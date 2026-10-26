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Một người ở Cà Mau trúng 16 vé số độc đắc, 144 vé an ủi

Tân Lộc

TPO - Một khách nam ở Cà Mau vừa trúng 16 vé xổ số giải đặc biệt và 144 vé giải an ủi. Tổng số tiền thưởng hơn 39 tỷ đồng (chưa trừ thuế). Khách này mua nguyên cây vé số Hậu Giang.

Sáng 26/10, ông Tô Ích Tuyên - đại lý vé số Ngọc Quan, tỉnh Cà Mau - xác nhận đại lý đã bán và đổi thưởng cho khách có nguyên cây vé gồm 160 tờ trúng giải đặc biệt và an ủi. Tổng giá trị giải thưởng là hơn 39 tỷ đồng (chưa trừ thuế).

Theo ông Tuyên, khách hàng trúng thưởng là nam giới, thường xuyên mua vé số nguyên cây tại đại lý. Khi phát hiện khách hàng trúng thưởng, đại lý đã thông báo và tiến hành các thủ tục trao thưởng theo quy định.

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Nguyên cây vé trúng 39 tỷ đồng vừa trả thưởng cho khách hàng.

Cụ thể, người này trúng tổng cộng 160 vé, gồm 16 vé giải đặc biệt, có dãy số 361620 do Công ty Xổ số Hậu Giang phát hành, mở thưởng ngày 24/10 và 144 vé giải an ủi, mỗi vé trị giá 50 triệu đồng. Sau khi khấu trừ thuế theo quy định, số tiền khách hàng thực nhận khoảng 35,6 tỷ đồng.

Đại lý đã chi trả 2,6 tỷ đồng tiền mặt, phần còn lại được chuyển khoản.

Chia sẻ về lần đổi thưởng đặc biệt này, anh Tuyên cho biết trước đây đại lý từng bán vé trúng thưởng nhiều lần, nhưng chủ yếu là vài vé mỗi khách. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến khách hàng trúng số nguyên cây 160 vé.

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#trúng vé số #vé số Hậu Giang #Cà Mau #giải đặc biệt #giải an ủi #đại lý Ngọc Quang #Tô Ích Tuyên

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