Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phát hiện đường dây nhập lậu trứng gà non núp bóng cư dân biên giới

Thành Đạt

TPO - Lực lượng Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng vận chuyển trái phép trứng gà non từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ, thu giữ tổng cộng hơn 700kg tại cửa khẩu và kho tập kết hàng hóa.

Video: Các đối tượng đưa hàng về kho, đóng vào thùng xốp, chuẩn bị để gửi đi các tỉnh thành khác.

Ngày 27/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai thông tin, đơn vị đang mở rộng xác minh đường dây vận chuyển trái phép thực phẩm không rõ nguồn gốc qua biên giới.

Trước đó, hồi 10h50 ngày 25/10, tại khu vực luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, thuộc phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp với Hải quan cửa khẩu Lào Cai phát hiện, bắt giữ Nguyễn Quang Lư (SN 1994) và Trần Đức Tiến (SN 1982), cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, khi mỗi người đang vận chuyển 30kg trứng gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Số trứng gà trên được phát hiện đang trong tình trạng chảy nước. Những người vận chuyển không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa và không khai báo thủ tục hải quan theo quy định.

1793075457486-6512896665995128144-6512896665995128144-2761ba9a4e9a1c7eb9bf231424626a72-7698.jpg
1793076439625-6512896665995128144-6512896665995128144-25e00fcb3cbbb3ba13a9932fd7552a3b.jpg
Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng liên quan, thu giữ hơn 700kg trứng gà non không rõ nguồn gốc tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai và kho tập kết hàng hóa.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai kiểm tra khẩn cấp kho hàng tại đường Triệu Quang Phục, thuộc phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, phát hiện thêm 641kg trứng gà non do Vàng Văn Tuấn (SN 1986), trú tại thôn Cốc Chứ, xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai, bảo quản, trông giữ. Tổng khối lượng trứng gà non bị phát hiện, thu giữ tại cửa khẩu và kho hàng khoảng 700kg.

Theo xác minh ban đầu, đường dây có khoảng 30-50 đối tượng tham gia, tổ chức vận chuyển qua cửa khẩu rồi đưa hàng về kho tập kết, bảo quản lạnh trước khi phân phối đến các địa phương trong nội địa.

Các đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển hàng với tiền công khoảng 17.000 đồng/kg. Để đưa hàng qua cửa khẩu, các đối tượng lợi dụng danh nghĩa cư dân biên giới, hành khách du lịch, sử dụng ba lô, túi xách đựng trứng, ngụy trang bằng các vật dụng cá nhân nhằm che giấu hàng hóa, sau đó thực hiện xuất nhập cảnh nhiều lần để đưa hàng qua cửa khẩu.

Sau khi đưa hàng vào Việt Nam, các đối tượng di chuyển bằng xe máy, thay đổi lộ trình trước khi đưa hàng về kho. Tại kho hàng, các đối tượng được bố trí kiểm tra, nhận dạng trước khi cho vào giao hàng.

Khi hàng được đưa về kho, các đối tượng tổ chức kiểm đếm, tập kết, đóng vào thùng xốp, cấp đông bằng hệ thống container lạnh loại 40 feet, rồi gửi đi các tỉnh, thành phố thông qua xe khách liên tỉnh.

Lực lượng chức năng xác định các đối tượng còn bố trí người cảnh giới, lắp camera giám sát tại kho hàng nhằm đối phó với hoạt động kiểm tra, kiểm soát.

Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đang tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo lực lượng Biên phòng, trứng gà non chỉ gồm lòng đỏ, không có vỏ trứng. Sản phẩm này được cung cấp cho nhà hàng, quán ăn chế biến các món như bún, phở và đồ nhậu...

Xem thêm

#Trứng gà lậu qua cửa khẩu Lào Cai #Biên phòng Lào Cai triệt phá đường dây vận chuyển trái phép thực phẩm không rõ nguồn gốc #Núp bóng cư dân biên giới vận chuyển hàng đông lạnh #Bộ đội Biên phòng Lào Cai #Buôn lậu thực phẩm #Trứng gà non #Cửa khẩu quốc tế Lào Cai #Tội phạm xuyên biên giới

Cùng chuyên mục

Mr Pips sau một thời gian dài tạm giam da trắng, tóc dài hơn thời điểm mới bị khởi tố.

Luật sư đề nghị đưa Mr Pips đi giám định tâm thần

TPO - Trong đơn gửi đến tòa, các luật sư đã đề nghị đưa Phó Đức Nam (Mr Pips) đi giám định tâm thần. Trước đó, kết luận điều tra và cáo trạng thể hiện, người thân Mr Pips bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng khi tìm cách chạy "kim bài miễn tội" cho con.

Vụ Bí thư và Chủ tịch xã ở Phú Thọ bị bắt: Khởi tố đối tượng 'chạy' thủ tục, thu lợi hơn 15 tỷ đồng

Vụ Bí thư và Chủ tịch xã ở Phú Thọ bị bắt: Khởi tố đối tượng 'chạy' thủ tục, thu lợi hơn 15 tỷ đồng

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam Quách Chí Lâm (sinh năm 1964) trong vụ khai thác khoáng sản trái phép tại xã Hợp Kim (tỉnh Phú Thọ). Doanh nghiệp mà bị can này tham gia thành lập đã khai thác trái phép gần 238.000 m³ đất san lấp, thu lợi bất chính hơn 15,6 tỷ đồng

Đối tượng Dương Văn Quang.

Khởi tố giám đốc công ty luật vì chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

TPO - Từ việc tư vấn, hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn, Dương Văn Quang bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối liên quan đến việc giải quyết tranh chấp và mua nhà, đất để nhiều lần nhận tiền, chiếm đoạt tổng cộng 5,25 tỷ đồng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe