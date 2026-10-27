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Giáo dục

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Vừa sáp nhập, phường Nam Nha Trang đề xuất chia 3 trường công lập thành 7-8 trường

Phùng Quang

TPO - Sau khi sáp nhập 20 trường thành 3 đầu mối, phường Nam Nha Trang cho rằng quy mô quản lý quá lớn, địa bàn phân tán, có nguy cơ ảnh hưởng chất lượng giáo dục nên đề xuất nghiên cứu tổ chức lại mạng lưới trường học.

Nhiều bất cập trong công tác quản lý

Ngày 27/10, UBND phường Nam Nha Trang cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập sau sắp xếp trên địa bàn.

Đề xuất được đưa ra sau khi địa phương tổ chức lại 20 trường công lập thành 3 trường theo cấp học từ ngày 20/8/2026, giảm 17 đầu mối, tương đương 85%.

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Học sinh Trường Tiểu học Nam Nha Trang.

Sau sắp xếp, Trường Mầm non Nam Nha Trang có 51 nhóm, lớp với 1.372 trẻ; Trường Tiểu học Nam Nha Trang có 232 lớp, 9.656 học sinh; Trường THCS Nam Nha Trang có 182 lớp, 8.207 học sinh. Tổng cộng, ba trường quản lý 465 nhóm, lớp với 19.235 trẻ và học sinh.

Mạng lưới này gồm trường chính và nhiều phân hiệu, điểm trường. Trong đó, Trường Tiểu học Nam Nha Trang có 7 phân hiệu; Trường THCS Nam Nha Trang có 5 phân hiệu; trường mầm non có 5 phân hiệu cùng các điểm trường.

Một số cơ sở có quy mô tương đương trường độc lập. Phân hiệu Phước Đồng của cấp tiểu học có 43 lớp với 1.940 học sinh; phân hiệu Phước Hải của cấp THCS có 45 lớp, 2.024 học sinh.

UBND phường Nam Nha Trang đánh giá việc sắp xếp bước đầu giúp thống nhất đầu mối quản lý, thuận lợi hơn trong điều phối nhân lực và triển khai kế hoạch chung. Hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy học cơ bản được duy trì, không bị gián đoạn.

Tuy nhiên, theo địa phương, việc giảm số trường không làm giảm tương ứng số lớp, học sinh, cơ sở vật chất và khối lượng nghiệp vụ chuyên môn, tài chính. Người đứng đầu mỗi trường phải chịu trách nhiệm quản lý nhiều địa điểm, từ nhân sự, chuyên môn đến tài sản, thu chi và an toàn trường học.

Khoảng cách giữa một số cơ sở từ 5 đến 7km, riêng một số điểm mầm non cách nhau khoảng 6-10km, khiến việc kiểm tra trực tiếp, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và xử lý tình huống phát sinh gặp khó khăn.

Ở cấp tiểu học, hai kế toán và một văn thư đang phục vụ 8 cơ sở với 232 lớp, gần 9.700 học sinh. Theo báo cáo, việc tập trung các nghiệp vụ thanh toán, mua sắm, sửa chữa, kiểm kê tài sản và quyết toán về một đầu mối có thể kéo dài thời gian xử lý nếu nhân lực không tương xứng.

Ở cấp THCS, nhà trường báo cáo còn thiếu 28 giáo viên và 16 nhân viên hỗ trợ giáo dục so với nhu cầu. Một số tổ chuyên môn có 60-70 giáo viên phân bố tại nhiều địa điểm, gây khó khăn cho việc dự giờ, đánh giá năng lực, hỗ trợ giáo viên và tổ chức sinh hoạt chuyên môn.

Địa phương lo ngại tình trạng thiếu nhân lực, kiêm nhiệm và điều động giáo viên giữa các phân hiệu kéo dài có thể ảnh hưởng thời gian chuẩn bị bài giảng, đổi mới phương pháp và hỗ trợ học sinh. Chất lượng giáo dục giữa các cơ sở cũng có nguy cơ chênh lệch nếu việc kiểm tra, phát hiện và hỗ trợ học sinh chưa đáp ứng yêu cầu.

Lo khó kiểm soát bán trú, an toàn trường học

Với cấp mầm non và tiểu học, UBND phường Nam Nha Trang lo ngại áp lực quản lý bán trú tại nhiều địa điểm.

Ở trường mầm non, việc tổ chức bữa ăn đòi hỏi kiểm soát liên tục từ lựa chọn, giao nhận, bảo quản và chế biến thực phẩm đến chia suất, lưu mẫu, vệ sinh bếp ăn và theo dõi sức khỏe trẻ. Các khâu này diễn ra tại từng cơ sở nhưng phải được giám sát theo quy trình thống nhất.

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Trường Tiểu học Nam Nha Trang, phân hiệu Phước Hải.

Tại cấp tiểu học, gần 9.700 học sinh phân bố ở 8 cơ sở khiến việc tổ chức ăn, nghỉ trưa, giám sát học sinh và xử lý tình huống sức khỏe cần được bố trí nhân lực phù hợp tại từng phân hiệu. Việc đối chiếu số học sinh ăn thực tế, chứng từ, thanh toán và công khai các khoản thu cũng phát sinh thường xuyên.

Theo UBND phường, nếu năng lực quản lý không theo kịp quy mô, những bất cập có thể ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn, điều kiện nghỉ trưa và an toàn học sinh. Tuy nhiên, đây là các nguy cơ được địa phương dự báo, chưa phải kết luận đã xảy ra sự cố hay chất lượng giáo dục suy giảm.

Báo cáo cũng nhận định việc quản lý quá nhiều cơ sở có thể làm giảm thời gian dành cho kiểm tra chuyên môn, bồi dưỡng giáo viên và cải tiến chất lượng. Trong giai đoạn 2026-2030, những hạn chế này có khả năng tác động đến chất lượng giáo dục đại trà, hoạt động trải nghiệm, tư vấn tâm lý và việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Đề xuất nghiên cứu tổ chức lại

Từ những khó khăn trên, UBND phường Nam Nha Trang kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu, hướng dẫn việc điều chỉnh quy mô và tổ chức lại những trường có trên 100 lớp, nhiều phân hiệu, địa bàn rộng và khoảng cách giữa các cơ sở xa nhau.

Phường đề xuất nghiên cứu phương án tổ chức 2 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 2-3 trường THCS, nâng tổng số trường công lập từ 3 lên 7-8 trường.

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Học sinh Trường Tiểu học Nam Nha Trang trong một tiết học.

Địa phương nhấn mạnh việc tổ chức lại không nhằm khôi phục cơ học 20 trường trước đây, mà hướng đến quy mô quản lý phù hợp hơn, nâng cao hiệu quả điều hành, bảo đảm an toàn và chất lượng giáo dục.

Việc xây dựng phương án cần căn cứ số lớp, học sinh, khoảng cách địa lý, cơ sở vật chất và năng lực quản trị; đồng thời tính toán nhu cầu cán bộ quản lý, giáo viên, kế toán, văn thư và nhân viên hỗ trợ.

UBND phường cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính hướng dẫn tiêu chí, điều kiện, thẩm quyền và trình tự tổ chức lại trường học. Phương án cần xác định rõ việc phân bổ nhân sự, bàn giao tài chính, tài sản, công nợ và hợp đồng, cũng như kinh phí phát sinh.

Theo đề xuất, quá trình triển khai phải có lộ trình phù hợp, tận dụng cơ sở vật chất hiện có, hạn chế xáo trộn nơi học tập và không làm gián đoạn hoạt động giáo dục. Chất lượng, an toàn và quyền lợi của học sinh được xác định là những yếu tố cần ưu tiên khi xem xét phương án cuối cùng.

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#UBND phường Nam Nha Trang #sắp xếp #quản lý bán trú #trường học

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