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Kinh tế

Tài chính số và xanh khẳng định dấu ấn tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026

P.V

Ngày 26/10, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (Autumn Economic Forum 2026 – AEF 2026) chính thức khai mạc tại TP. Hồ Chí Minh với định vị “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” và chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”.

Diễn đàn không chỉ mở ra không gian đối thoại đa phương về chuyển động của kinh tế thế giới, mà còn góp phần khẳng định vai trò ngày càng chủ động của Việt Nam trong kết nối các nguồn lực tăng trưởng, thúc đẩy hợp tác quốc tế và định hình những động lực phát triển bền vững.

Toàn cảnh sự kiện CEO 500 – Tea Connect.
Toàn cảnh sự kiện CEO 500 – Tea Connect.

Hoạt động này do UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh (C4IR TP.HCM), Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) cùng các đơn vị uy tín phối hợp tổ chức.

Khi văn hóa đồng hành cùng các buổi gặp gỡ kinh tế

Với vai trò là đối tác chiến lược toàn cầu, đồng thời là thành viên mạng lưới của Trung tâm C4IR, Nam A Bank đã chủ động triển khai 11 hoạt động trọng điểm, từ chia sẻ chuyên môn, tham luận đến trình diễn công nghệ và giới thiệu các giải pháp, dịch vụ thúc đẩy tăng trưởng xanh, khẳng định cam kết đổi mới và đồng hành cùng nền kinh tế phát triển bền vững.

Chương trình CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu”, chiều 26-10-2026.
Chương trình CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu”, chiều 26-10-2026.

Đặc biệt, công nghệ lượng tử, nông nghiệp thông minh, công nghệ tài chính và chuyển đổi xanh là những nội dung được ngân hàng này tập trung chia sẻ tại AEF 2026 nhằm hướng đến việc ứng dụng tiến bộ khoa học vào hoạt động kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng hợp tác quốc tế.

Sự hiện diện xuyên suốt của Nam A Bank thể hiện cam kết đồng hành cùng cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế trong thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, hướng đến phát thải ròng bằng không (Net Zero).

Điểm nhấn nổi bật của AEF 2026 là lần đầu tiên Diễn đàn Kinh tế thế giới (World Economic Forum - WEF) đồng thương hiệu chương trình trong hai ngày chính của Diễn đàn, quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có 22 đoàn cấp bộ trưởng, thứ trưởng; đại diện 10 tổ chức quốc tế lớn và hơn 500 tập đoàn đa quốc gia. Sự đồng hành của WEF góp phần nâng tầm quy mô và sức lan tỏa của diễn đàn, đồng thời mở rộng cơ hội để TP. Hồ Chí Minh tăng cường kết nối với các trung tâm kinh tế, tài chính và công nghệ hàng đầu thế giới.

Trong khuôn khổ diễn đàn, chương trình CEO 500 – Tea Connect diễn ra vào chiều cùng ngày là một điểm nhấn quan trọng. Từ CEO 100 - Tea Connect năm 2023 đến hành trình đồng hành cùng AEF 2026, Nam A Bank và DOIDEP tiếp tục góp phần đưa văn hóa trà Việt vào những cuộc gặp gỡ kinh tế. Qua từng mùa, lời mời trà được tiếp nối bằng sự chăm chút trong cách đón tiếp, gửi gắm tinh thần hiếu khách và mong muốn kết nối.

Tại phiên CEO 500 - Tea Connect trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 chiều ngày 26/10, ông Võ Hoàng Hải - Phó Tổng giám đốc Nam A Bank đã đưa ra các đề xuất, chiến lược nhằm khơi thông và tối ưu hóa dòng vốn quốc tế cho các dự án phát triển tại TPHCM.
Tại phiên CEO 500 - Tea Connect trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 chiều ngày 26/10, ông Võ Hoàng Hải - Phó Tổng giám đốc Nam A Bank đã đưa ra các đề xuất, chiến lược nhằm khơi thông và tối ưu hóa dòng vốn quốc tế cho các dự án phát triển tại TPHCM.

Với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu”, CEO 500 – Tea Connect khai mạc với nghi thức mời trà quốc tế. Tại đây, hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu cùng các nhà hoạch định chính sách có cơ hội trao đổi trực tiếp về những xu hướng đầu tư, thách thức trong quá trình chuyển đổi và các cơ hội hợp tác liên ngành. Sự kết hợp giữa tinh thần hiếu khách, chiều sâu văn hóa Việt và tư duy phát triển toàn cầu cũng góp phần tạo nên một phương thức kết nối mới, nơi sự thấu hiểu và niềm tin trở thành nền tảng cho những quan hệ hợp tác dài hạn.

CEO 500 – Tea Connect chính thức khai mặc bằng nghi thức mời trà quốc tế.
CEO 500 – Tea Connect chính thức khai mặc bằng nghi thức mời trà quốc tế.

Chia sẻ về định hướng phát triển của ngân hàng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang tái định hình, đại diện lãnh đạo Nam A Bank nhấn mạnh: “Tài chính không đơn thuần là dòng chảy của tiền tệ, mà còn là huyết mạch kết nối niềm tin, văn hóa và sự phát triển bền vững. Nam A Bank tin rằng, một ngân hàng có thể tiến xa trong kỷ nguyên mới khi vừa giữ vững bản sắc, vừa không ngừng đổi mới để đáp ứng những nhu cầu đang thay đổi của khách hàng và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.”

“Tea định tâm – Tech định tưởng”: Triết lý phát triển trong giai đoạn mới

Từ định hướng đó, tại diễn đàn Nam A Bank chia sẻ định hướng chiến lược “Tea định tâm – Tech định tưởng” đượcxây dựng trên quan điểm kết hợp hài hòa giữa chiều sâu văn hóa và sức mạnh công nghệ.

Theo đó, “Tea” không chỉ gợi nhắc văn hóa trà, mà còn là nền tảng văn hóa, đại diện cho sự điềm tĩnh, tinh thần lắng nghe, cách ứng xử chân thành và những giá trị nhân văn làm nền tảng cho mọi quyết định. Đó là điểm tựa giúp ngân hàng giữ vững định hướng, củng cố niềm tin và chủ động ứng phó trước những biến động của thị trường. Trong khi đó, “Tech” tượng trưng cho năng lực đổi mới, khả năng thích ứng với những thách thức mới của môi trường kinh doanh và sức mạnh của công nghệ.

Không gian triển lãm và trải nghiệm văn hoá Trà tại sự kiện.
Không gian triển lãm và trải nghiệm văn hoá Trà tại sự kiện.

Tiếp nối chiến lược “Tea định tâm – Tech định tưởng”, Nam A Bank chuẩn bị nâng cấp điểm giao dịch số Onebank sang Teabank. Teabank tiếp tục giữ vững những tinh hoa của điểm giao dịch số Onebank, giúp khách hàng giao dịch chỉ trong “một chạm – mọi trải nghiệm”. Đồng thời, Teabank không chỉ là nơi thực hiện hầu hết các giao dịch tài chính liền mạch mà còn là không gian để khách hàng cảm nhận sự gần gũi, được lắng nghe và phục vụ chu đáo. Hình ảnh văn hóa trà được kết hợp với hạ tầng công nghệ số hiện đại nhằm tạo nên trải nghiệm ngân hàng thân thiện, thuận tiện và giàu tính cá nhân hóa, mang bản sắc riêng.

Với định hướng “Tea định tâm - Tech định tưởng”, Nam A Bank hướng đến kiến tạo một mô hình ngân hàng hiện đại, nhân văn và có trách nhiệm, qua đó đóng góp vào sự phát triển của ngành tài chính - ngân hàng Việt Nam, đồng hành cùng TP. Hồ Chí Minh trên hành trình hội nhập sâu rộng và cùng đất nước mở ra những cơ hội tăng trưởng mới trong kỷ nguyên phát triển tiếp theo.

#Nam A Bank #AEF 2026 #tài chính xanh #chuyển đổi số #CEO 500 Tea Connect #dòng vốn quốc tế #tăng trưởng bền vững

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