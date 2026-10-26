VNPT Green cùng Đồng Tháp mở lối đưa nông sản vươn ra thị trường quốc tế

Chương trình “Chìa khóa nông sản ra quốc tế” tại Đồng Tháp không chỉ kết nối trực tiếp doanh nghiệp, hợp tác xã địa phương với các đối tác Nhật Bản, mà còn khẳng định vai trò then chốt của chuyển đổi số trong việc nâng cao chất lượng, minh bạch nguồn gốc và gia tăng giá trị nông sản Việt.

Từ sản xuất tốt đến đáp ứng đúng tiêu chuẩn thị trường

Vừa qua tại tỉnh Đồng Tháp, VNPT Green phối hợp cùng VNPT Đồng Tháp và Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội thảo “Chìa khóa nông sản ra quốc tế - Mở đúng cửa - Đạt đúng chuẩn - Gặp đúng thị trường”. Sự kiện mở ra không gian kết nối thiết thực giữa các doanh nghiệp, HTX với đối tác quốc tế, trọng tâm là thị trường Nhật Bản.

Thực tế xuất khẩu cho thấy, chất lượng là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Để đưa nông sản vươn xa, các đơn vị sản xuất phải nắm rõ yêu cầu khắt khe của từng thị trường, tổ chức vùng nguyên liệu đạt chuẩn, kiểm soát chặt chẽ quy trình, đảm bảo năng lực cung ứng và duy trì tính minh bạch thông tin.

Tại sự kiện, đại diện các sản xuất tại Đồng Tháp đã trao đổi trực tiếp với các đối tác lớn như ông Yuya Minowa - Tổng Giám đốc Niinuma Tomofarm Nhật Bản, đại diện Công ty NTT eMOI, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), cùng đông đảo doanh nghiệp, HTX địa phương.

Thông qua các chuyên đề và phiên thảo luận, các doanh nghiệp, HTX được cập nhật toàn diện về nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn chất lượng và những điều kiện bắt buộc khi xuất khẩu. Các yếu tố cốt lõi như vùng trồng, sản lượng, mùa vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật và truy xuất nguồn gốc được đối chiếu trực tiếp với năng lực thực tế của từng đơn vị. Việc tiếp cận thị trường nhờ đó không dừng ở khâu quảng bá, mà gắn liền với quá trình chuẩn hóa năng lực sản xuất, tạo nền tảng vững chắc để đàm phán và xây dựng phương án hợp tác lâu dài.

VNPT Green: Kết nối và nâng tầm chuỗi giá trị nông sản

Trong tiến trình đó, công nghệ số giữ vai trò hỗ trợ quản lý sản xuất một cách hệ thống, minh bạch và dễ dàng đánh giá. Giới thiệu tại chương trình, VNPT Green mang đến định hướng ứng dụng nền tảng số trong quản trị nông nghiệp, giúp chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng, quy trình canh tác, chất lượng và năng lực cung ứng.

Khác với việc ứng dụng công nghệ rời rạc, giải pháp của VNPT Green đặt chuyển đổi số trong chuỗi liên kết xuyên suốt: từ tổ chức vùng nguyên liệu, quản lý chất lượng, minh bạch thông tin đến kết nối thị trường tiêu thụ. VNPT Green không chỉ đưa công nghệ đến tận nơi sản xuất, mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp, HTX xây dựng hệ thống quản trị bền vững. Dữ liệu được số hóa và chuẩn hóa chính là căn cứ quan trọng để các nhà thu mua quốc tế đánh giá nguồn cung và xác định lộ trình hợp tác dài hạn.

Tạo dựng nền tảng vững chắc cho hợp tác dài lâu

Không khí thảo luận diễn ra sôi nổi tại phiên hỏi đáp giữa đại diện VNPT, đối tác Nhật Bản và các HTX, doanh nghiệp Đồng Tháp. Các thắc mắc xoay quanh điều kiện tiếp cận nhà thu mua, yêu cầu nguồn cung, giải pháp khắc phục khi chưa đạt chuẩn, cũng như vai trò của dữ liệu số trong thương mại nông sản đều được giải đáp sát với thực tiễn sản xuất tại địa phương.

Sau hội thảo, các bên tiếp tục triển khai khảo sát thực địa các vùng nguyên liệu và sản phẩm tiềm năng tại Đồng Tháp, làm cơ sở chuẩn hóa nguồn cung cho các đơn hàng quốc tế.

Được biết, sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của “Hành trình Green: Đi từng xã - Số hoá từng vùng - Muôn miền thịnh vượng” do VNPT Green triển khai. Hành trình thể hiện cam kết đưa công nghệ gắn liền với thực địa, nâng cao năng lực quản lý cho các mô hình kinh tế tập thể và kết nối dữ liệu sản xuất với cầu thị trường.

Thông điệp “Mở đúng cửa – Đạt đúng chuẩn – Gặp đúng thị trường” không chỉ định hướng cho hội thảo, mà còn là kim chỉ nam cho chiến lược phát triển nông nghiệp số, gia tăng giá trị nông sản Việt. Sự bắt tay chiến lược giữa VNPT Green, VNPT Đồng Tháp, Liên minh HTX tỉnh cùng các đối tác quốc tế hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội bứt phá cho nông sản Đồng Tháp trên đường đua toàn cầu.