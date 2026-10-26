Nhà thầu ngoại cung cấp thiết bị hơn 4.460 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ký hợp đồng hơn 4.460 tỷ đồng với liên danh Voith Hydro Shanghai - Powerchina Zhongnan để cung cấp thiết bị cho Thủy điện tích năng Bác Ái. Đây là dự án thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam, dự kiến phát điện tổ máy đầu tiên cuối năm 2029.

Ngày 26/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và liên danh Voith Hydro Shanghai - Powerchina Zhongnan ký hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện cho dự án Thủy điện tích năng Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa.

Hợp đồng có giá trị hơn 4.462 tỷ đồng, thời gian thực hiện 51 tháng. Đây là gói thầu cung cấp thiết bị chính của dự án, được lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu quốc tế rộng rãi.

Phát biểu tại lễ ký, ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng giám đốc EVN nhấn mạnh, Bác Ái là một trong những dự án trọng điểm, có vai trò quan trọng trong kế hoạch đầu tư xây dựng của tập đoàn. Việc đưa các tổ máy vào vận hành đúng kế hoạch phải gắn với yêu cầu bảo đảm chất lượng công trình.

Theo ông Tài Anh, gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện cùng với gói thầu xây lắp là hai gói thầu lớn nhất, có vai trò quyết định đến tiến độ và chất lượng dự án.

Lãnh đạo EVN yêu cầu liên danh nhà thầu khẩn trương hoàn tất các thủ tục để hợp đồng có hiệu lực, trong đó có bảo lãnh thực hiện hợp đồng; đồng thời tổ chức văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định để triển khai công việc.

Ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng giám đốc EVN.

Về kỹ thuật, nhà thầu cần nghiên cứu kỹ hợp đồng và hồ sơ dự án, tổ chức thí nghiệm mô hình thủy lực, tính toán, kiểm tra thiết kế tua bin, máy phát. Các thông số kỹ thuật phải đáp ứng hoặc tốt hơn mức cam kết trong hợp đồng.

Ông Tài Anh cũng đề nghị nhà thầu sớm thống nhất với chủ đầu tư về lựa chọn thiết bị, vật tư và kế hoạch mua sắm. Việc cung cấp hồ sơ, bản vẽ thiết kế phải kịp thời để phối hợp đồng bộ với phần xây dựng; quá trình sản xuất, vận chuyển thiết bị đến công trường phải bám sát các mốc tiến độ.

Ban Quản lý dự án Điện 3 được giao phối hợp với nhà thầu tổ chức họp khởi động ngay khi hợp đồng có hiệu lực, hoàn thiện kế hoạch triển khai chi tiết và kiểm soát chặt chẽ từng mốc thực hiện.

Với tính chất là công trình thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam, lãnh đạo EVN đề nghị các thành viên liên danh duy trì sự quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt quá trình thực hiện, bảo đảm thiết bị được cung cấp đúng hạn và đáp ứng yêu cầu chất lượng.

Đại diện EVN và các nhà thầu chứng kiến lễ ký kết hợp đồng.

Thủy điện tích năng Bác Ái được xây dựng tại xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa, do EVN làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 3 đại diện quản lý, điều hành. Dự án có bốn tổ máy, tổng công suất 1.200 MW, tổng mức đầu tư hơn 21.101 tỷ đồng.

Đây là dự án thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam, thuộc Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Công trình khởi công ngày 22/2/2025, sử dụng vốn tự có của EVN và vốn vay do tập đoàn thu xếp từ Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB).

Khi vận hành, nhà máy sẽ sử dụng điện vào giờ thấp điểm để bơm tích nước, sau đó phát điện trong giờ cao điểm. Cơ chế này giúp giảm chênh lệch phụ tải giữa các thời điểm trong ngày, bổ sung nguồn điện đáp ứng nhu cầu khi hệ thống cần công suất lớn.

Ngoài phát điện phủ đỉnh, công trình còn có chức năng điều chỉnh tần số, bù công suất phản kháng, hỗ trợ vận hành hệ thống điện.

Theo kế hoạch, tổ máy số 1 phát điện vào tháng 12/2029; ba tổ máy còn lại lần lượt vào tháng 4, tháng 8 và tháng 12/2030. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2031.