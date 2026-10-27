Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Dì Việt kiều tin tưởng giao 4,7 tỷ đồng mua nhà, cháu trai bất ngờ mất liên lạc

Nguyễn Thành

TPO - Tin tưởng giao 4,7 tỷ đồng cho cháu trai quản lý, mua nhà, người dì Việt kiều không ngờ người này gửi ảnh tiết kiệm qua Viber tạo lòng tin rồi mất liên lạc.

Ngày 27/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hoàng Vĩnh Tú (SN 1989, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, liên quan số tiền hơn 4,7 tỷ đồng do người thân ở nước ngoài chuyển về nhờ quản lý và mua nhà.

2aobor8ldhnnzdu7abeja2h3gbsppx1ivmlq8ro4-5313.jpg

Theo điều tra ban đầu, bà L.H.C. hiện định cư tại Hoa Kỳ, có quan hệ dì - cháu với Tú. Tin tưởng người thân, bà C. nhiều lần chuyển tiền về Việt Nam, nhờ Tú quản lý, gửi tiết kiệm và tìm mua nhà đất để sử dụng khi về nước.

Từ tháng 2/2026, bà C. tiếp tục chuyển cho Tú nhiều khoản tiền, tổng cộng hơn 3,6 tỷ đồng. Cộng với 1 tỷ đồng thu được từ việc bán căn hộ trước đó và khoản lãi tiết kiệm, tổng số tiền bà C. giao Tú quản lý lên tới hơn 4,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, để tạo lòng tin, Tú gửi cho bà C. hình ảnh thể hiện việc gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng qua ứng dụng Viber. Những hình ảnh này khiến người dì tiếp tục tin tưởng giao tiền cho cháu quản lý.

Đầu tháng 3/2026, thông qua người quen giới thiệu, bà C. tìm được căn nhà trên đường Trần Xuân Lê, Đà Nẵng, với giá hơn 4,77 tỷ đồng và nhờ Tú thực hiện việc đặt cọc, mua nhà. Tuy nhiên, Tú chỉ đặt cọc 70 triệu đồng, sau đó không tiếp tục thanh toán số tiền đặt cọc còn thiếu theo thỏa thuận. Người này cũng cắt đứt liên lạc, rời khỏi nơi cư trú.

Phát hiện sự việc, bà C. gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động, giải thích chính sách khoan hồng của pháp luật, cơ quan điều tra đã vận động Tú ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra.

#Công an TP Đà Nẵng #Trần Hoàng Vĩnh Tú #Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản #Lừa đảo chiếm đoạt tài sản #Mua bán nhà đất #Đà Nẵng

Cùng chuyên mục

Vụ Mr Pips: Lâm cảnh nợ nần, gia đình ly tán, bị hại đã tìm đến cái chết nhưng được cứu sống

Vụ Mr Pips: Lâm cảnh nợ nần, gia đình ly tán, bị hại đã tìm đến cái chết nhưng được cứu sống

TPO - Trình bày tại tòa, các bị hại cho biết họ bị người của Mr Pips lừa đảo, chiếm đoạt đến những đồng tiền cuối cùng. Có trường hợp đi vay nợ để nộp vào, mong rút lại được gốc nhưng bị chiếm đoạt hết. Hậu quả gia đình ly tán, tìm đến cái chết để giải thoát.

Mr Pips sau một thời gian dài tạm giam da trắng, tóc dài hơn thời điểm mới bị khởi tố.

Luật sư đề nghị đưa Mr Pips đi giám định tâm thần

TPO - Trong đơn gửi đến tòa, các luật sư đã đề nghị đưa Phó Đức Nam (Mr Pips) đi giám định tâm thần. Trước đó, kết luận điều tra và cáo trạng thể hiện, người thân Mr Pips bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng khi tìm cách chạy "kim bài miễn tội" cho con.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe