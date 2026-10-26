Hapharco được vinh danh Thương hiệu Quốc gia 2026: Khẳng định uy tín trong ngành dược phẩm

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội (Hapharco) có dịch vụ nhập khẩu, bảo quản, phân phối thuốc, vắc xin, sinh phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thiết bị y tế chính thức được vinh danh tại chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026. Kết quả này ghi nhận năng lực phát triển hệ thống phân phối, kiểm soát chất lượng cung ứng và đổi mới vận hành, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khoẻ tại Việt Nam.

Đại diện Hapharco nhận biểu trưng vinh danh “Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026”

Trong lĩnh vực dược phẩm, uy tín thương hiệu được xây dựng từ nguồn gốc sản phẩm minh bạch, quy trình bảo quản đạt chuẩn và năng lực cung ứng kịp thời cho hệ thống y tế. Kiên định với phương châm “Thương hiệu khẳng định niềm tin”, Hapharco luôn đặt chất lượng sản phẩm, sự liêm chính trong kinh doanh và lợi ích thiết thực của khách hàng làm kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững.

Chuẩn hóa hệ thống phân phối, bảo đảm chất lượng cung ứng

Được thành lập từ năm 1955, Hapharco tự hào có hành trình hơn 70 năm vững vàng hoạt động trong lĩnh vực phân phối dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Hiện nay, doanh nghiệp đang cung ứng danh mục gần 2.000 sản phẩm đến khoảng 20.000 khách hàng trên toàn quốc. Trong đó, công ty là đối tác cung ứng tin cậy của nhiều cơ sở y tế tuyến đầu như các Bệnh viện: Việt Đức, Bạch Mai, K, Chợ Rẫy, Phụ sản Trung ương và Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia.

Danh mục sản phẩm của Hapharco được cơ cấu toàn diện từ thuốc, vắc-xin, sinh phẩm đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thiết bị y tế. Trong đó, doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng khi cung ứng các dòng thuốc đặc trị bệnh hiểm nghèo như ung thư, suy giảm miễn dịch, hay vắc-xin phối hợp 6 trong 1 cho trẻ em, mang lại giá trị nhân văn sâu sắc cho cộng đồng.

Vị thế này được bảo chứng bởi các đối tác chiến lược lâu năm là những tập đoàn dược phẩm hàng đầu đến từ Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Đức, Áo, Thái Lan như: Sanofi, Johnson & Johnson, Hisamitsu, Rohto, Fresenius Kabi, Ever Neuro Pharma, Mega... Đây chính là bệ phóng giúp Hapharco không ngừng đa dạng hóa danh mục, trở thành cầu nối uy tín đưa các sản phẩm và giải pháp y tế toàn cầu phục vụ người dân Việt Nam.

Hệ thống kho bảo quản của Hapharco đạt chuẩn GSP và GDP

Để tối ưu hóa chất lượng phân phối dược phẩm trên toàn quốc, Hapharco đã đồng bộ hóa hạ tầng kho vận và quy trình quản lý theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Hệ thống kho đạt chuẩn GSP và GDP với tổng diện tích khoảng 7.300 m² tại Hà Nội và TP.HCM; được trang bị đầy đủ hệ thống điều hòa, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, thiết bị đo lường, camera an ninh và PCCC, được bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo điều kiện lưu trữ tốt nhất.

Cùng với đó, Hapharco sử dụng phương tiện vận chuyển chuyên dụng, đảm bảo nhiệt độ bảo quản cho vắc-xin, sinh phẩm và thuốc trong suốt quá trình giao hàng. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, giúp chuẩn hóa mọi quy trình từ quản lý nguồn cung, nhập hàng, lưu kho đến giao nhận, duy trì dịch vụ cung ứng vượt trội cho mạng lưới khách hàng toàn quốc.

Đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả vận hành

Đối với doanh nghiệp phân phối dược phẩm, đổi mới cần gắn liền với quản trị hàng hóa, kiểm soát quy trình và đáp ứng nhạy bén nhu cầu thị trường. Hapharco hiện thực hóa định hướng này qua việc đẩy mạnh và ứng dụng công nghệ vào quản lý bán hàng, kiểm kê, mua sắm tập trung và nhân sự; nâng cao hiệu quả điều hành và phát triển nguồn nhân lực.

Trong năm 2026, doanh nghiệp đã hoàn thành thẩm định hệ thống công nghệ thông tin, chuẩn hóa quy trình an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm tối ưu hóa tính bảo mật và tuân thủ pháp lý. Ngoài ra, Hapharco cũng chú trọng khai thác dữ liệu để tối ưu hiệu quả kinh doanh. Kết quả hoạt động được theo dõi hằng tuần, kết hợp với việc phân tích xu hướng doanh thu theo nhóm sản phẩm và đánh giá hiệu quả các chương trình xúc tiến bán hàng; qua đó, doanh nghiệp có cơ sở điều chỉnh hoạt động thương mại và định hướng nghiên cứu các sản phẩm thiết yếu, có hiệu quả điều trị cao.

Đội ngũ nhân sự Hapharco được đào tạo bài bản, đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong lĩnh vực phân phối dược phẩm

Song song với công nghệ, Công ty tập trung nâng cao năng lực đội ngũ qua đào tạo chuyên môn, cập nhật quy định và khuyến khích sáng kiến. Chính sách khen thưởng kịp thời tạo động lực lớn giúp nhân sự tối ưu hiệu suất làm việc.

Giữ vững chữ tín, khẳng định giá trị thương hiệu

Năng lực phân phối vượt trội và uy tín thương hiệu của Hapharco đã được khẳng định qua thời gian. Trong giai đoạn 2018 – 2025, doanh nghiệp đã thiết lập cột mốc ấn tượng với 8 năm liên tiếp góp mặt trong Top 10 Công ty phân phối dược phẩm uy tín do Vietnam Report xếp hạng. Đặc biệt, vị thế dẫn dắt của Hapharco càng được củng cố khi liên tục được vinh danh tại chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam vào các năm 2024 và 2026.

Không chỉ khẳng định tầm vóc trong nước, năng lực tổ chức và phát triển thị trường của doanh nghiệp còn ghi dấu ấn đậm nét trên trường quốc tế. Tại Hội nghị Đối tác Điều hành Hisamitsu năm 2024 diễn ra tại Nhật Bản, Hapharco đã xuất sắc được lựa chọn là một trong ba đại diện tiêu biểu toàn cầu về phát triển kinh doanh.

Với bề dày kinh nghiệm hơn 70 năm hoạt động, Hapharco tiếp tục kiên định với triết lý kinh doanh lấy chất lượng và chữ tín làm nền tảng. Việc không ngừng chuẩn hóa hệ thống phân phối và nâng cao năng lực quản trị toàn diện giúp doanh nghiệp thực hiện tốt sứ mệnh kết nối nguồn cung dược phẩm uy tín, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của người dân Việt Nam.