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Trường Tiểu học Nam Nha Trang bị phản ánh có dấu hiệu lạm thu, cơ quan chức năng nói gì?

Phùng Quang

TPO - Một phụ huynh có con học lớp 1 tại Trường Tiểu học Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa phản ánh các khoản thu tiền ăn, dịch vụ bán trú và hoạt động STEM+ có dấu hiệu chưa phù hợp quy định.

Một phụ huynh (giấu tên) có con học lớp 1 tại Trường Tiểu học Nam Nha Trang, Phân hiệu Phước Hải, tỉnh Khánh Hòa, kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra các khoản thu bán trú và hoạt động STEM+ có thu phí tại trường.

Theo phản ánh, nhà trường thu tiền ăn bán trú 660.000 đồng/22 ngày, tương đương 30.000 đồng/học sinh/ngày. Ngoài ra, phụ huynh phải đóng 140.000 đồng/tháng tiền dịch vụ bán trú và 45.000 đồng/tháng tiền hỗ trợ bán trú. Phụ huynh cho rằng các khoản thu này có dấu hiệu vượt mức quy định.

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Trường Tiểu học Nam Nha Trang, Phân hiệu Phước Hải.

Đối với hoạt động STEM+, nhà trường thu 75.000 đồng/học sinh/tháng. Theo phụ huynh, hoạt động này được xếp vào tiết 5 sáng thứ Sáu trong thời khóa biểu lớp 1/4, làm dấy lên lo ngại về việc tổ chức hoạt động liên kết có thu phí trong giờ học chính khóa và nguyên tắc đăng ký tự nguyện.

Ngày 27/10, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Ngọc Tú, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Nam Nha Trang, cho biết đơn vị đã kiểm tra, xác minh trên cơ sở báo cáo giải trình và hồ sơ do nhà trường cung cấp.

Theo giải trình của nhà trường, mức thu 30.000 đồng/ngày gồm 25.000 đồng tiền ăn trưa và 5.000 đồng tiền ăn phụ. Đối chiếu Quyết định số 78/2026/QĐ-UBND ngày 6/10/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Phòng Văn hóa - Xã hội nhận định mức thu từng suất ăn phù hợp quy định, chưa có căn cứ xác định nhà trường thu vượt mức.

Với hai khoản dịch vụ và hỗ trợ bán trú, cơ quan chức năng cho biết các thỏa thuận, hợp đồng được ký trước ngày quyết định có hiệu lực 16/10/2026 có thể tiếp tục thực hiện đến hết năm học 2026-2027 nếu đáp ứng điều kiện chuyển tiếp theo quy định. Do đó, đối với các thỏa thuận, hợp đồng đáp ứng điều kiện chuyển tiếp nêu trên, việc nhà trường tiếp tục thực hiện các mức thu đã thỏa thuận là phù hợp quy định.

Đối với STEM+ được bố trí vào tiết 5 sáng thứ Sáu đối với lớp 1/4, ngoài thời lượng các tiết học chính khóa; đã được thông tin tới cha mẹ học sinh trên nguyên tắc đăng ký tự nguyện. Mức thu 75.000 đồng/học sinh/tháng không vượt mức tối đa 85.000 đồng/học sinh/tháng đối với hoạt động ngoại khóa STEM, STEAM cấp tiểu học.

Trên cơ sở hồ sơ được cung cấp, Phòng Văn hóa - Xã hội ghi nhận cả ba nội dung phản ánh đã được nhà trường triển khai phù hợp với các quy định được viện dẫn trong hồ sơ.

Bà Tú cho biết, Phòng Văn hóa - Xã hội đã đề nghị Trường Tiểu học Nam Nha Trang khẩn trương thông tin đầy đủ, kịp thời đến toàn thể cha mẹ học sinh trong trường, đặc biệt là cha mẹ học sinh lớp 1/4 tại Phân hiệu Phước Hải, về các nội dung liên quan đến hoạt động STEM+, bao gồm: căn cứ pháp lý, nội dung dịch vụ, mức thu, phương thức thu, nguyên tắc đăng ký tham gia tự nguyện và các vấn đề cha mẹ học sinh còn băn khoăn, thắc mắc.

Bên cạnh đó, nhà trường chủ động lựa chọn hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp, bảo đảm công khai, minh bạch, đầy đủ và tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh; đồng thời tiếp tục thực hiện niêm yết, công khai các khoản thu theo quy định, tiếp nhận và giải đáp kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cha mẹ học sinh theo thẩm quyền.

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#Trường Tiểu học Nam Nha Trang #thu vượt mức #bán trú #thu phí

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