VRG tuyên dương học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi năm học 2025-2026

Phát biểu tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên "Vượt khó - Học giỏi" năm học 2025 - 2026, ông Trương Minh Trung - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho biết, trải qua 14 năm hoạt động, Quỹ Khuyến học 28/10 đã trao hơn 7.051 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên hiếu học, đạt thành tích xuất sắc, góp phần vun đắp những ước mơ, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường tri thức.

Ngày 25/10, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) và Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên "Vượt khó - Học giỏi" năm học 2025 - 2026. Năm nay có 853 học sinh, sinh viên được tuyên dương, trong đó 228 em tham dự trực tiếp.

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 97 năm Ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2026) và 20 năm thành lập VRG (30/10/2006 – 30/10/2026), thể hiện sự quan tâm của Tập đoàn đối với việc học tập, trưởng thành của con em người lao động.

Ông Trương Minh Trung - Phó Tổng Giám đốc VRG phát biểu tại Lễ tuyên dương

Phát biểu Lễ tuyên dương, ông Trương Minh Trung - Phó Tổng Giám đốc VRG cho biết, trải qua 14 năm hoạt động, Quỹ Khuyến học 28/10 đã trao hơn 7.051 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên hiếu học, đạt thành tích xuất sắc, góp phần vun đắp những ước mơ, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường tri thức.

Lãnh đạo VRG trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên

Cũng theo lãnh đạo của VRG cho biết, từ khi Hội Khuyến học 28/10 được thành lập năm 2012, phong trào khuyến học, khuyến tài đã lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành cao su. Từ 263 cháu được tuyên dương năm 2013, đến năm nay có 853 cháu được vinh danh, tăng gấp khoảng 3,2 lần, minh chứng cho sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào khuyến học và tình yêu thương, trách nhiệm của tập thể người lao động ngành Cao su.

“Từ năm 2013 đến nay, Quỹ Khuyến học 28/10 đã huy động được 63,1 tỉ đồng, trong đó 28,4 tỉ đồng đã được trao tận tay các cháu học sinh, sinh viên hiếu học trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đến nay có 7.051 học sinh, sinh viên tiêu biểu được tuyên dương, hàng nghìn con em của người lao động ngành Cao su được nhận học bổng, đặc biệt là những cháu có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, con đồng bào dân tộc thiểu số” – ông Trương Minh Trung nói.

Lãnh đạo VRG tri ân các đơn vị ủng hộ cho Quỹ khuyến học 28/10

Riêng năm 2026, Quỹ Khuyến học 28/10 tuyên dương, khen thưởng 853 học sinh, sinh viên với số tiền gần 3,1 tỉ đồng.