Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Mua xăng dầu, tích điểm trên App Petrolimex 2.0, săn iPhone 18

P.V

Với hơn 3.300 giải thưởng tổng trị giá khoảng 6,8 tỷ đồng, chương trình “Tải App ngay - Đón vận may” của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) mang đến thêm cơ hội nhận quà cho khách hàng sử dụng ứng dụng Petrolimex 2.0.

Đặc biệt, 34 giải thưởng iPhone 18 Pro Max được phân bổ tại 34 tỉnh, thành phố, tạo sức hút cho chương trình khuyến khích người tiêu dùng trải nghiệm ứng dụng Petrolimex 2.0 (App Petrolimex 2.0) và duy trì giao dịch mua xăng dầu.

Mua xăng dầu, tích điểm trên App Petrolimex 2.0, săn iPhone 18 ảnh 1

Hơn 3.300 giải thưởng hấp dẫn dành cho khách hàng tại 34 tỉnh, thành phố

Cơ hội sở hữu những sản phẩm công nghệ giá trị như iPhone 18 Pro Max, iPad, Apple Watch cùng hàng nghìn phần quà khi mua xăng dầu đang được Petrolimex triển khai dành cho khách hàng trên toàn quốc thông qua chương trình quay số trúng thưởng “Tải App ngay - Đón vận may”.

Chương trình được Petrolimex triển khai từ ngày 15/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026, dành cho khách hàng sử dụng App Petrolimex 2.0, đáp ứng các điều kiện tham gia. Thông qua giao dịch mua xăng dầu tích điểm Petrolimex ID thành công, khách hàng có cơ hội nhận mã dự thưởng theo thể lệ.

Không chỉ mang đến thêm quyền lợi cho người tiêu dùng, chương trình còn khuyến khích khách hàng duy trì giao dịch, từng bước hình thành thói quen sử dụng App Petrolimex 2.0 trong hoạt động mua xăng dầu thường ngày.

Theo thể lệ, chương trình có 5 hạng giải gồm đặc biệt, nhất, nhì, ba và khuyến khích, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 6.873.040.000 đồng.

Nổi bật là 34 giải đặc biệt, mỗi giải 1 chiếc iPhone 18 Pro Max 512GB, với tổng giá trị hơn 1,64 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 122 giải nhất là iPad A16 5G 256GB, tổng trị giá hơn 2,41 tỷ đồng; 200 giải nhì là Apple Watch SE 3 5G 44mm, tổng trị giá 1,87 tỷ đồng.

Ngoài các sản phẩm công nghệ, Petrolimex còn dành 1.120 giải ba, mỗi giải là quyền lợi mua xăng dầu trị giá 500.000 đồng, với tổng giá trị 560 triệu đồng; cùng 1.900 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 200.000 đồng, tổng giá trị 380 triệu đồng.

Đối với các giải thưởng mua xăng dầu, khách hàng nhận phiếu quà tặng điện tử (E-voucher) được quy đổi thành điểm Petrolimex ID theo tỷ lệ 1 đồng tương ứng 1 điểm.

Số điểm này có thể sử dụng để mua xăng dầu tại hệ thống cửa hàng Petrolimex. Điểm Petrolimex ID có giá trị sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày ghi nhận vào tài khoản.

Điểm đáng chú ý là cơ cấu giải thưởng được phân bổ theo từng địa bàn, bảo đảm mỗi tỉnh, thành phố đều có 1 giải đặc biệt, 3 giải nhất, 5 giải nhì, 30 giải ba và 50 giải khuyến khích.

Ngoài cơ cấu chung, 10 Công ty TNHH MTV Petrolimex tại các tỉnh, thành phố có kết quả phát triển số lượng PLX ID mới cao nhất được xét bổ sung giải thưởng. Mỗi địa bàn thuộc nhóm này được tăng thêm 35 giải, gồm 2 giải nhất, 3 giải nhì, 10 giải ba và 20 giải khuyến khích.

Cách phân bổ này vừa mở rộng cơ hội nhận thưởng cho khách hàng tại nhiều địa phương, vừa tạo động lực để các đơn vị thuộc Petrolimex đẩy mạnh giới thiệu, hướng dẫn người tiêu dùng tiếp cận và sử dụng ứng dụng.

Với cơ cấu giải thưởng trải rộng trên toàn quốc, chương trình tạo điều kiện để khách hàng ở các địa phương đều có cơ hội tham gia, đồng thời góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận App Petrolimex 2.0.

Mỗi ngày một cơ hội dự thưởng, thêm động lực sử dụng App Petrolimex 2.0

Bên cạnh quy mô giải thưởng, cách thức tham gia chương trình được thiết kế gắn với những giao dịch mua xăng dầu thường ngày, giúp khách hàng có thể chủ động tích lũy mã dự thưởng trong thời gian khuyến mại.

Để tham gia, khách hàng cần tải ứng dụng Petrolimex 2.0, đăng ký đầy đủ thông tin và được cấp mã định danh PLX ID hợp lệ. Khi thực hiện giao dịch mua xăng dầu thuộc phạm vi chương trình và tích điểm Petrolimex ID thành công, khách hàng được hệ thống cấp mã dự thưởng theo quy định.

Mỗi PLX ID được cấp tối đa 1 mã dự thưởng trong một ngày, áp dụng cho giao dịch mua xăng dầu tích điểm thành công đầu tiên trong ngày. Sang ngày tiếp theo, nếu tiếp tục phát sinh giao dịch đủ điều kiện, khách hàng sẽ được cấp thêm 1 mã dự thưởng mới.

Đáng chú ý, chương trình không quy định giá trị giao dịch mua xăng dầu tối thiểu và không giới hạn tổng số mã dự thưởng mà khách hàng có thể tích lũy trong thời gian khuyến mại. Như vậy, người tiêu dùng có thể tham gia thông qua những lần mua xăng dầu phù hợp với nhu cầu thực tế, không cần tăng giá trị giao dịch để được cấp mã.

Thông qua chương trình “Tải App ngay – Đón vận may”, Petrolimex tiếp tục thúc đẩy phát triển người dùng ứng dụng, gắn các chính sách ưu đãi với nhu cầu mua xăng dầu thực tế. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm gia tăng trải nghiệm, khuyến khích khách hàng tiếp cận các tiện ích số trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Với App Petrolimex 2.0, mỗi lần mua xăng dầu đủ điều kiện không chỉ mang lại điểm tích lũy mà còn mở thêm cơ hội nhận những phần quà giá trị, góp phần gia tăng quyền lợi thiết thực cho người tiêu dùng.

Xem chi tiết chương trình tại: Các chương trình khuyến mại App Petrolimex 2.0.

#App Petrolimex 2.0 #Petrolimex #Tải App ngay Đón vận may #iPhone 18 Pro Max #tích điểm Petrolimex #khuyến mại xăng dầu #PLX ID

Cùng chuyên mục

Hanwha Life tự hào vào Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2026

Hanwha Life tự hào vào Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2026

Ngày 22/10/2026, tại Lễ công bố PROFIT500 do Vietnam Report tổ chức tại Hà Nội, Hanwha Life Việt Nam tự hào được vinh danh trong “Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2026”, đồng thời tiếp tục góp mặt trong “Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam” năm thứ 7 liên tiếp. Hai danh hiệu này ghi dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển bền vững của Hanwha Life Việt Nam, khẳng định năng lực tạo lợi nhuận và duy trì hiệu quả hoạt động trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức.

Nhiều ngân hàng 'lách' lãi suất huy động thế nào?

Nhiều ngân hàng 'lách' lãi suất huy động thế nào?

TPO - Ngân hàng đồng loạt thông báo hạ lãi suất huy động theo niêm yết, nhưng khách hàng vẫn được tư vấn mức lãi suất cao hơn nhiều lần, có nơi vượt 9%/năm. Thực tế này đặt ra câu hỏi về tính thực chất của việc giảm lãi suất hiện nay.

Dòng tiền khổng lồ từ 'siêu concert' Big Bang

Dòng tiền khổng lồ từ 'siêu concert' Big Bang

TPO - Chuyên gia nêu kịch bản tổng doanh thu từ du lịch trong thời gian diễn ra concert Big Bang tại Hà Nội có thể đạt khoảng 800 tỷ đồng đến hơn 1.000 tỷ đồng. Ước tính này dựa trên giả định Hà Nội đón khoảng 160.000-180.000 lượt khách, với mức chi tiêu bình quân 5-6 triệu đồng/người.

Sun Group ra mắt ứng dụng Sun Career Growth

Sun Group ra mắt ứng dụng Sun Career Growth

Ngày 26/10/2026, Tập đoàn Sun Group chính thức ra mắt ứng dụng sự nghiệp Sun Career Growth trên hai nền tảng di động phổ biến App Store và Google Play, đánh dấu bước đột phá trong chiến lược số hóa và phát triển toàn diện nguồn nhân lực.

Cam kết tiên phong, kiến tạo sức bật Đông Nam Bộ

Cam kết tiên phong, kiến tạo sức bật Đông Nam Bộ

18 thỏa thuận hợp tác mở thêm nguồn lực cho các dự án trọng điểm Đông Nam Bộ. HDBank, Vikki Digital Bank cùng các ngân hàng và nhà đầu tư chung sức kiến tạo những công trình mang tầm vóc mới, kết nối giao thương, thu hút đầu tư và nâng vị thế vùng kinh tế đầu tàu.

SHB khuấy động Sóng Festival với trải nghiệm tài chính số dành cho giới trẻ

SHB khuấy động Sóng Festival với trải nghiệm tài chính số dành cho giới trẻ

Là điểm nhấn nổi bật trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, Sóng Festival diễn ra ngày 24–25/10/2026 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội, quy tụ gần 70 gian hàng cùng nhiều hoạt động trải nghiệm, mua sắm và ưu đãi qua thanh toán số. Đồng hành cùng sự kiện, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) mang đến không gian trải nghiệm tương tác sôi động, nơi khách tham quan trực tiếp khám phá tiện ích ngân hàng số, tìm hiểu giải pháp tối ưu dòng tiền và tiếp cận những phương thức giao dịch thuận tiện, an toàn trong nhịp sống số.

VNPT Green cùng Đồng Tháp mở lối đưa nông sản vươn ra thị trường quốc tế

VNPT Green cùng Đồng Tháp mở lối đưa nông sản vươn ra thị trường quốc tế

Chương trình “Chìa khóa nông sản ra quốc tế” tại Đồng Tháp không chỉ kết nối trực tiếp doanh nghiệp, hợp tác xã địa phương với các đối tác Nhật Bản, mà còn khẳng định vai trò then chốt của chuyển đổi số trong việc nâng cao chất lượng, minh bạch nguồn gốc và gia tăng giá trị nông sản Việt.

Nộp thuế theo doanh thu, hộ kinh doanh mong chờ gì?

Nộp thuế theo doanh thu, hộ kinh doanh mong chờ gì?

TPO - Đề xuất cho phép cá nhân kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm lựa chọn nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu được kỳ vọng giúp đơn giản hóa nghĩa vụ thuế. Trong năm đầu bỏ thuế khoán, các hộ mong chính sách sớm áp dụng, giảm áp lực sổ sách, hóa đơn, chứng từ và chi phí kế toán.

Người đàn ông bán rau trúng số 10 tỷ

Người đàn ông bán rau trúng số 10 tỷ

TPO - Sau khi trúng 5 tờ vé số giải đặc biệt của Xổ số Kiên Giang với tổng trị giá 10 tỷ đồng, một người đàn ông bán rau củ quả bên ngoài chợ Tắc Vân, tỉnh Cà Mau để lại toàn bộ hàng hóa cho người dân đến lấy rồi đi lĩnh thưởng và về quê.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe