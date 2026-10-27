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Tìm thấy cô gái có biểu hiện bất thường bắt xe khách từ Đồng Nai ra Lạng Sơn

Anh Trọng

TPO - Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận thông tin về một cô gái có biểu hiện bất thường, tự bắt xe khách từ Đồng Nai ra Lạng Sơn, sau đó mất liên lạc, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương xác minh, tìm thấy và hỗ trợ đưa cô gái trở về nhà.

Tối ngày 26/10, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời tìm thấy và hỗ trợ chị Đoàn Thị Lệ Xuân (SN 1995, trú tại phường Xuân Lộc, thành phố Đồng Nai) tự bắt xe khách rời khỏi nhà, di chuyển ra phía Bắc.

Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận phản ánh từ gia đình cùng thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc chị Xuân có biểu hiện bất thường, tự vẫy xe khách từ Đồng Nai ra Lạng Sơn và mất liên lạc với người thân. Nắm bắt được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, truy tìm tung tích chị Xuân.

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Đại diện Công an tỉnh Lạng Sơn tặng quà, hỗ trợ chi phí đi lại cho chị Đoàn Thị Lệ Xuân và gia đình.

Quá trình xác minh cho thấy, trước khi rời khỏi nhà, chị Xuân quen biết qua mạng xã hội với một người đàn ông ở Lạng Sơn. Người này bày tỏ tình cảm với chị Xuân, đồng thời hứa hẹn tìm việc làm để hai người cùng đi làm và chung sống. Tin tưởng những lời hứa hẹn trên, chị Xuân đã bắt xe khách từ Đồng Nai ra Lạng Sơn.

Trước diễn biến vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp xác minh. Chưa đầy 24 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xác định được vị trí của chị Xuân tại thành phố Hải Phòng.

Trong ngày 26/10, chị Xuân được đưa về trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn để ổn định tinh thần. Cơ quan công an đồng thời liên hệ với gia đình, tạo điều kiện để người thân đến đón chị trở về.

Qua sự việc, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi làm quen, xây dựng quan hệ tình cảm hoặc tiếp nhận những lời hứa hẹn việc làm, chung sống từ người chưa được xác minh rõ danh tính trên mạng xã hội; đồng thời chủ động thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện người thân có biểu hiện bất thường hoặc mất liên lạc trong hoàn cảnh đáng lo ngại.

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#Công an tỉnh Lạng Sơn #chị Đoàn Thị Lệ Xuân #cô gái có biểu hiện bất thường bắt xe khách từ Đồng Nai ra Lạng Sơn #Xe khách

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