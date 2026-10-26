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Giới trẻ

Thanh niên Tuyên Quang chung tay hỗ trợ Lễ hội Hoa Tam giác mạch

Phú Nguyễn

TPO - Trong những ngày diễn ra Lễ hội Hoa tam giác mạch, đoàn viên, thanh niên xã Đồng Văn (Tuyên Quang) triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ du khách như phát nước miễn phí, hướng dẫn lịch trình, thu gom rác và chỉnh trang cảnh quan.

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Ngày 25/10, tại điểm tiếp nước miễn phí cho Lễ hội Hoa Tam giác mạch, do Đoàn xã Đồng Văn tổ chức, ông Đỗ Hùng Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, cùng chị Dương Minh Nguyệt - Bí thư Tỉnh Đoàn đã có buổi trò chuyện thân mật với đông đảo đoàn viên, thanh niên địa phương. Tại đây, ông Đức thăm hỏi tình hình học tập, công tác, sinh hoạt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên; đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình của lực lượng trẻ trong các hoạt động tình nguyện phục vụ lễ hội.
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Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, hỗ trợ du khách, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng hình ảnh con người vùng cao thân thiện, mến khách. Với các đoàn viên đang ở độ tuổi học sinh, ông Đức động viên các em chăm ngoan, học tập tốt, rèn luyện đạo đức, lối sống và nâng cao trách nhiệm với gia đình, xã hội.
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Vàng Mí Sếnh, 14 tuổi, đoàn viên Chi đoàn thôn Mã Pì Lèng (ngoài cùng bên phải), cho biết em có mặt từ sáng sớm để chuẩn bị nước uống, hỗ trợ phát nước và cung cấp thông tin về các hoạt động, điểm tham quan cho du khách. Dành nhiều thời gian đứng tại điểm hỗ trợ, Sếnh vui vì có thể góp sức giúp du khách có trải nghiệm thuận lợi hơn khi đến với Đồng Văn.
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Chị Quan Thị Hồng Gấm - Bí thư Đoàn xã Đồng Văn cho biết nhiều ngày trước lễ hội, đoàn viên, thanh niên đã tham gia thu dọn vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, góp phần tạo môi trường sạch đẹp tại các điểm đón khách.
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Trong những ngày diễn ra lễ hội, Đoàn xã bố trí các điểm phát nước uống miễn phí, hỗ trợ cung cấp thông tin cho du khách tại một số vị trí như cổng chào xã, khu vực tượng đài trên tuyến đường Hạnh Phúc ở Mã Pì Lèng và con đường thổ cẩm. Các đoàn viên thay phiên nhau túc trực, hướng dẫn khách tìm hiểu các điểm tham quan, nắm bắt lịch trình hoạt động và hỗ trợ khi cần thiết.
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Những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ﻿ địa phương góp phần hỗ trợ công tác tổ chức lễ hội, lan tỏa tinh thần tình nguyện và sự hiếu khách của người dân vùng Cao nguyên đá Đồng Văn.

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#Lễ hội Hoa tam giác mạch #Đồng Văn #Thanh niên tình nguyện #Du lịch Tuyên Quang #Cao nguyên đá Đồng Văn

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