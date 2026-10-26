Tuổi trẻ EVNGENCO2 chung tay cải tạo điện cho các hộ dân khó khăn

Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, vào ngày 25/10/2026, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) phối hợp với Đoàn cơ sở Công ty Nhiệt điện Cần Thơ triển khai công trình thanh niên “Hỗ trợ nâng cấp hệ thống điện cho các hộ khó khăn và hướng dẫn nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 tại phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ.

Tham gia công trình có đoàn viên thanh niên thuộc các chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Công ty Nhiệt điện Cần Thơ, phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Cơ quan EVNGENCO2. Trước khi triển khai, các đoàn viên đã phối hợp với địa phương khảo sát hiện trạng hệ thống điện sinh hoạt tại các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Qua khảo sát, đoàn ghi nhận hệ thống điện tại các hộ đã cũ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, từ đó xác định nhu cầu cải tạo, sửa chữa và lập danh mục vật tư, thiết bị cần thiết.

Đoàn thanh niên EVNGENCO2 triển khai công trình thanh niên năm 2026

Trong đợt 1 tại phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ, Đoàn Thanh niên EVNGENCO2 đã hỗ trợ 05 hộ dân cải tạo hệ thống điện sinh hoạt, với tổng kinh phí 12,5 triệu đồng, tương đương 2,5 triệu đồng/hộ. Các phần việc gồm thay thế dây điện, ổ cắm mất an toàn, bổ sung vỏ cách điện và lắp đặt bóng đèn tiết kiệm điện.

Bên cạnh hoạt động cải tạo, sửa chữa, đoàn viên thanh niên còn trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Những kiến thức thiết thực về sử dụng thiết bị điện đúng cách, chú trọng phòng ngừa nguy cơ mất an toàn trong sinh hoạt sẽ góp phần nâng cao ý thức của người dân, hạn chế các sự cố điện có thể xảy ra trong gia đình. Đợt 2 dự kiến diễn ra ngày 01/11/2026 tại phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ.

Việc cải tạo hệ thống điện giúp người dân an toàn hơn trong sinh hoạt

Thông qua công trình thanh niên năm 2026, tuổi trẻ EVNGENCO2 tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, gắn hoạt động Đoàn với nhiệm vụ chuyên môn và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Những phần việc thiết thực không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sử dụng điện, nâng cao nhận thức về an toàn và tiết kiệm điện cho người dân mà còn tạo cơ hội để đoàn viên thanh niên vận dụng kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, qua đó lan tỏa hình ảnh người đoàn viên ngành Điện trách nhiệm, tận tâm, chung sức vì cộng đồng.