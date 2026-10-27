8 thương hiệu F&B Hàn Quốc tìm kiếm đối tác nhượng quyền tại Việt Nam

Khu gian hàng Hàn Quốc tại Triển lãm Quốc tế Nhượng quyền Việt Nam 2026 sẽ mở ra cơ hội kết nối trực tiếp giữa 8 thương hiệu F&B Hàn Quốc và doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu hợp tác, phát triển hệ thống nhượng quyền.

Từ ngày 29-31/10/2026, Khu gian hàng Hàn Quốc sẽ góp mặt tại Triển lãm Quốc tế Nhượng quyền Việt Nam 2026, diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện hướng đến kết nối các thương hiệu Hàn Quốc với đối tác tiềm năng, đặc biệt là doanh nghiệp quan tâm đến mô hình Master Franchise - nhượng quyền thương mại tổng thể tại Việt Nam.

Khu gian hàng quy tụ 8 thương hiệu với danh mục sản phẩm đa dạng, từ ẩm thực truyền thống đến các mô hình F&B hiện đại.

Các thương hiệu tham gia gồm TS FOOD với món lẩu quân đội Budae Jjigae; GOPIZZA và PIZZA MARU với các dòng pizza Hàn Quốc; CAFE BOMBOM kết hợp cà phê và K-Food; YOUKEMOON SALON với yukhoe và cá hồi; HANSARI chuyên canh xương heo và sườn nướng; GUMBOK với ẩm thực và đồ uống Hàn Quốc; cùng DOWNTOWNER, thương hiệu burger cao cấp.

Sự đa dạng về mô hình và phân khúc mang đến cho doanh nghiệp Việt Nam thêm lựa chọn khi tìm kiếm thương hiệu quốc tế phù hợp với chiến lược đầu tư và định hướng phát triển kinh doanh.

Thông qua các hoạt động kết nối trực tiếp, doanh nghiệp có thể trao đổi với đại diện thương hiệu về mô hình vận hành, định hướng mở rộng và điều kiện hợp tác nhượng quyền. Đây cũng là cơ hội để các thương hiệu Hàn Quốc tìm kiếm đối tác am hiểu thị trường địa phương, góp phần xây dựng nền tảng phát triển lâu dài tại Việt Nam.

Đối với doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực F&B hoặc có kế hoạch đầu tư vào ngành nhượng quyền, sự kiện là dịp để tìm hiểu các mô hình kinh doanh mới, mở rộng mạng lưới đối tác và khám phá tiềm năng hợp tác với thương hiệu Hàn Quốc.

Thông tin sự kiện

Sự kiện: Triển lãm Quốc tế Nhượng quyền Việt Nam 2026

Thời gian: 29-31/10/2026

Địa điểm: SECC, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Nội dung nổi bật: Kết nối 8 thương hiệu F&B Hàn Quốc, tìm kiếm đối tác Master Franchise và cơ hội phát triển nhượng quyền tại Việt Nam.

Doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với các thương hiệu tại Khu gian hàng Hàn Quốc hoặc gửi hồ sơ giới thiệu qua email chính thức của từng thương hiệu để trao đổi về cơ hội hợp tác.