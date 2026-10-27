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Sức khỏe

Tân Tổng Giám đốc Dược phẩm Meracine - ông Nguyễn Đăng Tuyển:

Đưa công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển

P.V

Bước vào giai đoạn phát triển mới sau 20 năm hình thành và phát triển, Dược phẩm Meracine xác định ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức quản trị và phát huy năng lực sáng tạo là những định hướng trọng tâm. Dưới sự điều hành của tân Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tuyển, doanh nghiệp hướng tới xây dựng hệ thống vận hành hiện đại, lấy dữ liệu làm nền tảng ra quyết định, công nghệ làm động lực nâng cao hiệu quả và con người làm trung tâm của sự phát triển bền vững.

Tư duy quản trị mới trên nền tảng 20 năm phát triển

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 20 năm hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Dược phẩm Meracine (2006–2026). Đây không chỉ là dịp nhìn lại những thành quả đã đạt được mà còn mở ra giai đoạn chuyển mình, với yêu cầu đổi mới để thích ứng trước những thay đổi nhanh chóng của thị trường và công nghệ.

Ngày 13/5/2026, Meracine chính thức công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Tuyển giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Sự kiện đánh dấu bước chuyển trong công tác điều hành, đồng thời thể hiện định hướng kế thừa những giá trị đã được xây dựng suốt hai thập kỷ và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Đưa công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển ảnh 1

Ông Nguyễn Đăng Tuyển nhận quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Dược phẩm Meracine. (Ảnh do Meracine cung cấp)

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp không còn chỉ đến từ quy mô hay nguồn lực sẵn có, mà còn phụ thuộc vào khả năng quản trị hiệu quả, thích ứng nhanh và liên tục đổi mới.

Với ông Nguyễn Đăng Tuyển, một trong những ưu tiên trong giai đoạn điều hành mới là xây dựng Meracine trở thành doanh nghiệp có hệ thống vận hành bài bản, minh bạch, trong đó các quyết định quản trị được đưa ra trên cơ sở dữ liệu thực tế thay vì phụ thuộc vào đánh giá cảm tính.

Ứng dụng công nghệ và AI để nâng cao hiệu quả vận hành

Đứng trước bài toán đồng bộ thông tin cho một doanh nghiệp dược phẩm có mạng lưới kinh doanh trải rộng, Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tuyển đã xác định trọng tâm chiến lược là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quản lý và vận hành. Meracine hướng tới hợp nhất dữ liệu, xây dựng nền tảng quản trị tập trung nhằm đảm bảo thông tin giữa các bộ phận - từ kinh doanh, phân phối đến nhân sự - được cập nhật chính xác, xuyên suốt. Đây là cơ sở quan trọng giúp Ban lãnh đạo có cái nhìn tổng thể và đưa ra các quyết định điều hành kịp thời, có khả năng đo lường.

Bên cạnh đó, việc nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu, tổng hợp báo cáo và xử lý thông tin cũng được triển khai nhằm cắt giảm các thao tác thủ công. Nhờ đó, nhân sự có thể tiết kiệm thời gian và tập trung vào các nhiệm vụ mang lại giá trị cao hơn.

Tuy nhiên, định hướng công nghệ tại Meracine không dừng lại ở việc áp dụng công cụ mới, mà chú trọng giải quyết thực chất các vấn đề của doanh nghiệp. Đặc biệt trong ngành dược - nơi các tiêu chuẩn về tính chính xác, bảo mật và kiểm soát chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu, công nghệ được xác định là công cụ đắc lực hỗ trợ con người, không thay thế trách nhiệm chuyên môn và vai trò thẩm định trong các quyết định quan trọng.

Khơi dậy tinh thần sáng tạo, xây dựng đội ngũ sẵn sàng đổi mới

Song song với hạ tầng công nghệ, Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tuyển đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy đổi mới trong đội ngũ nhân sự. Trong môi trường kinh doanh liên tục biến động, đổi mới không chỉ là nhiệm vụ của cấp quản lý mà cần trở thành nét văn hóa hằng ngày của mỗi cá nhân - từ một sáng kiến cải tiến quy trình nhỏ đến việc chủ động tìm kiếm giải pháp phối hợp hiệu quả hơn.

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Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tuyển chia sẻ định hướng phát triển cùng đội ngũ cán bộ nhân viên Meracine. (Ảnh do Meracine cung cấp)

Trong phát biểu tại lễ nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đăng Tuyển nhấn mạnh quan điểm: thành công trong giai đoạn mới không thuộc về doanh nghiệp có số lượng nhân sự đông nhất, mà thuộc về doanh nghiệp có khả năng thích nghi và đổi mới nhanh nhất.

Quan điểm này khẳng định vai trò trung tâm của con người tại Meracine. Công nghệ chỉ phát huy giá trị tối đa khi được vận hành bởi đội ngũ có năng lực, trách nhiệm và tinh thần học hỏi. Tại Meracine, môi trường làm việc được định hình để nhân sự trẻ có cơ hội cọ xát, trưởng thành; trong khi đội ngũ giàu kinh nghiệm tiếp tục phát huy vốn kiến thức tích lũy qua hai thập kỷ để thích ứng với những yêu cầu mới.

Kế thừa giá trị cốt lõi, hướng tới phát triển bền vững

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Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tuyển cùng Ban lãnh đạo Meracine.(Ảnh do Meracine cung cấp)

Từ dấu mốc 20 năm với thông điệp “Thắp lửa từ tâm”, Meracine đang bước vào giai đoạn phát triển mới trên cơ sở kế thừa những giá trị đã được vun đắp, đồng thời chủ động thích ứng với những thay đổi của thời đại.

Với định hướng lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ làm động lực và con người làm trung tâm, Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tuyển cùng đội ngũ Meracine kỳ vọng sẽ từng bước xây dựng một doanh nghiệp hiện đại, sáng tạo, có năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, tiếp tục theo đuổi sứ mệnh “Chuyên tâm vì sức khỏe” trong những năm tiếp theo.

Thành lập năm 2006, tiền thân là Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Đức, đến năm 2026, Dược phẩm Meracine đánh dấu hành trình 20 năm hình thành và phát triển với sứ mệnh “Chuyên tâm vì sức khỏe”.
Meracine hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và phân phối dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm và thiết bị y tế. Doanh nghiệp phát triển danh mục hơn 150 sản phẩm, trong đó có hơn 30 sản phẩm thuốc, với các thương hiệu tiêu biểu như cốm vi sinh Bio-acimin, men ống vi sinh Bio-meracine, dầu gội dược liệu Jasunny, dung dịch vệ sinh Smoovy...
Meracine sở hữu nhà máy sản xuất quy mô 18.000 m² tại Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh, với 9 dây chuyền sản xuất khép kín, tự động hóa, được xây dựng theo tiêu chuẩn GMP, góp phần bảo đảm chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

#Dược phẩm Meracine #Nguyễn Đăng Tuyển #đổi mới sáng tạo #ứng dụng công nghệ #AI trong dược phẩm #chuyển đổi số #phát triển bền vững

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