Từ kiến thức đến thực hành: Meracine đồng hành nâng cao năng lực tư vấn tiêu hóa cho dược sĩ

Tiếp nối thành công của những workshop chuyên môn trước đó, ngày 22/10/2026, Dược phẩm Meracine tổ chức workshop trực tuyến “IBS & Hệ vi sinh – Hiểu đúng để tư vấn đúng cho khách hàng”, với sự chia sẻ của ThS.BS.CKII Trần Kinh Thành – Phó Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân 115. Chương trình mang đến những kiến thức chuyên môn và kỹ năng tư vấn thiết thực dành cho đội ngũ dược sĩ nhà thuốc.

Cập nhật kiến thức IBS – Nâng cao năng lực tư vấn tại nhà thuốc

Hội chứng ruột kích thích (IBS) là một trong những rối loạn tương tác ruột – não thường gặp, đặc trưng bởi tình trạng đau bụng tái diễn liên quan đến thay đổi thói quen đại tiện. Các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy hoặc táo bón có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống, đồng thời đặt ra nhiều thách thức trong việc nhận diện và tư vấn ban đầu.

Hội thảo cập nhật nhiều kiến thức mới về chẩn đoán, điều trị hội chứng ruột kích thích IBS (Ảnh chụp từ slide được trình chiếu trong hội thảo)

Xuất phát từ nhu cầu cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng thực hành cho đội ngũ dược sĩ, Dược phẩm Meracine đã tổ chức workshop với sự đồng hành của ThS.BS.CKII Trần Kinh Thành – chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tiêu hóa.

Trong chương trình, các nội dung chuyên môn tập trung vào việc nhận diện IBS, cập nhật những điểm mới trong tiêu chuẩn Rome V (2026), đồng thời làm rõ mối liên hệ giữa hội chứng ruột kích thích và hệ vi sinh đường ruột. Vai trò của lợi khuẩn và cách tiếp cận sử dụng men vi sinh trong chăm sóc sức khỏe tiêu hóa cũng là những vấn đề được đề cập.

Đặc biệt, workshop chú trọng tính ứng dụng thông qua các tình huống thường gặp tại nhà thuốc: Cách khai thác triệu chứng, nhận biết dấu hiệu cảnh báo cần chuyển đi khám chuyên sâu và hướng dẫn khách hàng lựa chọn giải pháp chăm sóc phù hợp.

Bên cạnh phần trình bày chuyên môn, chương trình còn dành thời gian trao đổi, giải đáp những thắc mắc thực tế, tạo cơ hội để dược sĩ kết nối kiến thức y khoa với hoạt động tư vấn hằng ngày.

ThS.BS.CKII Trần Kinh Thành giải đáp thắc mắc của dược sĩ tại workshop (Ảnh chụp trong hội thảo)

Bio-meracine – Giải pháp bổ sung lợi khuẩn trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tiêu hóa

Một trong những nội dung đáng chú ý của workshop là mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột và sức khỏe tiêu hóa. Hệ vi sinh không chỉ tham gia vào quá trình tiêu hóa mà còn có mối liên hệ với chức năng hàng rào ruột, hệ miễn dịch và hoạt động của trục não – ruột.

Những nghiên cứu về hệ vi sinh cũng mở ra thêm các hướng tiếp cận trong quản lý rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, hiệu quả của men vi sinh phụ thuộc vào từng chủng cụ thể, liều lượng và tình trạng sử dụng. Vì vậy, việc lựa chọn sản phẩm cần dựa trên cơ sở khoa học thay vì chỉ quan tâm đến số lượng lợi khuẩn.

Trong định hướng phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tiêu hóa, Dược phẩm Meracine chú trọng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất và lựa chọn chủng lợi khuẩn có đặc điểm phù hợp.

Tiêu biểu là Bio-meracine 2 BIL, sản phẩm men ống vi sinh chứa 2 tỷ bào tử lợi khuẩn Bacillus clausii ACC0079 trong mỗi ống 5ml. Nhờ tồn tại ở dạng bào tử, lợi khuẩn có khả năng chịu được điều kiện acid dạ dày, hỗ trợ đưa lợi khuẩn đến đường ruột.

Men ống vi sinh Bio-meracine 2 Bil của Dược phẩm Meracine

Sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ Blow–Fill–Seal (BFS), kết hợp tạo hình ống, chiết rót và hàn kín trong một quy trình tự động, giúp hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn trong quá trình đóng gói.

Sự kết hợp giữa chủng lợi khuẩn được lựa chọn kỹ lưỡng và công nghệ sản xuất BFS hiện đại trong Bio-meracine thể hiện sự đầu tư nghiêm túc của Meracine vào phát triển các giải pháp bổ sung lợi khuẩn, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh và chăm sóc sức khỏe đường ruột.

Meracine tiếp tục đồng hành cùng đội ngũ dược sĩ

Không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ kiến thức, workshop IBS còn thể hiện định hướng đồng hành lâu dài của Meracine với đội ngũ dược sĩ – những người giữ vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn sử dụng sản phẩm và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cộng đồng.

Thông qua các chương trình đào tạo chuyên môn, Meracine mong muốn tạo thêm cơ hội để dược sĩ tiếp cận kiến thức y khoa cập nhật, nâng cao khả năng nhận diện vấn đề sức khỏe và đưa ra những tư vấn phù hợp với từng khách hàng.

Năm 2026 đánh dấu hành trình 20 năm hình thành và phát triển của Dược phẩm Meracine (2006–2026). Bên cạnh việc đầu tư nghiên cứu, nâng cao chất lượng sản phẩm và ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, doanh nghiệp tiếp tục chú trọng các hoạt động chia sẻ kiến thức, kết nối chuyên gia với đội ngũ nhà thuốc trên toàn quốc.

Thông qua những hoạt động cập nhật kiến thức chuyên môn như workshop IBS, Meracine tiếp tục hiện thực hóa định hướng “Chuyên tâm vì sức khỏe”, đồng hành cùng đội ngũ dược sĩ nâng cao chất lượng tư vấn, góp phần mang đến những giá trị thiết thực và bền vững cho sức khỏe cộng đồng.