằng.
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Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu Tỉnh Đoàn Cao Bằng đã tham quan, khảo sát mô hình tại Hợp tác xã Sinh Dược﻿.
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Hoạt động tạo điều kiện để các đại biểu tìm hiểu thực tiễn mô hình phát triển kinh tế hợp tác gắn với tiềm năng, lợi thế địa phương; trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng sản phẩm, phát triển thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm bản địa, qua đó gợi mở những ý tưởng, mô hình khởi nghiệp phù hợp dành cho thanh niên.
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Chương trình là dịp tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế; góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại hai địa phương.

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#Tuổi trẻ Ninh Bình #Tuổi trẻ Cao Bằng #Hợp tác xã Sinh Dược #sản phẩm bản địa #khởi nghiệp thanh niên #phát triển thị trường

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