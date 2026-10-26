Central Retail Việt Nam tiếp tục đứng đầu Top 10 Công ty uy tín ngành Bán lẻ năm 2026

Tại sự kiện, tập đoàn Central Retail Việt Nam với hệ thống phân phối thực phẩm GO!, Tops Market, mini go! đã vinh dự được Ban tổ chức vinh danh ở vị trí số 1 trong Top 10 Công ty uy tín ngành Bán lẻ năm 2026.

Central Retail Việt Nam tự hào giữ vị trí số 1 trong Top 10 Công ty uy tín ngành Bán lẻ sáu năm liên tiếp

“Chúng tôi vô cùng tự hào khi Central Retail Việt Nam tiếp tục được Vietnam Report ghi nhận ở vị trí số 1 trong Top 10 Công ty uy tín ngành Bán lẻ năm 2026. Đây là năm thứ sáu liên tiếp Central Retail Việt Nam giữ vững vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng”, Ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail Việt Nam, phấn khởi cho biết.

Theo Ban tổ chức, Bảng xếp hạng Top 10 Công ty uy tín ngành Bán lẻ nằm trong chuỗi hoạt động nghiên cứu thường niên của Vietnam Report từ năm 2012, tôn vinh những doanh nghiệp đầu ngành có sức ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Danh sách này được xây dựng dựa trên ba tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding; (3) Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan.

Top 10 Công ty uy tín ngành Bán lẻ năm 2026 - Nhóm Siêu thị tổng hợp (Nguồn: Vietnam Report)

Trong 9 tháng đầu năm 2026, bức tranh kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều chuyển biến đáng chú ý. Theo Cục Thống kê, GDP 9 tháng ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước; riêng quý III tăng 9,95%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 5,93 triệu tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực dịch vụ tăng 8,69%. Những kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong nước tiếp tục được duy trì trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức.

Trong bức tranh chung đó, sự phục hồi của sức mua cùng những thay đổi trong hành vi tiêu dùng cũng tạo thêm dư địa cho thị trường Bán lẻ. Cùng với việc mở rộng quy mô, các nhà bán lẻ ngày càng quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, chiến lược bán hàng đa kênh và thích ứng linh hoạt với nhu cầu tiêu dùng mới.

Ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết: Cuối tháng 8-2026, Central Retail đã khai trương đưa vào vận hành Đại siêu thị GO! Đan Phượng, đồng thời đang tích cực tuyển dụng nhân sự, chuẩn bị cho khai trương Trung tâm thương mại GO! Tuyên Quang vào cuối năm nay; đồng thời, Central Retail đang chuẩn bị khởi công Trung tâm thương mại GO! Rạch Giá, và đưa vào hoạt động thêm các siêu thị mini go! tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Đồng Tháp.

“Việc liên tục giữ vị trí số 1 của Bảng xếp hạng Top 10 Công ty uy tín ngành Bán lẻ giúp chúng tôi thêm tự tin mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Chúng tôi không chỉ mở rộng mạng lưới mà còn tập trung vào chuyển đổi số, đa dạng hóa sản phẩm và cải thiện trải nghiệm đa kênh để giữ vững tốc độ tăng trưởng, qua đó có thêm điều kiện đóng góp vào sự thịnh vượng chung của Việt Nam”, ông Olivier nhấn mạnh.

Hiện diện tại Việt Nam từ năm 2012, Central Retail - chủ sở hữu các chuỗi GO!, Tops Market, mini go! - đã góp phần thay đổi diện mạo ngành bán lẻ hiện đại Việt Nam. Ngày nay, công ty tự hào tiếp đón trung bình 500.000 lượt khách mỗi ngày tại hơn 300 cửa hàng và Trung tâm thương mại trải dài khắp 26 tỉnh thành trên cả nước, với tổng diện tích bán lẻ lên đến hơn 1.300.000 m2, tạo công ăn việc làm cho khoảng 13.500 người lao động tại Việt Nam.

Triển khai chiến lược Better for Vietnam – vì một Việt Nam thịnh vượng hơn, Central Retail Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế của một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu, đồng hành cùng sự phát triển của thị trường tiêu dùng và hàng Việt.