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Kinh tế

Triển vọng ngành công nghệ: Cơ hội nào sau nhịp giảm sâu của cổ phiếu đầu ngành?

P.V

Thị trường chứng khoán đang chứng kiến nhiều cổ phiếu công nghệ đầu ngành điều chỉnh mạnh sau giai đoạn tăng trưởng nóng. Diễn biến này khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng, đặc biệt trong bối cảnh định giá, triển vọng tăng trưởng và hiệu quả đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn là những vấn đề được thị trường quan tâm. Tuy nhiên, đằng sau nhịp giảm sâu của giá cổ phiếu, ngành công nghệ vẫn có những động lực tăng trưởng dài hạn, trong đó kết quả kinh doanh tích cực của FPT là một điểm sáng đáng chú ý.

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Kết quả kinh doanh quý 3/2026 của FPT đặc biệt tích cực

FPT duy trì vai trò trụ cột trong lĩnh vực công nghệ

Trong bức tranh chung của ngành, FPT tiếp tục khẳng định vị thế nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi duy trì đà tăng trưởng. Kết quả kinh doanh sau 9 tháng cho thấy doanh nghiệp ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tích cực, phản ánh khả năng khai thác nhu cầu chuyển đổi số, phát triển phần mềm và cung cấp dịch vụ công nghệ cho khách hàng trong nước cũng như quốc tế.

Đáng chú ý, khối công nghệ tiếp tục là động lực đóng góp chủ yếu vào kết quả kinh doanh của tập đoàn. Trong 9 tháng, khối công nghệ ghi nhận doanh thu hơn 35.515 tỷ đồng, chiếm 88,7% tổng doanh thu. Đồng thời, khối công nghệ đóng góp 57,6% tổng lợi nhuận của FPT.

Các con số trên cho thấy công nghệ vẫn là nền tảng kinh doanh quan trọng nhất của tập đoàn, không chỉ xét về quy mô doanh thu mà còn ở khả năng tạo ra lợi nhuận. Tỷ trọng đóng góp lớn cũng phản ánh mức độ gắn kết giữa triển vọng của FPT với nhu cầu dịch vụ công nghệ thông tin, tư vấn chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi AI…

Trong bối cảnh doanh nghiệp trên toàn cầu tiếp tục tìm kiếm giải pháp tối ưu chi phí, tự động hóa quy trình và nâng cao năng suất, những nhà cung cấp dịch vụ công nghệ có năng lực triển khai thực tế có thể hưởng lợi từ xu hướng này. Với hoạt động tại nhiều thị trường quốc tế, FPT có cơ hội mở rộng tệp khách hàng, gia tăng giá trị hợp đồng và cải thiện chất lượng nguồn thu nếu duy trì được năng lực cạnh tranh.

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Tại thị trường trong nước, 9 tháng đầu năm, FPT ghi nhận doanh thu đạt 6.977 tỷ đồng, tăng 29,8% và lợi nhuận trước thuế đạt 542 tỷ đồng, tăng 108,5% so với cùng kỳ, nhờ đẩy mạnh triển khai các dự án chuyển đổi số quy mô lớn cho khối Chính phủ và Doanh nghiệp, đồng thời tối ưu hiệu quả vận hành và cơ cấu dự án. FPT đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu, tạo nền tảng để cung cấp các dịch vụ chia sẻ, kết nối và khai thác dữ liệu an toàn, góp phần hoàn thiện năng lực triển khai các giải pháp AI và dữ liệu cho khách hàng doanh nghiệp cũng như khu vực công. Hệ sinh thái sản phẩm Made-by-FPT tiếp tục đà tăng trưởng, ghi nhận doanh thu 2.284 tỷ đồng, tăng 19,9% nhờ tính ứng dụng cao cho cả khối Doanh nghiệp lẫn khối Chính phủ.

Cổ phiếu giảm sâu: Rủi ro hay cơ hội tích lũy?

Việc nhiều cổ phiếu công nghệ đầu ngành giảm sâu đặt ra câu hỏi liệu đà điều chỉnh đã phản ánh đầy đủ những rủi ro hiện hữu hay đang mở ra cơ hội đầu tư mới. Trên thực tế, giá cổ phiếu trong ngắn hạn không chỉ vận động theo kết quả kinh doanh mà còn chịu ảnh hưởng từ lãi suất, dòng tiền thị trường, khẩu vị rủi ro và kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai.

Đối với nhóm công nghệ, một trong những nguyên nhân khiến định giá chịu áp lực là kỳ vọng tăng trưởng trước đó ở mức cao. Khi thị trường điều chỉnh dự báo về tốc độ tăng trưởng, hiệu quả thương mại hóa AI hoặc khả năng duy trì biên lợi nhuận, cổ phiếu có thể giảm mạnh ngay cả khi doanh nghiệp vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Theo ông Phạm Tuyến-Giám đốc Tư vấn đầu tư tại Công ty Cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam, đà giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ giai đoạn qua diễn ra cùng thời điểm thị trường biến động mạnh, chịu áp lực từ hoạt động bán ròng của khối ngoại. Tuy nhiên xét về kết quả kinh doanh 9 tháng và triển vọng dài hạn ngành công nghệ, thị giá cổ phiếu FPT đang ở vùng hợp lý để nhà đầu tư theo dõi.

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#Thị trường chứng khoán #FPT #cổ phiếu công nghệ #AI

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