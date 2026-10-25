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Giới trẻ

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Nam vương 10x và triết lý rực rỡ từ điều giản dị

Tường Kha

TPO - Không hào nhoáng tốn kém, chàng trai 10x Hoàng Nhật Quang đã chinh phục ngôi vị cao nhất của NEU Glamour 2026 với tư duy của một sinh viên kinh tế đặt mục tiêu đi thi với ngân sách “0 đồng” và định nghĩa lại sự rực rỡ của tuổi trẻ.

Hoàng Nhật Quang (SN 2005, quê Hưng Yên) sinh viên Viện Ngân hàng - Tài chính, là một trong số 40 thí sinh tham dự Chung kết cuộc thi Sinh viên thanh lịch Đại học Kinh tế Quốc dân - NEU Glamour 2026 (tối 24/10) do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên nhà trường tổ chức.

Sở hữu chiều cao 1m77 cùng phong thái lịch lãm, Nhật Quang gây ấn tượng mạnh mẽ với ban giám khảo và khán giả không chỉ bởi ngoại hình sáng sân khấu mà còn nhờ tài dẫn chương trình cuốn hút, phong thái tự tin và tư duy phản biện sắc sảo.

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Nhật Quang trong phần thi trang phục truyền thống áo dài và giới thiệu tại đêm Chung kết. Ảnh: BTC

Hành trình "0 đồng” của một sinh viên kinh tế

Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của Hoàng Nhật Quang trong đêm Chung kết chính là phần ứng xử khi chia sẻ về bài toán tài chính tham gia cuộc thi tài sắc sinh viên.

Nhật Quang cho biết, ngay từ đầu đã đặt mục tiêu đi thi với ngân sách 0 đồng.

“Chúng ta đang học kinh tế, chúng ta học về giá trị của đồng tiền. Vậy nên Nhật Quang đặt ra một mục tiêu là thi Nam vương với 0 đồng. Và Nhật Quang có thể tự tin rằng, đến thời điểm hiện tại, con số ấy vẫn là 0 đồng, thậm chí còn có đôi phần lãi nữa. Nhật Quang muốn tạo ra một hành trình không cần những điều quá hào nhoáng, không cần quá nhiều tiền, mà quan trọng là chúng ta thực sự hiểu mình đang mang lại giá trị gì cho mọi người”, cậu nói.

Khoản “lãi” lớn nhất mà chàng trai 20 tuổi nhắc tới chính là tình cảm, sự yêu thương và đồng hành của thầy cô, bạn bè xuyên suốt chặng đường nỗ lực. Quan điểm thực tế nhưng văn minh này đã nhận về những tràng pháo tay giòn giã tại hội trường, chứng minh bản lĩnh của một người trẻ dám làm khác biệt.

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Nhật Quang trong phần thi ứng xử. Ảnh: BTC

Đối diện “Peer Pressure”: Thật khó để sống một đời không rực rỡ!

Bước vào phần thi ứng xử sau khi bốc thăm giám khảo là Mrs Earth International 2024 Vũ Thị Hoa, Nhật Quang nhận được câu hỏi chạm đúng tâm tư của thế hệ Gen Z: Trước thực tế nhiều bạn trẻ rơi vào áp lực đồng trang lứa (peer pressure) khi thấy bạn bè liên tục đạt thành tích nổi bật và chia sẻ cuộc sống đáng mơ ước trên mạng xã hội, em sẽ làm gì để giúp các bạn vượt qua áp lực so sánh để tự tin hơn?

Không né tránh, Nhật Quang chọn cách tiếp cận vấn đề bằng việc định nghĩa lại khái niệm “rực rỡ” trong đời sống hiện đại. Cậu cho hay:

“Điều này khiến Nhật Quang nghĩ đến một câu nói khá nổi tiếng: Nếu như cả đời không rực rỡ thì sao?. Nhưng Nhật Quang nghĩ rằng, thật khó để không rực rỡ! Chúng ta là những con người đang học tập, làm việc trong môi trường Đại học Kinh tế Quốc dân; chúng ta là người cha, người mẹ đang chăm con; là người anh, người chị đang dìu dắt em mình tiến lên; hay đơn giản chỉ là hành động dắt một bà cụ qua đường... Chẳng phải những điều đó cũng vô cùng rực rỡ hay sao?”.

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Nhật Quang cho rằng, mạng xã hội vô tình khiến người trẻ ngộ nhận rằng sự rực rỡ bắt buộc phải gắn liền với những ánh hào quang to lớn trên sân khấu. Để rồi từ đó, nhiều người quên mất rằng giá trị đích thực đôi khi đến từ những hành động nhân văn, bình dị nhất.

Khép lại phần ứng xử, Nhật Quang nhấn mạnh thông điệp: Chiếc vương miện không tự tạo nên giá trị của một người đàn ông (There's no crown that makes a man...), mà chính nhân cách, sự cống hiến và giá trị thực chất mà người đó tạo ra mới là thước đo đích thực.

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Nhật Quang giành danh hiệu Nam vương của cuộc thi.

“Hãy tin vào con đường mình đã chọn”

Đằng sau phong thái đĩnh đạc trên sân khấu đêm Chung kết là một quá trình rèn luyện nghiêm túc và bền bỉ của chàng trai Hưng Yên. Nhật Quang tiết lộ, cậu đã dành rất nhiều thời gian để tôi luyện từng ngày, từ ngữ điệu giọng nói, từng bước đi cho đến thần thái, tư duy biểu đạt.

“Hãy tin vào bản thân, tin vào những điều trái tim cho là đúng. Chỉ cần đủ kiên trì và tin vào con đường mình đã chọn, mỗi người đều có thể trở thành phiên bản trọn vẹn hơn của chính mình”, Nhật Quang gửi gắm.

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#Đoàn Thanh niên #Hội SVVN #Đại học Kinh tế quốc dân #sinh viên Hoàng Nhật Quang #Nam vương NEU #NEU Glamour 2026 #thi 0 đồng #áp lực đồng trang lứa #sinh viên thanh lịch

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