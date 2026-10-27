Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Từ nghiên cứu khoa học đến khát vọng cống hiến của sinh viên ngành y, dược

P.V

Học tập để tiếp nhận tri thức, nghiên cứu để sáng tạo tri thức và lấy y đức làm nền tảng phụng sự con người là thông điệp được lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột gửi gắm tại lễ phát động phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2026 - 2027. Đây không chỉ là hoạt động thúc đẩy phong trào học thuật mà còn hướng đến hình thành đội ngũ nhân lực y tế có năng lực chuyên môn, tư duy khoa học và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Ngày 27/10, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tổ chức lễ phát động phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2026-2027 với chủ đề: “: Hành trình sáng tạo: Khởi nguồn đam mê - chinh phục y dược”.

anh.jpg
GS. Cao Tiến Đức - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột phát biểu tại lễ phát động

Phát biểu tại buổi lễ, GS. Cao Tiến Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột nhấn mạnh, nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động quan trọng trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Thông qua hoạt động nghiên cứu, sinh viên không chỉ củng cố kiến thức chuyên môn mà còn được rèn luyện tư duy khoa học, năng lực phân tích, giải quyết vấn đề và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo GS. Cao Tiến Đức, để phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên phát triển mạnh mẽ và bền vững, vai trò của đội ngũ giảng viên có ý nghĩa quyết định. Sinh viên có thể sở hữu niềm đam mê, sự nhiệt tình và nhiều ý tưởng sáng tạo, nhưng để biến những ý tưởng đó thành các đề tài nghiên cứu có chất lượng, các em cần được định hướng, hướng dẫn và đồng hành từ phía giảng viên.

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột bày tỏ mong muốn đội ngũ giảng viên không chỉ thực hiện tốt vai trò truyền đạt kiến thức mà còn trở thành những người khơi dậy niềm đam mê khoa học, hướng dẫn phương pháp tư duy và truyền cảm hứng sáng tạo cho sinh viên.

Để phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên thực sự đi vào chiều sâu, GS. Cao Tiến Đức đề nghị các đơn vị trong toàn trường tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của sinh viên về ý nghĩa, vai trò và lợi ích của nghiên cứu khoa học; tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiên cứu, từ lựa chọn đề tài, xây dựng đề cương đến thu thập, xử lý số liệu và trình bày báo cáo khoa học.

anh-8286.jpg
Sinh viên tham dự lễ phát động

Cùng với đó, nhà trường cần tăng cường gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên với thực tiễn tại các bệnh viện thực hành, cơ sở y tế, nhà thuốc và cộng đồng. Các đề tài có tính ứng dụng, hướng đến giải quyết những vấn đề thực tế trong chăm sóc sức khỏe cần được quan tâm ưu tiên. Qua đó giúp sinh viên hiểu sâu hơn về chuyên môn, nâng cao năng lực thực hành và hình thành tư duy nghiên cứu gắn với nhu cầu của xã hội.

Hiệu trưởng nhà trường cũng yêu cầu từng bước hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học về chuyên môn, cơ sở vật chất, kinh phí và cơ hội công bố, giới thiệu kết quả nghiên cứu; đồng thời xây dựng cơ chế đánh giá, động viên và khen thưởng công khai, công bằng, thiết thực. Các hội nghị, diễn đàn, câu lạc bộ và hoạt động giao lưu học thuật cần được duy trì thường xuyên, tạo điều kiện để sinh viên trao đổi kinh nghiệm, trình bày kết quả nghiên cứu, tiếp cận những ý tưởng mới và phát triển năng lực sáng tạo.

Đặc biệt, phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên phải hướng đến chất lượng, hiệu quả và tính bền vững, tránh chạy theo số lượng đề tài hoặc thành tích hình thức. Nhà trường cần xây dựng môi trường học thuật trong đó mỗi ý tưởng sáng tạo đều được tôn trọng, mỗi sinh viên có đam mê đều được khuyến khích và mỗi nỗ lực nghiên cứu nghiêm túc đều được ghi nhận.

Gửi gắm thông điệp tới sinh viên tại buổi lễ, GS. Cao Tiến Đức nhấn mạnh, học tập giúp chúng ta tiếp nhận tri thức. Nghiên cứu khoa học giúp chúng ta biết tìm kiếm và sáng tạo tri thức. Còn y đức giúp chúng ta biết sử dụng tri thức ấy vì sức khỏe, hạnh phúc và sự sống của con người.

GS. Cao Tiến Đức kỳ vọng sinh viên không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận tri thức của các thế hệ đi trước mà còn nuôi dưỡng khát vọng đóng góp những tri thức mới cho tương lai. Mỗi sinh viên cần chủ động xác định mục tiêu học tập, rèn luyện và phấn đấu tham gia ít nhất một hoạt động nghiên cứu khoa học phù hợp với khả năng, điều kiện của bản thân trong những năm học đại học.

#nghiên cứu khoa học #sinh viên y dược #Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột #Cao Tiến Đức #nghiên cứu sinh viên #y đức

Cùng chuyên mục

Đánh thức bản lĩnh học sinh trước 'bẫy ngọt ngào' học đường

Đánh thức bản lĩnh học sinh trước 'bẫy ngọt ngào' học đường

TPO - Từ thuốc lá điện tử đến ma túy núp bóng kẹo, tinh dầu, những cám dỗ đang len lỏi vào học đường đặt ra yêu cầu cấp thiết về trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh. Diễn đàn do Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp cùng Báo Tiền Phong tổ chức không chỉ giúp học sinh nhận diện nguy cơ, mà còn khơi dậy bản lĩnh nói không với chất gây nghiện, hướng tới xây dựng môi trường học đường lành mạnh, không khói thuốc.

Công nghệ thông tin, AI và sử dụng ngoại ngữ trở thành tiêu chuẩn năng lực. Ảnh minh họa

Trợ giảng đại học phải có năng lực AI

TPO - Bộ GD&ĐT ban hành quy định mới về tiêu chuẩn, chế độ làm việc, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học. Đáng chú ý, trợ giảng, nghiên cứu viên và nhân sự hỗ trợ giảng dạy phải đáp ứng yêu cầu về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) và ngoại ngữ; thời gian làm việc được quy định 40 giờ/tuần.

Thầy Trịnh Vĩnh Thanh, Phó Hiệu trưởng thường trực Trường THCS - THPT Hồng Hà chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Ngô Tùng

Học Văn thời AI: Đừng để công nghệ tư duy thay mình

TPO - AI có thể hỗ trợ lập luận, sắp xếp câu chữ nhưng học sinh cần tự hình thành ý tưởng và kiểm tra sản phẩm cuối cùng. Trải nghiệm, cảm xúc và góc nhìn riêng vẫn là những điều người học phải chủ động bồi đắp.

Học sinh Nghệ An lan tỏa thông điệp sống khỏe, nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử

TPO - Thông qua chương trình tọa đàm diễn ra chiều 27/10 tại Trường THPT Lê Viết Thuật (Nghệ An), học sinh sẽ được trang bị thêm kiến thức về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện mới; cách nhận diện nguy cơ, nhận biết những chiêu thức lôi kéo, dụ dỗ và kỹ năng chủ động phòng tránh. Không chỉ hào hứng tham gia, các em còn chia sẻ những điều bổ ích tiếp thu được, đồng thời gửi gắm thông điệp đến bạn bè và cộng đồng cùng nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, xây dựng môi trường học đường an toàn, không khói thuốc và chất gây nghiện.

Bữa ăn bán trú: Hồ sơ đạt chuẩn, ai bảo đảm thực phẩm an toàn?

Bữa ăn bán trú: Hồ sơ đạt chuẩn, ai bảo đảm thực phẩm an toàn?

TPO - Hàng loạt bất cập trong bữa ăn bán trú tại Hà Nội, từ thực phẩm có dấu hiệu kém chất lượng đến khâu chế biến, khiến phụ huynh ngày càng bất an. Khi hồ sơ nhà cung cấp đạt chuẩn nhưng thực tế vẫn phát hiện thịt có dấu hiệu bất thường, rau dập nát, câu hỏi đặt ra là: Ai sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho từng khay cơm học sinh?

Học sinh Nghệ An háo hức nói không với thuốc lá và chất gây nghiện mới

Học sinh Nghệ An háo hức nói không với thuốc lá và chất gây nghiện mới

TPO - Trước thềm diễn đàn “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới” diễn ra chiều 27/10, công tác chuẩn bị tại Trường THPT Lê Viết Thuật (Nghệ An) đang được khẩn trương hoàn tất. Nhiều học sinh háo hức chờ đợi cơ hội giao lưu, tìm hiểu về tác hại của thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện mới.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội nhiều năm qua luôn gây áp lực lớn đối với học sinh

Tuyển sinh lớp 10: Lo tìm điểm khuyến khích

TP - Dự thảo Thông tư Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT mới công bố trao quyền cho các Sở GD&ĐT xác định đối tượng được cộng điểm khuyến khích. Chuyên gia cảnh báo, nếu không có quy định cứng sẽ dễ “trăm hoa đua nở” các cuộc thi được cộng điểm.

Những lớp học đặc biệt ở Lào Cai

Những lớp học đặc biệt ở Lào Cai

Tại xã Hạnh Phúc, xã Tú Lệ (Lào Cai), các lớp xóa mù chữ phổ thông và dạy chữ Thái thu hút người dân nhiều độ tuổi tham gia. Đây là hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe