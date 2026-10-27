Vì sao có trẻ đã tiêm vaccine vẫn mắc não mô cầu?

TPO - Những ca mắc não mô cầu ở học sinh tại TPHCM đặt ra nhiều băn khoăn về cách nhận biết bệnh, hiệu quả bảo vệ của vaccine và việc bảo đảm an toàn khi trẻ đến trường.

Vì sao có trẻ đã tiêm vaccine vẫn mắc não mô cầu? Khi trường học ghi nhận ca bệnh, phụ huynh có nên cho con nghỉ học? Ai cần uống kháng sinh dự phòng? Những phản hồi thiết thực này từ nhiều bạn đọc vài ngày qua cho thấy nhu cầu được cung cấp thông tin rõ ràng, chính xác trong cộng đồng rất lớn nhằm giúp phụ huynh, nhà trường chủ động ứng phó, phòng bệnh viêm não mô cầu.

Để giải đáp những vấn đề trên, từ 9h đến 10h30 ngày 28/10, Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm trực tuyến “Phòng bệnh não mô cầu: Bảo vệ trẻ từ gia đình đến trường học” tại Văn phòng cơ quan Đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM.

Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm trực tuyến “Phòng bệnh não mô cầu: Bảo vệ trẻ từ gia đình đến trường học”

Chương trình có sự tham gia của BS.CKI Nguyễn Thế Thịnh - Phó Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm cấp tính, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC); ThS. Lê Thị Hồng Anh – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Kiệt, phường Phú Định, TPHCM; ThS.BS Đỗ Cao Vân Anh, Chuyên gia Ban Cố vấn cấp cao, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu.

Dẫn dắt tọa đàm là MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân, Top 10 Hoa hậu Việt Nam, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024.

Tại chương trình, các khách mời sẽ trao đổi về dấu hiệu nhận biết sớm, những tình huống cần đưa trẻ đến bệnh viện và cách xử lý khi tiếp xúc với người mắc bệnh. Việc đánh giá nguy cơ, xác định người cần dùng kháng sinh dự phòng và căn cứ để trường học tiếp tục tổ chức dạy học khi có ca mắc não mô cầu sẽ được làm rõ.

ThS.BS Đỗ Cao Vân Anh, Chuyên gia Ban Cố vấn cấp cao, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu sẽ trả lời bạn đọc tại tọa đàm

Một nội dung được nhiều phụ huynh quan tâm là khả năng bảo vệ của từng loại vaccine não mô cầu. Các chuyên gia sẽ giải đáp vì sao đã tiêm vaccine vẫn có thể mắc bệnh, cách kiểm tra lịch sử tiêm chủng, xử lý khi trễ lịch hoặc mất sổ tiêm và lựa chọn tiêm phòng phù hợp với độ tuổi, nguy cơ của trẻ.

Bên cạnh đó, tọa đàm đề cập sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cơ quan y tế trong theo dõi sức khỏe học sinh, thông tin về ca bệnh và hỗ trợ trẻ trở lại lớp sau điều trị...