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Sức khỏe

Tọa đàm khoa học về lợi khuẩn Postbiotic, từ bằng chứng khoa học đến cải thiện sức khỏe tiêu hóa và miễn dịch

P.V

Ngày 26/10/2026, Hiệp hội Sữa Việt Nam phối hợp cùng công ty Nutricare tổ chức tọa đàm khoa học: 'Tiên phong lợi khuẩn Postbiotic: Từ bằng chứng khoa học đến ứng dụng dinh dưỡng cải thiện sức khỏe tiêu hóa và miễn dịch'.

Tọa đàm quy tụ các chuyên gia quốc tế đến từ Anh, Nhật Bản và Hoa Kỳ, cập nhật nghiên cứu và kinh nghiệm quốc tếvề lợi khuẩn Postbiotic - chế phẩm chứa vi sinh vật bất hoạt được nghiên cứu để mang lại lợi ích sức khỏe. Các chuyên gia tập trung làm rõ cơ chế tác động, bằng chứng lâm sàng và khả năng ứng dụng lợi khuẩn Postbiotic, qua đó mở ra góc nhìn toàn diện hơn về vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển sản phẩm dinh dưỡng thế hệ mới.

Tọa đàm khoa học về lợi khuẩn Postbiotic, từ bằng chứng khoa học đến cải thiện sức khỏe tiêu hóa và miễn dịch ảnh 1

Các chuyên gia tại tọa đàm về lợi khuẩn Postbiotic

Lợi khuẩn Postbiotic: Nền tảng khoa học và bằng chứng lâm sàng

Trong khuôn khổ tọa đàm, lợi khuẩn Postbiotic được tiếp cận từ ba tầng giá trị của khoa học hiện đại: cơ chế tác động, bằng chứng lâm sàng và khả năng ứng dụng vào sản phẩm dinh dưỡng. Ba chuyên gia quốc tế từ Anh, Nhật Bản và Hoa Kỳ lần lượt mở ra những lát cắt khác nhau về vai trò của lợi khuẩn Postbiotic.

Với chủ đề về lợi khuẩn Postbiotic Humiome®, chuyên gia dinh dưỡng Stephanie Baker - Trưởng bộ phận Khoa học và Sức khỏe đường ruột, Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Tập đoàn DSM-Firmenich – đã cập nhật hơn 40 nghiên cứu lâm sàng và tiền lâm sàng trên nhiều nhóm đối tượng, đặc biệt là trẻ em, về vai trò của lợi khuẩn Postbiotic Humiome® trong hỗ trợ sức khỏe đường ruột, bao gồm hỗ trợ duy trì hàng rào biểu mô ruột, hỗ trợ chức năng tiêu hóa và tương tác với hệ vi sinh.

Lợi khuẩn Postbiotic Humiome® hiện đã có mặt tại hơn 35 quốc gia và được nghiên cứu rộng rãi trong lĩnh vực sức khỏe tiêu hóa. Tính ổn định của lợi khuẩn Postbiotic được xem là một lợi thế đáng chú ý, mở rộng khả năng ứng dụng trong các giải pháp dinh dưỡng và tạo điều kiện chuyển hóa những tiến bộ khoa học vi sinh thành các sản phẩm phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng.

Nếu Humiome® mở ra câu chuyện về lợi khuẩn Postbiotic và vai trò với hệ tiêu hóa, TS. Yusuke Ushida - Viện Khoa học Sức khỏe, Tập đoàn Dinh dưỡng Kirin Nhật Bản lại tập trung vào một trụ cột sức khỏe khác - hệ miễn dịch. Tiến sĩ đã có những chia sẻ về lợi khuẩn Postbiotic Immuse®, với trọng tâm là cơ chế tương tác với tế bào pDC - một thành phần quan trọng của hệ miễn dịch bẩm sinh. Không dừng ở cơ chế sinh học, TS. Yusuke Ushida còn chỉ ra những nghiên cứu nền tảng và bằng chứng lâm sàng, cũng như kinh nghiệm ứng dụng lợi khuẩn này trên thế giới.

Lợi khuẩn Postbiotic Immuse® đã được nghiên cứu rộng rãi với hơn 18 nghiên cứu trên người. Đáng chú ý, nghiên cứu trên 892 học sinh Việt Nam từ 6–9 tuổi, nhóm sử dụng Immuse® trong 8 tuần ghi nhận giảm có ý nghĩa các triệu chứng giống cảm lạnh/cảm cúm và số ngày nghỉ học do ốm so với nhóm đối chứng. Bên cạnh nền tảng khoa học, tính ổn định của Postbiotic cũng mở rộng khả năng ứng dụng vào nhiều dạng thực phẩm, sản phẩm dinh dưỡng tại Nhật Bản và các nước trên thế giới.

Từ những nghiên cứu và bằng chứng quốc tế, TS. David Clark – Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) đã chia sẻ quá trình rút ngắn khoảng cách giữa “khoa học” và “ứng dụng”, đưa thành tựu khoa học từ phòng nghiên cứu vào thực tế để phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng phù hợp với trẻ em Việt Nam. Theo TS. David Clark, giá trị quan trọng của các nghiên cứu này nằm ở việc chuyển hóa tiến bộ khoa học thành những lợi ích sức khỏe có thể đo lường được trong thực tế.

Kết nối tri thức toàn cầu, mở rộng không gian phát triển của ngành sữa Việt Nam

Theo định hướng phát triển của ngành sữa Việt Nam đến năm 2030, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đa dạng hóa sản phẩm tiếp tục là những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng.

PGs.TS Trần Quang Trung - Chủ tịch Hiệp Hội Sữa Việt Nam nhấn mạnh: “Sự phát triển của ngành sữa Việt Nam không chỉ nằm ở việc mở rộng quy mô sản xuất, mà còn ở khả năng liên tục cập nhật thành tựu khoa học, ứng dụng công nghệ mới và tạo ra những sản phẩm có giá trị dinh dưỡng ngày càng cao.”

PGs.TS Trần Quang Trung - Chủ tịch Hiệp Hội Sữa Việt Nam phát biểu khai mạc tại sự kiện
PGs.TS Trần Quang Trung - Chủ tịch Hiệp Hội Sữa Việt Nam phát biểu khai mạc tại sự kiện

Từ góc nhìn đó, lợi khuẩn Postbiotic không chỉ là một nguyên liệu mới, mà được nhìn nhận như một câu chuyện phù hợp với xu hướng phát triển của ngành. Trong hành trình đó, Nutricare định hướng tiên phong ứng dụng lợi khuẩn Postbiotic trong các sản phẩm dinh dưỡng, phục vụ sức khỏe cộng đồng.

#lợi khuẩn Postbiotic #tọa đàm khoa học #Hiệp hội Sữa Việt Nam #Nutricare #sức khỏe tiêu hóa #hệ miễn dịch #dinh dưỡng trẻ em

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