Từ nghiên cứu khoa học đến khát vọng cống hiến của sinh viên ngành y, dược

Học tập để tiếp nhận tri thức, nghiên cứu để sáng tạo tri thức và lấy y đức làm nền tảng phụng sự con người là thông điệp được lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột gửi gắm tại lễ phát động phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2026 - 2027. Đây không chỉ là hoạt động thúc đẩy phong trào học thuật mà còn hướng đến hình thành đội ngũ nhân lực y tế có năng lực chuyên môn, tư duy khoa học và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Ngày 27/10, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tổ chức lễ phát động phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2026-2027 với chủ đề: “: Hành trình sáng tạo: Khởi nguồn đam mê - chinh phục y dược”.

GS. Cao Tiến Đức - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột phát biểu tại lễ phát động

Phát biểu tại buổi lễ, GS. Cao Tiến Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột nhấn mạnh, nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động quan trọng trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Thông qua hoạt động nghiên cứu, sinh viên không chỉ củng cố kiến thức chuyên môn mà còn được rèn luyện tư duy khoa học, năng lực phân tích, giải quyết vấn đề và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo GS. Cao Tiến Đức, để phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên phát triển mạnh mẽ và bền vững, vai trò của đội ngũ giảng viên có ý nghĩa quyết định. Sinh viên có thể sở hữu niềm đam mê, sự nhiệt tình và nhiều ý tưởng sáng tạo, nhưng để biến những ý tưởng đó thành các đề tài nghiên cứu có chất lượng, các em cần được định hướng, hướng dẫn và đồng hành từ phía giảng viên.

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột bày tỏ mong muốn đội ngũ giảng viên không chỉ thực hiện tốt vai trò truyền đạt kiến thức mà còn trở thành những người khơi dậy niềm đam mê khoa học, hướng dẫn phương pháp tư duy và truyền cảm hứng sáng tạo cho sinh viên.

Để phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên thực sự đi vào chiều sâu, GS. Cao Tiến Đức đề nghị các đơn vị trong toàn trường tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của sinh viên về ý nghĩa, vai trò và lợi ích của nghiên cứu khoa học; tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiên cứu, từ lựa chọn đề tài, xây dựng đề cương đến thu thập, xử lý số liệu và trình bày báo cáo khoa học.

Sinh viên tham dự lễ phát động

Cùng với đó, nhà trường cần tăng cường gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên với thực tiễn tại các bệnh viện thực hành, cơ sở y tế, nhà thuốc và cộng đồng. Các đề tài có tính ứng dụng, hướng đến giải quyết những vấn đề thực tế trong chăm sóc sức khỏe cần được quan tâm ưu tiên. Qua đó giúp sinh viên hiểu sâu hơn về chuyên môn, nâng cao năng lực thực hành và hình thành tư duy nghiên cứu gắn với nhu cầu của xã hội.

Hiệu trưởng nhà trường cũng yêu cầu từng bước hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học về chuyên môn, cơ sở vật chất, kinh phí và cơ hội công bố, giới thiệu kết quả nghiên cứu; đồng thời xây dựng cơ chế đánh giá, động viên và khen thưởng công khai, công bằng, thiết thực. Các hội nghị, diễn đàn, câu lạc bộ và hoạt động giao lưu học thuật cần được duy trì thường xuyên, tạo điều kiện để sinh viên trao đổi kinh nghiệm, trình bày kết quả nghiên cứu, tiếp cận những ý tưởng mới và phát triển năng lực sáng tạo.

Đặc biệt, phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên phải hướng đến chất lượng, hiệu quả và tính bền vững, tránh chạy theo số lượng đề tài hoặc thành tích hình thức. Nhà trường cần xây dựng môi trường học thuật trong đó mỗi ý tưởng sáng tạo đều được tôn trọng, mỗi sinh viên có đam mê đều được khuyến khích và mỗi nỗ lực nghiên cứu nghiêm túc đều được ghi nhận.

Gửi gắm thông điệp tới sinh viên tại buổi lễ, GS. Cao Tiến Đức nhấn mạnh, học tập giúp chúng ta tiếp nhận tri thức. Nghiên cứu khoa học giúp chúng ta biết tìm kiếm và sáng tạo tri thức. Còn y đức giúp chúng ta biết sử dụng tri thức ấy vì sức khỏe, hạnh phúc và sự sống của con người.

GS. Cao Tiến Đức kỳ vọng sinh viên không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận tri thức của các thế hệ đi trước mà còn nuôi dưỡng khát vọng đóng góp những tri thức mới cho tương lai. Mỗi sinh viên cần chủ động xác định mục tiêu học tập, rèn luyện và phấn đấu tham gia ít nhất một hoạt động nghiên cứu khoa học phù hợp với khả năng, điều kiện của bản thân trong những năm học đại học.