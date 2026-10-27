Cách nào để học sinh tránh xa ma túy núp bóng kẹo, tinh dầu

report Học sinh cần làm gì khi bạn có biểu hiện bất thường?

Tình huống số 3 đặt ra giả định: “Bạn nhận thấy một người bạn cùng bàn có biểu hiện bất thường, co giật, ảo giác sau khi sử dụng một sản phẩm không rõ thành phần. Bạn ấy đề nghị bạn đừng nói với ai vì sợ bị kỷ luật. Bạn sẽ làm gì để vừa cứu bạn, vừa bảo đảm an toàn?”.

Trước tình huống này, các nhóm học sinh đưa ra nhiều ý kiến, tập trung vào việc nhanh chóng báo cho người lớn, giáo viên hoặc nhân viên y tế nhà trường, thay vì giữ bí mật theo đề nghị của bạn. Theo các em, khi sức khỏe và tính mạng bị đe dọa, việc tìm kiếm sự trợ giúp kịp thời là ưu tiên hàng đầu.

Anh Trần Đình Huy, Bí thư Đoàn trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An

Chia sẻ về tình huống, anh Trần Đình Huy, Bí thư Đoàn trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An, đồng tình với cách xử lý của các em và nhấn mạnh nguyên tắc phải đặt tính mạng, sức khỏe con người lên trên hết.

Theo anh Huy, khi phát hiện bạn có biểu hiện co giật, ảo giác hoặc bất thường sau khi sử dụng sản phẩm không rõ thành phần, học sinh cần lập tức báo giáo viên, nhân viên y tế hoặc người lớn có trách nhiệm để được hỗ trợ. Trong trường hợp khẩn cấp, cần gọi cấp cứu, không tự ý xử lý theo kinh nghiệm hoặc để người gặp nạn một mình. Đặc biệt, các em không nên vì lời đề nghị giữ bí mật hay tâm lý sợ bạn bị kỷ luật mà chậm trễ tìm kiếm sự trợ giúp.

Từ tình huống này, anh Huy mong muốn học sinh nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân và bạn bè, biết cách tìm kiếm sự trợ giúp khi xảy ra tình huống nguy hiểm. Quan trọng hơn, mỗi em cần chủ động nói không với các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không thử chất lạ vì tò mò và sẵn sàng lên tiếng khi phát hiện nguy cơ liên quan đến ma túy, chất gây nghiện trong môi trường học đường.

Cũng tại diễn đàn, chuyên gia cũng bày tỏ, điều các em học sinh cần hiểu rằng, bảo vệ bạn không có nghĩa là che giấu sự việc. Khi sức khỏe, tính mạng của bạn bị đe dọa, việc báo cho người có trách nhiệm là hành động cần thiết và thể hiện sự quan tâm thực sự. Không nên vì sợ bạn trách móc hay lo bạn bị kỷ luật mà đánh đổi sự an toàn của bạn.

Với tình huống nhóm bạn chuyền tay nhau thuốc lá điện tử, quay video đăng mạng xã hội và liên tục rủ rê người khác cùng thử, đội 1 cho rằng cần nhận diện áp lực đám đông, bởi số đông không phải lúc nào cũng đúng.

Đại diện đội 1 phân tích, việc sử dụng thuốc lá điện tử không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tiềm ẩn nguy cơ lệ thuộc mà còn liên quan đến quy định pháp luật. Từ đầu năm 2025, Việt Nam đã cấm thuốc lá điện tử. Vì vậy, học sinh không nên đánh đổi sức khỏe và sự an toàn chỉ để hòa nhập với nhóm bạn.

Khi bị rủ rê, các em cần kiên quyết từ chối, chủ động rời khỏi tình huống nếu tiếp tục chịu áp lực, không tham gia quay hoặc chia sẻ video cổ xúy việc sử dụng thuốc lá điện tử. Trường hợp cần thiết, học sinh nên tìm đến thầy cô hoặc người lớn đáng tin cậy để được hỗ trợ.

TS. Trần Hằng Ly

Bổ sung về kỹ năng đối diện với áp lực bạn bè và đám đông, TS. Trần Hằng Ly cho rằng học sinh cần ghi nhớ ba bước. Trước hết, các em phải tự nhận thức, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Tiếp đó là rèn luyện kỹ năng từ chối, biết nói không một cách lịch sự nhưng dứt khoát, đồng thời tự tin khẳng định chính kiến. “Chỉ có mình mới hiểu điều gì là tốt nhất với bản thân”, TS. Hằng Ly nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, chuyên gia lưu ý học sinh cần hiểu rằng các em không đơn độc khi đối mặt với khó khăn. Nếu gặp tình huống vượt quá khả năng xử lý, các em nên chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ người lớn để được hướng dẫn, giúp đỡ một cách khoa học và phù hợp.