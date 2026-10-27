Thông quan hàng hoá qua cửa khẩu Lạng Sơn đạt gần 1900 xe/ngày

TPO - Ngày 27/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn đã chủ trì buổi làm việc với một số Sở ngành. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, lượng xe thông quan hàng hoá qua cửa khẩu 10 tháng đầu năm tăng 14,5%

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Công thương Lạng Sơn Bùi Quốc Khánh cho biết, trong 10 tháng đầu năm, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản tăng trưởng ổn định; cả tỉnh có 6/12 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước; hoạt động thương mại biên giới qua địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm...

Đối với Sở Xây dựng, trong 10 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã thực hiện 3/4 nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh giao cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. Công tác quản lý hoạt động vận tải, bảo đảm an toàn giao thông được triển khai đồng bộ; khởi công 25/25 công trình cầu, 47/47 công trình đường; hoàn thành 1 cầu, cứng hóa 29,6 km đường xã và 71,5 km đường thôn, ngõ xóm…

Xe thông quan hàng hoá qua cửa khẩu Lạng Sơn tăng 14,5% so với cùng kỳ.

Trên lĩnh vực xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa, Trưởng Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn Nguyễn Quốc Toàn cho biết, trong 10 tháng đầu năm, công tác quản lý, điều hành hoạt động tại khu vực cửa khẩu đạt kết quả tích cực. Cụ thể, hiệu suất thông quan trung bình khoảng 1.850 xe/ngày; lượng xe xuất nhập khẩu hàng hoá tăng 14,5% so với cùng kỳ; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu tăng 9,5% so với cùng kỳ...

Nâng cao hơn nữa năng lực thông quan tại các cửa khẩu

Ở phần trao đổi, thảo luận, đại diện các sở ngành và lãnh đạo UBND tỉnh đã nêu bật những kết quả đạt được, kinh nghiệm được rút ra; cùng với đó cũng nêu ra một số khó khăn, hạn chế đang tồn tại, gây ảnh hưởng đến việc triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ tại Sở Công Thương, Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị đã đạt được thời gian qua. Với các nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn phải tập trung cao độ, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và kịch bản tăng trưởng được UBND tỉnh giao; chủ động nhận diện các khó khăn, điểm nghẽn, xác định rõ giải pháp tháo gỡ, nhất là đối với những nhiệm vụ có khả năng đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng quý IV và cả năm 2026.

Với Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, ông Toàn yêu cầu, cần khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ các quy hoạch đã được phê duyệt; đẩy mạnh hoạt động thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn và các khu, cụm công nghiệp khác; rà soát tiến độ xây dựng khu thương mại tự do; nâng cao hơn nữa năng lực thông quan tại các cửa khẩu, phát triển dịch vụ logistics...