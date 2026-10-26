Dòng chữ ‘Chúc mừng bạn’ quyết định nam sinh vào thi quý Đường lên đỉnh Olympia

TPO - Mới đây, sàn đấu tri thức Đường lên đỉnh Olympia đã phải sử dụng đến lá thăm may mắn để phân định chủ nhân của tấm vé đi tiếp vào trận thi quý, hướng tới trận Chung kết năm. Với dòng chữ “Chúc mừng bạn!” trên lá thăm, Đoàn Trung Dũng (THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Quảng Ngãi) bước tiếp vào trận quý cuối cùng.

Ba câu hỏi phụ chưa thể phân định thắng thua

Trận thi tháng 3 quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 khép lại với chiến thắng thuộc về nam sinh Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội) với 330 điểm.

Đoàn Trung Dũng (THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Quảng Ngãi) về nhì với 210 điểm. Đây cũng là điểm số của Nguyễn Doãn Hoàng Sơn (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội) xác lập.

Để phân định tấm vé “thí sinh điểm nhì tháng cao nhất quý” vào trận quý IV, Đoàn Trung Dũng và Nguyễn Doãn Hoàng Sơn đã bước vào phần thi câu hỏi phụ để phân định quyền đi tiếp.

Hoàng Sơn và Trung Dũng trong phần thi câu hỏi phụ.

Lần lượt ba câu hỏi: Đây là bản Hiến pháp đầu tiên xác định ngày 2/9 là ngày Quốc khánh của nước ta. Bản Hiến pháp này cũng được xem là Hiến pháp đầu tiên của thời kì Đổi mới. Đó là bản Hiến pháp được ban hành năm nào?.

Than ôi, trong giời đất, có gì lớn hơn văn chương, mà đâu có phải là riêng một loại văn chương nào”. Đây là lời trong bài tựa của ông Nghè ngô Thế Vinh cho tập thơ nào của Nguyễn Trãi?.

Tên nhà khoa học nào thời Phục Hưng được đặt cho một sứ mệnh của NASA dự kiến triển khai vào đầu thập niên 2030 với mục đích nghiên cứu khí quyển và bề mặt Sao Kim?.

Hai thí sinh bốc thăm lá phiếu để phân định đi tiếp vào thi quý hay dừng lại.

Ba câu hỏi phụ lần lượt được đưa ra nhưng vẫn chưa thể xác định người chiến thắng. Trong tình huống cả hai cùng bất phân thắng bại, chương trình quyết định sử dụng hình thức bốc thăm.

Kết quả, Đoàn Trung Dũng là người giành tấm vé bước vào cuộc thi quý IV. Tình huống này tạo thêm “gia vị” đặc biệt cho hành trình chinh phục tri thức ở sân chơi Đường lên đỉnh Olympia.

Đoàn Trung Dũng giành quyền đi tiếp trong trận quý IV.

Oẳn tù tì và bốc thăm

Trước trường hợp của Đoàn Trung Dũng và Nguyễn Doãn Hoàng Sơn, cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia đã chứng kiến thí sinh phải nhờ đến hình thức bốc thăm để xác định người đi tiếp.

Một trong những tình huống đáng nhớ nhất diễn ra tại trận thi tuần 3 tháng 2 quý III Olympia năm thứ 18. Hai thí sinh Nguyễn Ngọc Huy (THPT số 3 Tuy Phước, Bình Định) và Vương Trung Hiếu (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) cùng có 220 điểm và cạnh tranh tấm vé dành cho thí sinh về nhì có điểm số cao nhất để bước vào cuộc thi tháng.

Ở phần thi phụ, Ban Tổ chức đưa ra ba câu hỏi thuộc các lĩnh vực Toán học, Sinh học và Thiên văn học. Tuy nhiên, cả Ngọc Huy và Trung Hiếu đều không đưa ra được đáp án chính xác. Khi các câu hỏi phụ không thể phân định thắng thua, chương trình buộc phải chuyển sang phương án bốc thăm.

Trước khi chọn phong bì quyết định, hai thí sinh còn phải oẳn tù tì để xác định người được bốc thăm trước. Ngọc Huy chiến thắng ở màn oẳn tù tì, sau đó chọn đúng phong bì có tấm vé đi tiếp vào vòng thi tháng.

Phân định câu hỏi phụ

Một trường hợp khác cho thấy sức căng thẳng của những màn phân định bằng câu hỏi phụ diễn ra tại trận thi tháng đầu tiên của quý I Olympia năm thứ 20. Hai thí sinh Nguyễn Xuân Huy (THPT Thăng Long, Hà Nội) và Hoàng Anh Quân (THPT Nguyễn Huệ, Thừa Thiên - Huế)

cùng kết thúc cuộc thi với 230 điểm, buộc phải bước vào phần thi phụ để xác định chủ nhân vòng nguyệt quế và suất vào thi quý.

Theo thể lệ được áp dụng khi đó, hai thí sinh có ba câu hỏi phụ để tìm người chiến thắng. Nếu sau ba câu vẫn không thể phân định, chương trình sẽ sử dụng hình thức bốc thăm. Xuân Huy và Anh Quân liên tiếp bỏ lỡ cơ hội ở hai câu đầu, trước khi Xuân Huy trả lời chính xác câu hỏi thứ ba thuộc lĩnh vực Văn học, qua đó giành chiến thắng.

Gần hơn, tại trận thi tuần 2 tháng 3 quý IV Olympia năm thứ 23, hai thí sinh Võ Nguyễn Minh Triết (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi) và Phạm Ngọc Huy (THPT Yên Định 1, Thanh Hóa) cùng có 230 điểm sau phần thi Về đích. Ở câu hỏi phụ, Minh Triết bấm chuông nhanh và đưa ra đáp án chính xác, giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần. Ngọc Huy về nhì với cùng số điểm.