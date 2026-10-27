Trợ giảng đại học phải có năng lực AI

TPO - Bộ GD&ĐT ban hành quy định mới về tiêu chuẩn, chế độ làm việc, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học. Đáng chú ý, trợ giảng, nghiên cứu viên và nhân sự hỗ trợ giảng dạy phải đáp ứng yêu cầu về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) và ngoại ngữ; thời gian làm việc được quy định 40 giờ/tuần.

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 90/2026/TT-BGDĐT ngày 22/10/2026 quy định tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ làm việc, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học.

Các quy định hướng tới chuẩn hóa đội ngũ trợ giảng, nghiên cứu viên và nhân sự hỗ trợ giảng dạy; đồng thời tạo cơ sở để các cơ sở giáo dục đại học bố trí, sử dụng, đào tạo và phát triển nhân lực phù hợp với yêu cầu chuyên môn, đặc thù ngành đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học.

Công nghệ thông tin, AI và sử dụng ngoại ngữ trở thành tiêu chuẩn năng lực

Thông tư quy định cụ thể tiêu chuẩn đào tạo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và nhiệm vụ tương ứng với ba nhóm nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học: trợ giảng, nghiên cứu viên và nhân sự hỗ trợ giảng dạy.

So với cách quản lí chỉ dựa vào tên gọi chức danh hoặc phân công công việc chung, việc quy định cụ thể hơn tiêu chuẩn và nhiệm vụ theo từng vị trí việc làm tạo cơ sở để các cơ sở giáo dục đại học xác định rõ yêu cầu đối với từng nhóm nhân sự. Qua đó, hạn chế tình trạng giao nhiệm vụ không tương xứng với năng lực chuyên môn, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức hoạt động đào tạo và nghiên cứu.

Thông tư cũng đưa yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, AI và sử dụng ngoại ngữ vào tiêu chuẩn năng lực của cả ba nhóm nhân sự. Đây là cơ sở để thúc đẩy việc nâng cao năng lực số, khả năng tiếp cận tri thức và công nghệ mới trong môi trường giáo dục đại học.

Thời gian làm việc là 40 giờ/tuần, gắn với yêu cầu linh hoạt và đặc thù chuyên môn

Thông tư quy định nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học làm việc theo chế độ 40 giờ mỗi tuần; thời gian bố trí linh hoạt theo yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn. Việc nghỉ phép thực hiện theo quy định của pháp luật và được bố trí phù hợp với kế hoạch của cơ sở giáo dục đại học, bảo đảm không ảnh hưởng đến nhiệm vụ được phân công.

Căn cứ đặc thù ngành đào tạo, lĩnh vực nghiên cứu và điều kiện tổ chức thực hiện, người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học quy định cụ thể việc phân bổ thời gian làm việc. Tổng số giờ làm thêm không vượt quá giới hạn theo pháp luật về lao động; tiền lương làm thêm giờ được thanh toán theo quy định.

Quy định này xác lập căn cứ chung về thời giờ làm việc, đồng thời cho phép các cơ sở giáo dục đại học chủ động sắp xếp lịch làm việc phù hợp với yêu cầu thực tế, giúp cơ sở giáo dục đại học chủ động hơn trong tổ chức nhân lực, trong khi giới hạn làm thêm giờ và quy định thanh toán tiền lương làm thêm góp phần bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Thông tư xác định rõ cơ sở pháp lí để quản lí nhân sự theo vị trí việc làm, đồng thời phân biệt cơ chế áp dụng đối với viên chức và người lao động. Đối với các cơ sở giáo dục đại học tư thục, việc tuyển dụng, trả lương theo công việc, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác (nếu có) được thực hiện theo quy chế của cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Đối với những người đã được bổ nhiệm chức danh trợ giảng trước ngày 1/1/2026, Thông tư quy định được bảo lưu các chế độ phụ cấp đang áp dụng đến hết ngày 31/12/2026. Các cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm rà soát, xếp lại bậc lương và chế độ phụ cấp phù hợp với vị trí việc làm theo quy định.

Nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học đã được tuyển dụng hoặc kí hợp đồng trước ngày Thông tư có hiệu lực nhưng chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện mới vẫn được tiếp tục bố trí làm việc. Việc đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm thực hiện theo quy định pháp luật và quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

Các quy định chuyển tiếp giúp tránh việc thay đổi nhân sự đột ngột chỉ vì chưa đáp ứng ngay các tiêu chuẩn mới. Đồng thời, yêu cầu rà soát, sắp xếp lại vị trí việc làm, bậc lương và phụ cấp tạo cơ sở để các trường từng bước chuẩn hóa đội ngũ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân lực phù hợp.