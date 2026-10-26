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Kinh tế

Có 100 triệu nên gửi tiết kiệm, mua vàng hay đầu tư chứng khoán?

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Có 100 triệu đồng tiền nhàn rỗi, chị Thu Hường (ở Đống Đa, Hà Nội) đang cân nhắc giữa gửi tiết kiệm, mua vàng và đầu tư chứng khoán.

Mỗi kênh có đặc điểm riêng về mức độ biến động, khả năng sinh lời và thời gian cần nắm giữ. Gửi tiết kiệm mang lại nguồn thu tương đối ổn định. Vàng có thể giúp đa dạng hóa tài sản nhưng giá biến động mạnh. Chứng khoán mở ra cơ hội sinh lời cao hơn, song cũng tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường - chuyên viên tư vấn, không có kênh đầu tư nào phù hợp với tất cả mọi người. Trước khi quyết định, nhà đầu tư cần xác định thời điểm có thể cần sử dụng tiền, mức lỗ có thể chấp nhận.

Gửi tiết kiệm phù hợp với người chưa có nhiều kinh nghiệm đầu tư. Với khoản tiền 100 triệu đồng, nếu gửi ngân hàng với lãi suất giả định 6%/năm và giữ tiền đủ 12 tháng, người gửi có thể nhận khoảng 6 triệu đồng tiền lãi.

Ưu điểm của kênh này là dễ thực hiện, không đòi hỏi người gửi theo dõi thị trường thường xuyên. Tuy nhiên, lợi nhuận từ tiền gửi có thể thấp hơn so với một số kênh đầu tư khác. Việc rút tiền trước hạn cũng có thể khiến người gửi chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn, tùy điều kiện của sản phẩm.

Vàng thường được xem là tài sản giúp đa dạng hóa danh mục và phòng ngừa một phần rủi ro từ biến động kinh tế. Tuy nhiên, giá vàng không tăng liên tục. Nhà đầu tư mua ở vùng giá cao vẫn có thể chịu thua lỗ nếu thị trường điều chỉnh. Một yếu tố cần tính đến là chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra.

Nếu chọn vàng, nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu tích lũy dài hạn hay mua bán ngắn hạn. Không nên vay tiền để mua vàng hoặc dồn toàn bộ khoản tiết kiệm vào một tài sản có giá biến động.

Chứng khoán có thể mang lại lợi nhuận từ việc giá tài sản tăng hoặc từ các khoản thu nhập như cổ tức. Tuy nhiên, giá cổ phiếu có thể giảm do kết quả kinh doanh, triển vọng ngành, tình hình kinh tế hoặc tâm lý thị trường. Không có mức lợi nhuận nào được bảo đảm.

Việc lướt sóng đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức, kỷ luật giao dịch và khả năng kiểm soát cảm xúc. Mua cổ phiếu theo tin đồn hoặc chạy theo những đợt tăng giá mạnh có thể khiến nhà đầu tư mua ở vùng giá cao và chịu thua lỗ khi thị trường đảo chiều.

Nên phân bổ 100 triệu đồng như thế nào?

Thay vì dồn toàn bộ tiền vào một kênh đầu tư, người có 100 triệu đồng có thể phân bổ tài sản theo mục tiêu và khả năng chịu rủi ro.

Với người đã có nguồn thu nhập ổn định, không có khoản nợ lãi suất cao và đã chuẩn bị quỹ dự phòng riêng, một phương án tham khảo là dành 50 triệu đồng gửi tiết kiệm, 30 triệu đồng mua vàng và 20 triệu đồng đầu tư chứng khoán hoặc quỹ đầu tư.

Cách phân bổ này giúp đa dạng hóa danh mục, kết hợp giữa kênh tương đối ổn định và các kênh có tiềm năng sinh lời cao hơn nhưng đi kèm rủi ro lớn hơn. Đây không phải công thức tối ưu cho mọi trường hợp.

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