Thanh niên Tuyên Quang chung tay hỗ trợ Lễ hội Hoa Tam giác mạch

TPO - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết đề nghị Báo Thanh Niên quan tâm lan tỏa nhiều hơn nữa những tấm gương nghị lực của các em đã nhận được học bổng và sự hỗ trợ suốt 5 năm qua cùng những câu chuyện đẹp, tấm lòng của các nhà hảo tâm, qua đó tạo hiệu quả lan tỏa rộng rãi đến toàn thể thanh niên Việt Nam và toàn xã hội.