Khuyến cáo người dân không vào rừng khi truy bắt phạm nhân trốn trại A2

TPO - Nhiều địa phương ở Khánh Hòa khuyến cáo người dân không vào rừng, hạn chế đến khu vực hẻo lánh để bảo đảm an toàn khi lực lượng chức năng truy bắt 3 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

Chiều 27/10, nhiều địa phương gần Trại giam A2, tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân không vào rừng, khu vực đồi núi vắng vẻ để bảo đảm an toàn trong quá trình lực lượng chức năng truy bắt 3 phạm nhân trốn trại còn lại.

3 phạm nhân hiện còn đang lẩn trốn.

Theo thông báo từ UBND xã Diên Lâm, từ 12h ngày 27/10 đến hết ngày 30/10, người dân được đề nghị không vào khu vực rừng núi và địa bàn do Trại giam A2 quản lý. Người dân cần khóa cửa nhà cẩn thận, bảo vệ tài sản, không chứa chấp hoặc hỗ trợ các phạm nhân lẩn trốn.

Công an xã Nam Ninh Hòa cũng đề nghị người dân tạm dừng các hoạt động vào rừng như đốn củi, bắt ong, hái hạt đặc từ trưa 27/10 đến khi có thông báo mới.

Trong khi đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Khánh Vĩnh đặc biệt lưu ý người dân thôn Suối Thơm không vào rừng lấy mây, bắt ong hoặc đến những khu vực hẻo lánh. Người dân được khuyến cáo hạn chế đi một mình, chủ động thông báo cho người thân về lịch trình di chuyển.

Các địa phương yêu cầu người dân không tự ý tiếp cận, truy đuổi hoặc khống chế người có biểu hiện nghi vấn. Khi phát hiện thông tin liên quan đến các phạm nhân bỏ trốn, cần nhanh chóng báo cho công an địa phương; không chia sẻ thông tin chưa được xác minh.

Trước đó, chiều 21/10, bốn phạm nhân Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường trốn khỏi Phân trại số 1, Trại giam A2. Đến ngày 24/10, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Văn Cường, 3 phạm nhân còn lại vẫn đang bị truy tìm gắt gao.