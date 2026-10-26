Khối ngoại 'xả' gần 900 tỷ đồng, VN-Index đứt chuỗi tăng

TPO - Sau 3 phiên tăng liên tiếp, VN-Index quay đầu giảm trong phiên 26/10 khi áp lực bán gia tăng tại nhóm ngân hàng và nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ đồng trên HoSE, trong đó FPT chịu áp lực lớn nhất.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/10, VN-Index giảm 10,6 điểm, tương đương 0,6%, xuống 1.763,55 điểm. Đà điều chỉnh xuất hiện sau chuỗi ba phiên tăng, khi lực cầu không đủ duy trì sắc xanh trên diện rộng.

Thanh khoản trên HoSE đạt khoảng 13.530 tỷ đồng. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán, với 203 mã giảm giá, 106 mã tăng và 95 mã đứng giá.

Nhóm ngân hàng ngập sắc đỏ.

Nhóm ngân hàng chịu áp lực bán khá mạnh, với nhiều cổ phiếu lớn như VCB, TCB, MBB, HDB và SHB đồng loạt giảm giá. Một số mã giảm trên 2%, khiến nhóm này trở thành lực cản đáng kể đối với VN-Index. EIB giảm gần 4%.

Nhóm chứng khoán và bất động sản cũng giao dịch kém tích cực, trong đó nhiều cổ phiếu như SHS, VCI, PDR, DXG và DIG mất từ khoảng 2% trở lên.

Ở nhóm vốn hóa lớn, FPT và MSN cùng giảm, trong khi HPG và một số cổ phiếu thép cũng chịu áp lực điều chỉnh. Ngược lại, nhóm năng lượng diễn biến tích cực hơn với GAS tăng gần 3%; VIC và một số mã riêng lẻ cũng góp phần hạn chế đà giảm. Tuy nhiên, lực đỡ này không đủ bù áp lực bán lan rộng trên thị trường.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài là điểm đáng chú ý trong phiên. Khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ đồng, đưa giá trị bán ròng lên mức cao nhất trong khoảng 11 phiên gần đây.

FPT dẫn đầu danh sách bị bán ròng với giá trị ước tính hơn 255 tỷ đồng. HDB bị bán ròng khoảng 80 tỷ đồng, VPL gần 70 tỷ đồng và ACB khoảng 64 tỷ đồng. Các mã MBB, GMD, BID và MSB cũng nằm trong nhóm chịu áp lực bán từ nhà đầu tư nước ngoài.

Ở chiều mua, MSN được mua ròng khoảng 72 tỷ đồng, TCB gần 64 tỷ đồng và VIC khoảng 45 tỷ đồng. Dòng tiền ngoại vì vậy không rút khỏi toàn bộ thị trường mà vẫn tìm đến một số cổ phiếu riêng lẻ.

Đáng chú ý, ACB chịu áp lực bán ròng trong phiên 26/10, trái ngược với diễn biến được mua ròng mạnh ở phiên trước đó. Sự thay đổi này cho thấy giao dịch của khối ngoại có thể biến động đáng kể giữa các phiên, ngay cả với những cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn.

Sau nhịp hồi phục ba phiên, VN-Index đã mất một phần điểm số vừa giành lại. Diễn biến phiên 26/10 cũng cho thấy chỉ số vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi áp lực bán ròng của khối ngoại tiếp tục là yếu tố cần theo dõi.