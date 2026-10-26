Thanh niên Tuyên Quang chung tay hỗ trợ Lễ hội Hoa Tam giác mạch

TPO - Trong những ngày diễn ra Lễ hội Hoa tam giác mạch, đoàn viên, thanh niên xã Đồng Văn (Tuyên Quang) triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ du khách như phát nước miễn phí, hướng dẫn lịch trình, thu gom rác và chỉnh trang cảnh quan.
TPO - Mới đây, sàn đấu tri thức Đường lên đỉnh Olympia đã phải sử dụng đến lá thăm may mắn để phân định chủ nhân của tấm vé đi tiếp vào trận thi quý, hướng tới trận Chung kết năm. Với dòng chữ “Chúc mừng bạn!” trên lá thăm, Đoàn Trung Dũng (THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Quảng Ngãi) bước tiếp vào trận quý cuối cùng.
TPO - Hội thi không chỉ tạo cơ hội để người trẻ thể hiện kiến thức, năng lực và tinh thần thi đua mà còn góp phần hình thành môi trường học tập tích cực, thúc đẩy phong trào tự học, tự nghiên cứu, nâng cao hiểu biết về lịch sử, văn hóa, pháp luật và các vấn đề phát triển của đất nước.
TPO - Những cánh tay giơ cao theo tiếng hát, nước mát trao tận tay chiến sĩ và lời chúc sinh nhật giữa mùa luyện tập… Các hoạt động tại Sư đoàn 324 (Quân khu 4) mang đến những khoảng thời gian sôi nổi, ấm áp cho bộ đội đang khẩn trương chuẩn bị tham gia cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ quy mô lớn.
TPO - Trần Phương Mai (2005) - đảng viên trẻ và cán bộ Đoàn - Hội năng nổ, đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và IELTS 7.0... xuất sắc giành danh hiệu Hoa khôi Sinh viên thanh lịch Đại học Kinh tế Quốc dân - NEU Glamour 2026.
TPO - Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 đã xác định được bốn thí sinh tranh tài trong trận Chung kết năm để tìm ra Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 26.
TPO - Nam sinh Hà Nội – Amsterdam Đoàn Lê Anh Đức đã thể hiện phong độ xuất sắc khi nhanh chóng “bẻ khóa” chướng ngại vật và giành những điểm số quan trọng ở lượt thi về đích. Cậu vượt qua trận quý IV với 220 điểm và ghi danh vào trận Chung kết năm Olympia 26.
TPO - Hội đồng Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ II - năm 2026 thống nhất lựa chọn 18 ứng viên tiêu biểu thuộc 6 ngành, liên ngành khoa học xã hội và nhân văn để công bố, tiếp tục quy trình xét chọn tối đa 10 cá nhân xuất sắc.
TPO - Ứng dụng Gemi ES Test của giáo viên và học sinh ở Đà Nẵng tạo ra một phòng thi ảo để các bạn trẻ thử sức trong bài thi nói tiếng Anh với “giám khảo AI” đánh giá, góp ý giúp người dùng nâng cao kỹ năng.
TPO - Từng có công việc với mức lương khởi đầu 16 triệu đồng/tháng ở TPHCM, Nguyễn Minh Kha vẫn quyết định bỏ phố về quê, từ ý nghĩ nuôi dúi cho vui đến phát triển mô hình tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
TPO - Ngày 24/10, gần 3.000 đoàn viên, thanh niên tại 92 xã, phường của tỉnh Thái Nguyên đồng loạt ra quân tình nguyện, thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường chào mừng Kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.
TPO - Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho rằng công tác Hội và phong trào sinh viên TPHCM cần gắn với việc đóng góp vào việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; gắn sự trưởng thành của mỗi sinh viên với sự phát triển của thành phố và tương lai của đất nước.
TPO - Thăm, làm việc tại Quảng Ninh ngày 24/10, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, biểu dương những đóng góp của tuổi trẻ ngành Than, đồng thời trao đổi việc kết nối thanh niên đến học nghề, làm việc tại các đơn vị của ngành.
TPO - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết đề nghị Báo Thanh Niên quan tâm lan tỏa nhiều hơn nữa những tấm gương nghị lực của các em đã nhận được học bổng và sự hỗ trợ suốt 5 năm qua cùng những câu chuyện đẹp, tấm lòng của các nhà hảo tâm, qua đó tạo hiệu quả lan tỏa rộng rãi đến toàn thể thanh niên Việt Nam và toàn xã hội.
TPO - Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028, bạn Trần Bảo Ngọc - Chủ tịch Hội SVVN Trường Đại học Sư phạm TPHCM được hiệp thương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thư ký và giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội SVVN TPHCM.
Cộng đồng Xanh Việt Nam vừa phối hợp tổ chức hoạt động thu gom rác thải tại bãi biển Sơn Hải và trao tặng kinh phí nhằm trang bị thùng rác công cộng cho địa phương, tỉnh Khánh Hòa.
TPO - Trong khuôn khổ ngày hội “Thắm tình quân dân” năm 2026, Thành Đoàn Hải Phòng phối hợp với Bộ CHQS thành phố, nhóm phục dựng ảnh liệt sĩ Skyline và các đơn vị đồng hành tổ chức trao tặng 100 bức ảnh phục dựng chân dung liệt sĩ tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình và thân nhân liệt sĩ.