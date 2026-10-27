Chàng trai nâng tầm hạt cà phê quê hương

TPO - Không chỉ tìm kiếm sinh kế ổn định, chàng trai 9x ở Đắk Lắk còn ấp ủ nâng cao giá trị nông sản địa phương. Bên cạnh đó, đưa bản sắc văn hóa Tây Nguyên vào sản phẩm và từng bước xây dựng thương hiệu từ chính lợi thế quê hương.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Lữ đoàn Pháo binh 368, Bộ Quốc phòng, anh Nguyễn Đức Toàn (SN 1995) trở về quê nhà tại xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk, bắt đầu hành trình lập nghiệp. Giữa những lựa chọn về công việc và sinh kế, anh quyết định gắn bó với cà phê.

Anh Toàn (phải) chia sẻ về quá trình rang xay cà phê.

Với anh Toàn, khởi nghiệp từ rang xay cà phê trước hết xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm công việc ổn định để nuôi sống bản thân. Nhưng đi sâu hơn, lựa chọn ấy còn bắt nguồn từ niềm đam mê với hạt cà phê quê hương và mong muốn tạo ra giá trị lớn hơn từ nông sản địa phương.

“Khó khăn lớn nhất khi bắt đầu là nguồn vốn đầu tư, kỹ thuật sản xuất, sau đó tìm kiếm thị trường tiêu thụ và cạnh tranh với những cơ sở đã có uy tín từ trước”, anh Toàn chia sẻ.

Anh Toàn kiểm tra máy móc trước khi rang cà phê.

Không chỉ bán cà phê, mà còn kể câu chuyện văn hóa quê hương, từ định hướng đó, anh Toàn xác định chất lượng sản phẩm là nền tảng để xây dựng niềm tin với khách hàng. Anh mong muốn kết nối với nhiều nông hộ nhằm kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, chú trọng quy trình rang xay và tăng cường liên kết với các doanh nghiệp để đưa sản phẩm tốt hơn đến thị trường.

Cùng với chất lượng, anh Toàn muốn tạo sự khác biệt cho sản phẩm bằng cách đưa những nét văn hóa đặc trưng của địa phương vào hoạt động xây dựng thương hiệu. Các họa tiết cồng chiêng, thổ cẩm, nhà sàn… được anh định hướng sử dụng trên bao bì nhằm giới thiệu bản sắc văn hóa Tây Nguyên đến người tiêu dùng.

Quá trình xả hạt cà phê vừa rang từ lồng rang vào khay làm nguội.

Theo anh Toàn, đây không chỉ là cách tạo dấu ấn nhận diện cho sản phẩm. Đằng sau ý tưởng ấy là mong muốn kết nối hoạt động kinh doanh với việc gìn giữ, quảng bá những giá trị văn hóa bản địa. Mỗi sản phẩm cà phê khi đến tay khách hàng còn mang theo câu chuyện về vùng đất, con người và phong tục nơi nó được tạo ra.

Mục tiêu của anh Toàn không dừng lại ở việc phát triển cơ sở sản xuất. Anh mong muốn từng bước nâng cao chất lượng, giữ vững tiêu chí cà phê nguyên chất, minh bạch nguồn gốc và xây dựng thương hiệu gắn với vùng đất Đắk Lắk.

Anh Trịnh Dương Nam - Phó Bí thư Đoàn Xã Ea Ktur chia sẻ, khó khăn lớn nhất của thanh niên Ea Ktur hiện nay là thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh và chưa tìm được đầu ra ổn định cho sản phẩm. Bên cạnh đó, kỹ năng ứng dụng công nghệ số và tiếp cận thị trường của một bộ phận thanh niên còn hạn chế.

Anh Toàn xếp sản phẩm cà phê bột lên kệ.

Trước thực tế đó, Đoàn xã sẽ tăng cường kết nối thanh niên với các nguồn vốn vay ưu đãi, tổ chức tập huấn kỹ năng khởi nghiệp, giới thiệu những mô hình kinh tế hiệu quả và hỗ trợ thanh niên quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Mục tiêu là giúp thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống ngay tại quê hương.

Theo anh Nam, thanh niên cần mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị nông sản địa phương. Điều quan trọng là phải lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện thực tế, có thị trường đầu ra và bảo đảm phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, anh Nam cho biết Đoàn xã Ea Ktur sẽ tập trung vào 3 nhóm giải pháp chính: Kết nối thanh niên với nguồn vốn, kiến thức và các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp; thúc đẩy liên kết giữa thanh niên với doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ sản xuất để mở rộng thị trường; khuyến khích các mô hình kinh tế tạo việc làm cho lao động tại chỗ.