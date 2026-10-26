Cựu Phó Thủ tướng Đức làm lãnh đạo cấp cao công ty chứng khoán Việt

TPO - Công ty CP Chứng khoán HD (HD Securities) vừa công bố nghị quyết về việc bầu ông Philipp Roesler - cựu Phó Thủ tướng Đức - giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HD Securities, từ ngày 23/10.

Thời gian ông Philipp Roesler giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HD Securities là phần còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

HD Securities tiền thân là Chứng khoán Phú Gia, được thành lập vào năm 2006, hiện có vốn điều lệ gần 11.200 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính bán niên, HDBank là công ty mẹ của HDS với tỷ lệ sở hữu 90%.

Lũy kế 9 tháng, HDS ghi nhận doanh thu hoạt động 3.018 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.241 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,6 lần và 3,7 lần cùng kỳ năm ngoái và đã hoàn thành kế hoạch năm.

Ông Philipp Rösler sinh năm 1973, là người Đức gốc Việt. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong chính phủ Đức.

Đặc biệt, ông Philipp Rösler từng làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghệ Đức dưới thời Thủ tướng Angela Merkel. Ông là người trẻ nhất trong nội các của bà Merkel, là Bộ trưởng gốc Á đầu tiên của nước Đức.

Sau khi rời chính trường năm 2014, ông Philipp Rösler chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư và hợp tác quốc tế. Ông cũng từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại các tập đoàn lớn trên thế giới như Siemens, Deutsche Bank và Lufthansa.

Tại Việt Nam, ông Philipp Roesler từng tham gia Hội đồng quản trị Vietravel Airlines với vai trò thành viên độc lập từ tháng 10/2023; tham gia tư vấn chiến lược, thúc đẩy hợp tác quốc tế và kết nối các nhà đầu tư tại châu Âu, châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Philipp Roesler giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hàng không Vietjet kể từ tháng 8/2025.