Nhiều người Trung Quốc chi tiền đóng nữ chính phim ngắn

TPO - Ngành công nghiệp phim ngắn (ultrashort drama) bùng nổ kéo theo nhu cầu công việc mới và cả những trải nghiệm độc đáo mà nhiều người sẵn sàng chi tiền để được là nhân vật chính.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển và việc cắt giảm ngân sách khiến các dự án phim thực tế sụt giảm, các gói dịch vụ dành cho du khách đã tạo thêm công việc cho các ê-kíp sản xuất, đồng thời mang đến cho khách tham quan trải nghiệm phim ngắn mà họ là nhân vật chính.

Tại cơ sở sản xuất phim và truyền hình lớn ở Trung Quốc, một đạo diễn đang hướng dẫn hai diễn viên chính thực hiện phân cảnh đối đầu giữa hoàng tử và người vợ bị đối xử bất công.

“Kiếp trước, nàng đã làm trái tim ta tan nát rồi bỏ mặc ta giữa chốn hoang dã,” đạo diễn này đọc thoại, đồng thời thị phạm cách diễn và hướng ánh mắt về khách du lịch. “Kiếp này, ta sẽ đòi lại tất cả những gì thuộc về mình.”

Khách du lịch là hai vợ chồng chăm chú lắng nghe. Thế nhưng, ngay khi máy quay bắt đầu chạy, cả hai nhìn nhau rồi bật cười, buộc đạo diễn phải hô “cắt”. “Cảm xúc phải chân thực… ánh mắt phải tập trung,” ông hướng dẫn. “Dù thế nào cũng đừng cười nhé. Làm lại nào.”

Vợ chồng anh Kỳ là du khách tại phim trường Hoành Điếm (Hengdian World Studios) ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Tại đây, du khách có thể chi 388 nhân dân tệ (khoảng 60 USD) mỗi người để đóng vai chính trong một bộ phim ngắn. Anh Kỳ đã quyết định đặt dịch vụ này một cách ngẫu hứng sau khi nhìn thấy trải nghiệm đó trên Douyin – được coi là phiên bản TikTok ở Trung Quốc.

Nhiều người trải nghiệm cảm giác đóng vai chính trong các bộ phim ngắn tại Hoành Điếm, tỉnh Chiết Giang, tháng 9 năm 2026. Ảnh: Wu Huiyuan/Sixth Tone

Gói dịch vụ bao gồm trang phục, trang điểm và quay phim, còn các diễn viên tại phim trường đảm nhận những vai phụ. Du khách mất một giờ để được trang điểm và ghi hình; thời gian có thể kéo dài hơn nếu họ thêm phân cảnh hoặc cần hướng dẫn kỹ hơn. Hai ngày sau, họ sẽ nhận được một bộ phim ngắn hoàn chỉnh dài hai phút.

Theo người phụ trách dịch vụ này tại phim trường này, trước đây, các gói quay phim cho du khách thường yêu cầu nhóm từ 3 đến 5 người và mất ít nhất 2 giờ. “Những du khách đi lẻ với lịch trình dày đặc cảm thấy khó lòng đáp ứng yêu cầu đó.” Vì vậy, đội ngũ của ông đã phát triển các gói quay phim ngắn hơn, phù hợp cho cả những người đi một mình. Hiện nay, khách có thể lựa chọn trong số gần 30 kịch bản do đội ngũ biên kịch chuyên nghiệp chấp bút. Các kịch bản này lấy cảm hứng từ những chủ đề phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc và ngành công nghiệp phim ngắn (ultrashort drama) đang bùng nổ tại xứ tỉ dân, bao gồm các đề tài như cung đấu, võ hiệp kỳ ảo, hay những câu chuyện ngôn tình với hình tượng tổng tài bá đạo.

Nhóm của Wu thường hỏi khách muốn đóng vai chính hay phản diện. Theo Wu, phần lớn mọi người chọn vai phản diện như một cách để giải tỏa căng thẳng; trong đó, những kịch bản về việc “trả thù đầy thỏa mãn” đặc biệt được ưa chuộng.

Không chỉ xem phim ngắn mà còn làm nữ chính

Sau những phút đầu còn bỡ ngỡ, vợ chồng anh Kỳ dần nhập vai tốt hơn dưới sự hướng dẫn về lời thoại và cử chỉ. Những động tác phất tay áo hay rút kiếm của họ trở nên dứt khoát và tự tin hơn. “Tuyệt vời, làm tốt lắm!” – người quay phim reo lên từ phía sau máy quay sau khi hoàn thành một shot.

Khi buổi ghi hình kết thúc, Kỳ bày tỏ sự ngưỡng mộ mới dành cho các diễn viên chuyên nghiệp. Anh chia sẻ: “Bạn phải vừa học thuộc lời thoại, vừa điều chỉnh tông giọng, lại vừa phải thể hiện cảm xúc. Thật khó để có thể hài hòa tất cả cùng một lúc”.

“Làm diễn viên quả thực rất vất vả, đòi hỏi kỹ năng thực thụ,” Kỳ nói thêm. “Chúng tôi chỉ đóng vui thôi, còn lâu mới bằng được các diễn viên chuyên nghiệp.”

Đạo diễn trẻ hướng dẫn khách du lịch trước một cảnh quay.

Trước khi bắt đầu quay phim cho du khách tại Hoành Điếm vào mùa hè này, Zheng đã có nhiều năm kinh nghiệm đạo diễn cho các diễn viên được đào tạo bài bản. Để giảm bớt áp lực cho du khách, anh chia nhỏ các lời thoại khó, thậm chí tách một câu thành 3 cảnh quay khác nhau, đồng thời đặt mục tiêu hoàn tất quá trình ghi hình trong khoảng 30 phút.

Zheng cho biết, các đoàn làm phim chuyên nghiệp thường làm việc rất nghiêm túc trên trường quay. Ngược lại, với du khách, họ có thể không quá bận tâm đến chất lượng cuối cùng của bộ phim. Điều quan trọng nhất là họ đến đây và cảm thấy vui.”

Trải nghiệm độc lạ

Zheng luôn cởi mở nếu du khách muốn thêm thắt các phân cảnh, lời thoại, hoặc thậm chí sử dụng phương ngữ. “Miễn là thành phẩm cuối cùng ổn thỏa thì không vấn đề gì cả,” anh nói. “Càng nhiều kịch tính, họ càng diễn nhập tâm hơn, nhờ đó, họ cũng hào hứng chia sẻ tác phẩm lên mạng xã hội hơn.”

Thậm chí, có người đã cùng con gái vượt hơn 2.000 km từ tỉnh Tứ Xuyên đến đây để trải nghiệm. Bà chưa từng đóng phim và cảm thấy hơi lo khi biết con gái đã đặt trước một buổi quay cho mình. Zheng chọn chủ đề cung đấu, và thiết kế một vai diễn phù hợp với độ tuổi cũng như tính cách của bà. Khi bắt đầu quay, phong thái đầy uy quyền của bà đã khiến anh bất ngờ. Những người xung quanh thậm chí còn nhầm tưởng bà là diễn viên chuyên nghiệp trên phim trường.

Con gái bà, cô Su Jing tham gia một cảnh quay trong vai công chúa tại một phim trường khác vào ngày hôm sau. Cô chia sẻ: “Trải nghiệm này phức tạp hơn một chút so với việc tự quay phim bằng điện thoại, nhưng lại đơn giản hơn nhiều so với các bộ phim điện ảnh lớn. Bạn không cần phải học thuộc quá nhiều lời thoại, và luôn có nhân viên hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện. Nó giống như một phiên bản nâng cấp của việc chụp ảnh du lịch vậy”.

Không chỉ xem phim ngắn, nhiều người giờ đây còn trải nghiệm làm nữ chính phim ngắn.

Zheng cho biết trải nghiệm này đang thu hút ngày càng nhiều người, đặc biệt là vào các dịp lễ. Kể từ khi gói dịch vụ này ra mắt hồi tháng 7, đã có gần 3.000 người tham gia.

Ông Wu - người phụ trách mảng dịch vụ du lịch, nhớ lại khoảng năm 2010, Hoành Điếm chủ yếu là nơi thực hiện các bộ phim điện ảnh kinh phí lớn và các dự án truyền hình quy mô đồ sộ với thời gian quay kéo dài. Khi một dự án vừa kết thúc, dự án tiếp theo đã được xếp lịch ngay. Ông cho biết: “Kể từ đó, các bộ phim ngắn định dạng dọc dần trở nên phổ biến hơn, trong khi số lượng các dự án quy mô lớn lại có xu hướng sụt giảm”.

Trong những tháng gần đây, chi phí sản xuất phim bằng trí tuệ nhân tạo (AI) rẻ hơn cùng với việc cắt giảm kinh phí từ các nền tảng đã khiến số lượng các dự án quay phim người đóng (live-action) sụt giảm. Tại Hoành Điếm, số lượng đoàn làm phim trung bình mỗi tuần trong nửa đầu năm 2026 được ghi nhận đã giảm gần 25% so với cùng kỳ năm trước.

Một góc phim trường Hoành Điếm nổi tiếng.

Vào những ngày cao điểm, ê-kíp của ông Wu phải phục vụ từ 30 đến 40 nhóm khách. Khi nhân viên chính thức không thể đảm đương hết số lượng đơn đặt trước, studio sẽ thuê thêm lao động thời vụ tại địa phương. Zheng là thành viên của một nhóm nhân sự thuê ngoài như vậy.

Giovana Velasco - một du khách đến từ Peru cho biết cô từng đến Hoành Điếm vào năm ngoái nhưng khi đó dịch vụ này vẫn chưa xuất hiện. Năm nay, sau khi thấy thông tin trên một trang web, cô đã đặt một buổi quay.

Giovana Velasco trải nghiệm làm "nữ chính" phim ngắn. Ảnh: Wu Huiyuan/Sixth Tone

Cô gái Peru tập thoại bằng tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh; vừa phải vượt qua cảm giác hồi hộp, vừa cố nhịn cười, đôi khi còn phải dùng đến ngôn ngữ cơ thể. Buổi quay của cô kéo dài gấp đôi thời gian so với các khách người Trung Quốc. Hiện tại, cô đã lên kế hoạch cho một chuyến đi khác để đóng phim mới, nhằm tạo bất ngờ cho những người theo dõi mình trên TikTok.

Một khách khác đến từ Thượng Hải, họ Xia, đã chọn một phân cảnh trong bộ phim cổ trang nổi tiếng Trung Quốc năm 2011 – “Hậu cung Chân Hoàn truyện” (Empresses in the Palace), trong đó nhân vật của cô tát một người hầu gái sau khi bị người này đánh trước. Cô quyết định đặt dịch vụ quay phim này sau khi thấy nhiều người nổi tiếng (influencer) trên mạng xã hội thực hiện tại Hoành Điếm. “Chỉ là chơi cho vui, vì tò mò thôi,” cô đùa.

Trước khi thực hiện cú tát, đạo diễn đã hướng dẫn cô cách vung tay ra sau để động tác trông ấn tượng hơn khi lên hình. Đoạn phim hoàn chỉnh được gửi đến chỉ hai ngày sau đó, nhanh hơn dự kiến. Xia rất ấn tượng với chất lượng hình ảnh, bối cảnh, cũng như tạo hình và trang điểm của chính mình.

Khi cô chia sẻ đoạn phim với những người bạn thân, nhiều người đã ngỏ ý muốn cùng cô đến đó để tự mình trải nghiệm một buổi quay. Họ còn hỏi: “Khi nào có tập tiếp theo?”