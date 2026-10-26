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Kinh tế

24 năm, một tiêu chuẩn an toàn: Vì sao bình nước nóng cao cấp Rossi được hai thế hệ tin chọn?

P.V

Ra mắt từ năm 2002, bình nước nóng cao cấp Rossi của Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã đồng hành cùng hai thế hệ người dùng Việt. Sau 24 năm, điều khiến người dùng ở lại không chỉ là một cái tên quen thuộc, mà còn là một cam kết chưa bao giờ thay đổi: an toàn cho mọi nhu cầu nước nóng.

Không ít gia đình Việt lắp chiếc bình nước nóng Rossi đầu tiên từ hơn một thập kỷ trước, khi mới dọn về nhà mới. Nhiều năm sau, khi cùng con cái đi chọn chiếc bình mới, không ít người vẫn tìm về Rossi như một lựa chọn quen thuộc.

Với một sản phẩm gắn liền với điện và nước trong phòng tắm, việc được cả hai thế hệ trong một gia đình tin chọn khiến ta không khỏi tò mò: điều gì đã làm nên niềm tin bền bỉ đến vậy?

24 năm, một tiêu chuẩn an toàn: Vì sao bình nước nóng cao cấp Rossi được hai thế hệ tin chọn? ảnh 1

Rossi phát triển đa dạng giải pháp nước nóng theo từng nhu cầu sử dụng.

Từ "có nước nóng" đến "nước nóng an toàn"

Trước đây, câu hỏi quen thuộc khi mua bình nước nóng thường là "bao nhiêu lít, giá bao nhiêu". Còn bây giờ, người mua quan tâm kỹ hơn nhiều: bình có chống giật không, nếu quá nhiệt thì sao, ruột bình dùng được bao lâu, và lỡ có hỏng thì ai sẽ đến sửa. Bởi bình nước nóng làm việc mỗi ngày giữa điện, nước, nhiệt và hơi ẩm, nên chính những gì nằm phía sau khả năng làm nóng mới là điều mang lại sự yên tâm.

Vì thế, tiêu chí chọn mua cũng dần thay đổi: từ chuyện giá cả sang độ an toàn và độ bền. Giá bán, dung tích hay thiết kế vẫn được cân nhắc, nhưng với một thiết bị có vòng đời nhiều năm, giá trị thật sự chỉ dần hiện rõ sau hàng nghìn lần sử dụng – khi chất lượng, sự ổn định và dịch vụ hậu mãi lần lượt được trải nghiệm.

Có lẽ vì vậy mà tuổi đời của một thương hiệu bình nước nóng mang một ý nghĩa rất riêng. Một thiết bị đặt trong phòng tắm chỉ có thể ở lại với gia đình lâu đến thế khi người dùng thực sự cảm thấy an toàn qua năm tháng.

24 năm hiện diện – 24 năm kiểm chứng

Với bình nước nóng cao cấp Rossi, 24 năm không chỉ là một mốc kỷ niệm, mà còn là chặng đường sản phẩm được thử thách trong chính điều kiện sử dụng hằng ngày: nguồn nước cứng ở nhiều địa phương, điện áp dao động, hay những mùa đông miền Bắc bình phải làm việc liên tục. Sự bền bỉ ấy được thể hiện rõ qua ba điều.

Trước hết là độ bền của ruột bình – bộ phận phải chịu nhiệt, áp lực và ăn mòn nhiều nhất. Ruột bình Rossi được phủ lớp bảo vệ công nghệ hiện đại, kết hợp thanh magie chống ăn mòn giúp hạn chế rỉ sét và bám cặn. Với một số dòng bình gián tiếp như Rossi Blanc, ruột bình được bảo hành lên tới 20 năm – một cam kết chỉ có thể đưa ra khi nhà sản xuất thực sự tự tin vào độ bền của sản phẩm.

Tiếp đến là quy trình kiểm định trước khi xuất xưởng: 100% bình Rossi được thử áp lực và thử an toàn điện qua 5 bước kiểm tra trước khi rời nhà máy. Và cuối cùng là dịch vụ hậu mãi, với hơn 200 điểm bảo hành trên toàn quốc và tổng đài chăm sóc khách hàng sau mua 1800 6668 hỗ trợ từ 8:00 – 17:00, từ thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần, để người dùng không còn phải băn khoăn "mua xong rồi ai lo".

24 năm, một tiêu chuẩn an toàn: Vì sao bình nước nóng cao cấp Rossi được hai thế hệ tin chọn? ảnh 2

Rossi liên tục hoàn thiện sản phẩm đáp ứng những yêu cầu mới của thị trường.

Không dừng ở quá khứ: an toàn như một hệ thống

Sự an toàn của một chiếc bình nước nóng không đến từ một linh kiện riêng lẻ, mà từ cả một hệ thống phối hợp nhịp nhàng. Ở lớp điện, thiết bị chống giật ELCB tự ngắt nguồn ngay khi phát hiện dòng điện rò, bảo vệ người dùng trong lúc tắm. Ở lớp nhiệt và áp suất, cơ chế kiểm soát nhiệt giữ nước ở mức ổn định và tự ngắt khi quá nhiệt (thường từ 60°C – 80°C) trong khi van an toàn xả bớt áp khi áp suất trong bình tăng cao. Lớp vật liệu giúp ruột bình tránh ăn mòn, và sau cùng là khâu kiểm định kỹ lưỡng trước khi sản phẩm đến tay người dùng.

Bên cạnh việc nâng cấp các lớp bảo vệ, Rossi cũng mở rộng danh mục sản phẩm để mỗi không gian sống đều có một lựa chọn vừa vặn. Căn hộ nhỏ cần nước nóng tức thì đã có bình trực tiếp; gia đình đông người có thể chọn bình gián tiếp với nhiều dung tích 15, 20 và 30 lít; gian bếp, lavabo – nơi nhu cầu nước ấm ngắn nhưng thường xuyên trong mùa lạnh – thì đã có bình 6L nhỏ gọn, lắp ngay dưới chậu mà không cần kéo đường ống từ phòng tắm.

Với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi – những người cần được bảo vệ kỹ hơn trước các sự cố về điện hay nước quá nóng – bình gián tiếp có chống giật và giới hạn nhiệt độ sẽ là lựa chọn an tâm, giúp nước ổn định, tự ngắt khi rò điện và hạn chế nguy cơ bỏng.

Bề dày là lời xác nhận, an toàn là lý do được chọn

Với những gia đình chọn lại Rossi ở lần thay bình tiếp theo, lý do không chỉ là thói quen. Bề dày 24 năm là lời xác nhận, nhưng điều khiến họ tiếp tục gắn bó là những giá trị ngay ở hiện tại – một chiếc bình vận hành ổn định, bền theo năm tháng và đủ an toàn để cả nhà yên tâm sử dụng. "Với chúng tôi, an toàn không phải là tính năng cộng thêm mà là tiêu chuẩn đặt ra từ khâu thiết kế" - ông Hoàng Văn Thiện, Trưởng phòng Kỹ thuật Nhà máy Tân Á Đại Thành Hà Nam cho biết.

Với một thiết bị hiện diện hằng ngày trong mỗi gia đình, niềm tin không đến từ một tính năng hay một thông điệp quảng cáo, mà được hình thành từ cảm giác yên tâm sau mỗi lần sử dụng. Và đó cũng là điều bình nước nóng cao cấp Rossi luôn bền bỉ theo đuổi suốt 24 năm qua: an toàn cho mọi nhu cầu nước nóng.

CHỌN BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI THEO NHU CẦU

  • Dung tích: gia đình ít người có thể chọn bình 15L hoặc 20L; nếu nhà đông người hay thường tắm nối tiếp nhau, bình 30L sẽ giúp nước nóng luôn đủ dùng.
  • Loại bình: bình trực tiếp làm nóng tức thì, gọn gàng, rất hợp với căn hộ nhỏ; còn bình gián tiếp giữ nước nóng ổn định, có nhiều dung tích để lựa chọn cho phòng tắm chính.
  • Bình 6L: nhỏ xinh, lắp gọn dưới chậu, là trợ thủ tiện lợi cho góc bếp, lavabo – có ngay nước ấm khi rửa bát, rửa tay những ngày se lạnh.

Bạn có thể tham khảo trọn bộ giải pháp nước nóng Rossi tại 🌐congnghiep.tanadaithanh.vn hoặc gọi hotline 1900 6086 để được tư vấn chi tiết.

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