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Kinh tế

ZinZin kỷ niệm 20 năm ra mắt tại Việt Nam, tiếp tục hành trình mới cùng Tập đoàn Morinaga Milk

P.V

Ra mắt tại Việt Nam vào năm 2006, thương hiệu thức uống sữa trái cây ZinZin chính thức đánh dấu cột mốc 20 năm vào năm 2026. Hiện nay, ZinZin được phát triển và kinh doanh bởi Công ty Cổ phần Morinaga Nutritional Foods Việt Nam (MNFV), thành viên của Tập đoàn Morinaga Milk.

Nhiều người từng uống ZinZin khi còn nhỏ nay đã trở thành cha mẹ và tiếp tục chọn mua sản phẩm cho con mình. Những câu chuyện như vậy đã được nhiều người tiêu dùng tại Việt Nam chia sẻ. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt, Morinaga Milk cùng nhìn lại hành trình phát triển của ZinZin - thương hiệu đã gắn bó và lớn lên cùng nhiều gia đình Việt Nam trong suốt hai thập kỷ qua.

ZinZin chính thức ra mắt tại Việt Nam vào năm 2006, là dòng thức uống dành cho trẻ em kết hợp giữa sữa và hương vị trái cây. Ngay từ những ngày đầu phát triển, thương hiệu đã hướng đến mục tiêu mang đến sản phẩm có hương vị thơm ngon, dễ uống, phù hợp với sở thích của trẻ nhỏ và mức giá hợp lý để nhiều gia đình có thể dễ dàng lựa chọn. Tên gọi “ZinZin” cũng được lựa chọn bởi âm điệu vui tươi, dễ phát âm và dễ ghi nhớ đối với trẻ em.

ZinZin được phát triển và kinh doanh bởi Công ty Cổ phần Morinaga Nutritional Foods Việt Nam (MNFV).
ZinZin được phát triển và kinh doanh bởi Công ty Cổ phần Morinaga Nutritional Foods Việt Nam (MNFV).

Ban đầu, ZinZin được giới thiệu với dung tích 110ml. Đến năm 2013, thương hiệu tiếp tục ra mắt hai dung tích mới là 65ml và 180ml, mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng. Qua từng giai đoạn, ZinZin không ngừng thay đổi thiết kế bao bì và cách truyền tải thông điệp sản phẩm để phù hợp hơn với thị trường Việt Nam.

Không chỉ sản phẩm, những hình ảnh và giai điệu gắn liền với ZinZin cũng đã trở thành một phần ký ức của nhiều người tiêu dùng Việt Nam. Đặc biệt, ca khúc trong quảng cáo truyền hình trước đây với câu hát quen thuộc “Bay cao nào, nhảy cao nào” vẫn được nhiều người nhớ đến cho tới ngày nay.

Bao bì mới sản phẩm sữa ZinZin nhân dịp kỷ niệm 20 ra mắt thị trường.
Bao bì mới sản phẩm sữa ZinZin nhân dịp kỷ niệm 20 ra mắt thị trường.

Morinaga Milk rất vui mừng khi ZinZin - sản phẩm từng gắn bó với tuổi thơ của nhiều người tiêu dùng Việt Nam - nay tiếp tục được họ lựa chọn cho chính con em mình khi đã trở thành cha mẹ. Thông điệp kỷ niệm 20 năm “ZinZin đồng hành cùng tuổi thơ Việt” không chỉ thể hiện lời tri ân đến những thế hệ người tiêu dùng đã luôn yêu mến và gắn bó với thương hiệu trong suốt thời gian qua, mà còn gửi gắm mong muốn tiếp tục đồng hành cùng tuổi thơ của các thế hệ trẻ em Việt Nam trong tương lai.

ZinZin là thương hiệu ra đời tại Việt Nam và đã được người tiêu dùng trong nước yêu mến, tin dùng trong suốt nhiều năm qua. Sau khi gia nhập Tập đoàn Morinaga Milk, MNFV đã tăng cường hợp tác và ứng dụng chuyên môn kỹ thuật từ Nhật Bản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Năm 2026, logo Morinaga chính thức được bổ sung trên bao bì sản phẩm ZinZin, giúp người tiêu dùng vốn đã quen thuộc với thương hiệu có thể nhận diện rõ hơn mối liên hệ giữa ZinZin và Tập đoàn Morinaga Milk. Trân trọng những giá trị và lịch sử phát triển mà ZinZin đã xây dựng tại thị trường Việt Nam, Morinaga Milk sẽ tiếp tục đồng hành cùng MNFV để phát triển thương hiệu trong thời gian tới.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm, ZinZin đã triển khai nhiều khai chương trình khuyến mãi.
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm, ZinZin đã triển khai nhiều khai chương trình khuyến mãi.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, từ năm 2023, Morinaga Milk cũng triển khai dự án trách nhiệm xã hội “Smiles & Health for Children”, hướng đến mục tiêu hỗ trợ sức khỏe và sự phát triển của trẻ em Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm, ZinZin triển khai chương trình khuyến mãi tặng 1 đồng hồ điện tử khi khách hàng mua 1 thùng thức uống sữa trái cây ZinZin 110ml thuộc các sản phẩm áp dụng chương trình. Đây là một trong những hoạt động nhằm gửi lời tri ân đến các gia đình đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng thương hiệu trong suốt thời gian qua. Chương trình áp dụng cho cả 4 hương vị gồm cam, dâu, nho và việt quất, với số lượng quà tặng có hạn.

Note: Tổng sản lượng tiêu thụ của ZinZin trong giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 8/2026 đã vượt 11 triệu thùng tại Việt Nam.
Note: Tổng sản lượng tiêu thụ của ZinZin trong giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 8/2026 đã vượt 11 triệu thùng tại Việt Nam.

Ngoài ra, từ ngày 15/10 đến 05/11/2026, ZinZin tổ chức cuộc thi trên nền tảng TikTok mang tên “Bật ký ức - Nhảy cùng ZinZin”.

Người tham gia sẽ sử dụng hiệu ứng thực tế tăng cường (AR) để điều khiển nhân vật ZinZin nhảy qua các chướng ngại vật và tích lũy điểm số. Sau đó, người chơi đăng tải video lên TikTok theo thể lệ chương trình để có cơ hội trở thành một trong 10 người nhận được những phần quà hấp dẫn.

#ZinZin #Morinaga Milk #20 năm ZinZin #thức uống sữa trái cây #Morinaga Nutritional Foods Việt Nam #khuyến mãi ZinZin #tuổi thơ Việt

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