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Kinh tế

SHB khuấy động Sóng Festival với trải nghiệm tài chính số dành cho giới trẻ

P.V

Là điểm nhấn nổi bật trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, Sóng Festival diễn ra ngày 24–25/10/2026 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội, quy tụ gần 70 gian hàng cùng nhiều hoạt động trải nghiệm, mua sắm và ưu đãi qua thanh toán số. Đồng hành cùng sự kiện, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) mang đến không gian trải nghiệm tương tác sôi động, nơi khách tham quan trực tiếp khám phá tiện ích ngân hàng số, tìm hiểu giải pháp tối ưu dòng tiền và tiếp cận những phương thức giao dịch thuận tiện, an toàn trong nhịp sống số.

Từ thanh toán thẻ đến hệ sinh thái thanh toán số

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SHB đồng hành cùng Ngày thanh toán số Việt Nam 2026

Sóng Festival nằm trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 với chủ đề “Chạm số – Sống xanh”, do Báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sau 5 mùa tổ chức với tên gọi Ngày Thẻ Việt Nam, chương trình bước sang mùa thứ 6 với tên gọi mới, phản ánh sự phát triển của hệ sinh thái thanh toán, từ thẻ ngân hàng đến mã QR, thanh toán chạm, ví điện tử, giao dịch trên thiết bị di động và xác thực sinh trắc học.

Chuỗi hoạt động Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 khởi động từ ngày 7/9 với cuộc thi tài năng trực tuyến “Bắt sóng đam mê”, tiếp nối bằng tọa đàm sinh viên, hội thảo chuyên đề về hệ sinh thái thanh toán số và chiến dịch Mega Sale 2026. Kết hợp với đêm nhạc “Chạm Việt Nam 2”, Sóng Festival tạo nên không gian giao thoa giữa công nghệ, tiêu dùng và giải trí, góp phần đưa thanh toán số đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tiếp tục đồng hành cùng chương trình, SHB mong muốn thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn với các phương thức giao dịch hiện đại, thuận tiện và an toàn.

Trải nghiệm tài chính số theo cách gần gũi hơn

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Gian hàng của SHB tại “Sóng Festival” thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ

Tại Sóng Festival, gian hàng SHB được thiết kế như một không gian tương tác, nơi khách tham quan có thể tìm hiểu các tiện ích ngân hàng số, trải nghiệm mở tài khoản và khám phá tính năng “Sinh lời nhàn tênh” – giải pháp giúp tự động tối ưu phần tiền nhàn rỗi với mức sinh lời lên tới 8%/năm theo điều kiện áp dụng.

Thay vì tiếp cận theo hình thức tư vấn truyền thống, SHB kết hợp giới thiệu sản phẩm với các hoạt động giao lưu, giải trí, giúp khách tham quan khám phá dịch vụ tài chính số trong không khí trẻ trung, cởi mở.

Điểm nhấn tại gian hàng là photobooth “Thảnh thơi lưu khoảnh khắc”, nơi khách tham quan có thể chụp và in ảnh lấy liền. Các mẫu khung ảnh dành cho cá nhân, cặp đôi và nhóm bạn tạo thêm trải nghiệm tương tác, khuyến khích người tham dự lưu giữ và chia sẻ những khoảnh khắc tại lễ hội.

Bên cạnh đó, khách tham quan còn có thể tham gia minigame, tìm hiểu sản phẩm và nhận các phần quà từ SHB. Qua đó, việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng trở nên tự nhiên hơn, kết nối trải nghiệm tài chính số với các hoạt động mua sắm, giải trí và giao lưu của giới trẻ.

Thông qua không gian trải nghiệm tại Sóng Festival, SHB kỳ vọng mỗi điểm chạm sẽ mở ra cơ hội để khách hàng hiểu rõ hơn về các tiện ích ngân hàng số, từ mở tài khoản, thanh toán đến quản lý và tối ưu dòng tiền trong đời sống hằng ngày.

Lấy khách hàng làm trung tâm trong hành trình chuyển đổi số

Với SHB, chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng trong chiến lược phát triển, hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm. Việc đồng hành cùng các chương trình thúc đẩy thanh toán số cũng là cơ hội để Ngân hàng tiếp cận người dùng tại nhiều điểm chạm, lắng nghe nhu cầu thực tế và lan tỏa những phương thức giao dịch hiện đại, thuận tiện và an toàn.

Đại diện SHB chia sẻ: “Việc đồng hành cùng Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 tiếp tục thể hiện cam kết của SHB trong việc thúc đẩy các phương thức thanh toán hiện đại, đồng thời góp phần đưa những tiện ích công nghệ đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp và đặc biệt là thế hệ trẻ.”

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Đồng hành cùng các chương trình thúc đẩy thanh toán số là cơ hội để SHB lắng nghe nhu cầu thực tế và lan tỏa những phương thức giao dịch hiện đại, thuận tiện và an toàn.

Định hướng chuyển đổi công nghệ của SHB được triển khai theo 5 FIRST, gồm Data & AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First. Năm định hướng này đặt dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, con người, điện toán đám mây, an toàn bảo mật và trải nghiệm trên thiết bị di động vào trọng tâm quá trình đổi mới, hướng tới nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng phục vụ khách hàng.

Trong đó, an toàn giao dịch là yêu cầu xuyên suốt khi các phương thức thanh toán số ngày càng phổ biến. Bên cạnh phát triển tiện ích công nghệ, việc nâng cao nhận thức về bảo vệ thông tin cá nhân, bảo mật tài khoản và nhận diện rủi ro trực tuyến cũng đóng vai trò quan trọng trong xây dựng niềm tin của người dùng đối với dịch vụ tài chính số.

Thông qua Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, SHB tiếp tục kết nối các giải pháp ngân hàng với nhịp sống hiện đại, nơi công nghệ giúp đơn giản hóa giao dịch, mở rộng lựa chọn và nâng cao trải nghiệm tài chính.

Đây cũng là một bước trong hành trình hiện thực hóa định vị “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”, với công nghệ là động lực, khách hàng là trung tâm và giá trị thiết thực mang lại cho người dân, doanh nghiệp là thước đo cho quá trình phát triển. Từ một thao tác thanh toán đến cách quản lý dòng tiền mỗi ngày, SHB hướng tới đưa các tiện ích số trở thành một phần tự nhiên của đời sống, góp phần thúc đẩy thanh toán hiện đại, an toàn và phổ cập hơn tại Việt Nam.

#SHB #Sóng Festival #Ngày Thanh toán số Việt Nam #Ngân hàng số #Thanh toán không tiền mặt

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