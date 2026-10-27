Phát hiện đường dây nhập lậu trứng gà non núp bóng cư dân biên giới

TPO - Lực lượng Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng vận chuyển trái phép trứng gà non từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ, thu giữ tổng cộng hơn 700kg tại cửa khẩu và kho tập kết hàng hóa.

Video: Các đối tượng đưa hàng về kho, đóng vào thùng xốp, chuẩn bị để gửi đi các tỉnh thành khác.

Ngày 27/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai thông tin, đơn vị đang mở rộng xác minh đường dây vận chuyển trái phép thực phẩm không rõ nguồn gốc qua biên giới.

Trước đó, hồi 10h50 ngày 25/10, tại khu vực luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, thuộc phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp với Hải quan cửa khẩu Lào Cai phát hiện, bắt giữ Nguyễn Quang Lư (SN 1994) và Trần Đức Tiến (SN 1982), cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, khi mỗi người đang vận chuyển 30kg trứng gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Số trứng gà trên được phát hiện đang trong tình trạng chảy nước. Những người vận chuyển không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa và không khai báo thủ tục hải quan theo quy định.

Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng liên quan, thu giữ hơn 700kg trứng gà non không rõ nguồn gốc tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai và kho tập kết hàng hóa.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai kiểm tra khẩn cấp kho hàng tại đường Triệu Quang Phục, thuộc phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, phát hiện thêm 641kg trứng gà non do Vàng Văn Tuấn (SN 1986), trú tại thôn Cốc Chứ, xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai, bảo quản, trông giữ. Tổng khối lượng trứng gà non bị phát hiện, thu giữ tại cửa khẩu và kho hàng khoảng 700kg.

Theo xác minh ban đầu, đường dây có khoảng 30-50 đối tượng tham gia, tổ chức vận chuyển qua cửa khẩu rồi đưa hàng về kho tập kết, bảo quản lạnh trước khi phân phối đến các địa phương trong nội địa.

Các đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển hàng với tiền công khoảng 17.000 đồng/kg. Để đưa hàng qua cửa khẩu, các đối tượng lợi dụng danh nghĩa cư dân biên giới, hành khách du lịch, sử dụng ba lô, túi xách đựng trứng, ngụy trang bằng các vật dụng cá nhân nhằm che giấu hàng hóa, sau đó thực hiện xuất nhập cảnh nhiều lần để đưa hàng qua cửa khẩu.

Sau khi đưa hàng vào Việt Nam, các đối tượng di chuyển bằng xe máy, thay đổi lộ trình trước khi đưa hàng về kho. Tại kho hàng, các đối tượng được bố trí kiểm tra, nhận dạng trước khi cho vào giao hàng.

Khi hàng được đưa về kho, các đối tượng tổ chức kiểm đếm, tập kết, đóng vào thùng xốp, cấp đông bằng hệ thống container lạnh loại 40 feet, rồi gửi đi các tỉnh, thành phố thông qua xe khách liên tỉnh.

Lực lượng chức năng xác định các đối tượng còn bố trí người cảnh giới, lắp camera giám sát tại kho hàng nhằm đối phó với hoạt động kiểm tra, kiểm soát.

Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đang tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.