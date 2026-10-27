Khải Hoàn Land đưa 'chuẩn sống sang' đến Thuận An

Khi quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm và hạ tầng kết nối phát triển mạnh mẽ, bất động sản hạng sang không còn bó hẹp trong khu lõi trung tâm TP.HCM mà đang mở rộng ra các khu vực lân cận. Thuận An là một ví dụ điển hình với sự xuất hiện của Khải Hoàn Imperial.

Thuận An đang trở thành lựa chọn mới cho không gian sống hạng sang ngoài khu vực lõi trung tâm TP.HCM.

Thuận An – Điểm đến mới của bất động sản hạng sang

Trong nhiều năm qua, khu vực trung tâm TP.HCM luôn là nơi tập trung các dự án bất động sản hạng sang nhờ lợi thế việc làm, thương mại và dịch vụ cao cấp. Tuy nhiên, khi quỹ đất ngày càng cạn kiệt, mật độ xây dựng dày đặc và giá neo cao, lõi trung tâm đang dần bộc lộ những giới hạn trong việc phát triển các dự án hạng sang quy mô lớn.

Theo Avison Young Việt Nam, quý 2/2026, giá bán sơ cấp căn hộ hạng sang đã tiệm cận 470 triệu đồng/m². Cá biệt, một số dự án tại lõi trung tâm chào bán tới 500–600 triệu đồng/m². Áp lực quỹ đất và chi phí phát triển đang thúc đẩy xu hướng phát triển bất động sản hạng sang ra phía ngoài lõi trung tâm truyền thống.

Thêm vào đó, sự phát triển của hạ tầng giao thông và mạng lưới metro đang thay đổi cách đánh giá giá trị bất động sản. Khi khoảng cách địa lý dần được thu hẹp, giới tinh hoa không còn nhất thiết phải sống tại CBD để tận hưởng những đặc quyền sống hạng sang, mà có thêm lựa chọn tại các đô thị mới.

Trong bối cảnh đó, Thuận An nổi lên như một tọa độ giàu tiềm năng tại cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM. Với trục Quốc lộ 13 đang được mở rộng lên 60m, kết nối với Vành đai 3, cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành và đón đầu tuyến Metro Thủ Dầu Một – Tao Đàn, Thuận An có lợi thế gia tăng khả năng kết nối với trung tâm TP.HCM và các cực kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là nền tảng quan trọng để khu vực này thu hút các dự án nhà ở hạng sang, đáp ứng nhu cầu an cư ngoài lõi trung tâm hiện hữu.

Đáng chú ý, sự hiện diện của các khu công nghiệp lớn như VSIP I, Việt Hương I, Đồng An I tại Thuận An cùng hơn 50.000 chuyên gia, kỹ sư và nhân sự cấp cao tạo nên thị trường tiềm năng cho những sản phẩm nhà ở có tiêu chuẩn khắt khe về kiến trúc, sự riêng tư, tiện ích và chất lượng vận hành. Đây chính là những điều kiện để Thuận An từng bước hình thành một cực đô thị với tiêu chuẩn sống hạng sang mới, lột xác hoàn toàn khỏi vai trò vệ tinh của trung tâm TP.HCM.

Chuẩn sống hạng sang ngay tâm điểm Thuận An

Trong xu hướng mới nói trên, Chủ đầu tư Khải Hoàn Land đang tiên phong kiến tạo dự án căn hộ hạng sang Khải Hoàn Imperial ngay mặt tiền Quốc lộ 13, trung tâm đô thị Thuận An. Giá trị của Khải Hoàn Imperial không chỉ đến từ vị trí đắc địa hay hệ tiện ích quy mô, mà còn được thể hiện qua những đặc quyền khó tìm thấy ở các dự án thông thường: kiến trúc biểu tượng, tầm nhìn khoáng đạt, không gian sống biệt lập cùng tiêu chuẩn bàn giao và tiêu chuẩn vận hành quốc tế.

Khải Hoàn Imperial kiến tạo chuẩn căn hộ hạng sang tại trung tâm đô thị Thuận An.

Khải Hoàn Imperial sở hữu lợi thế kết nối chiến lược khi nằm giữa hai ga C7 và C8 của tuyến Metro Thủ Dầu Một – Tao Đàn. Cộng hưởng với việc mở rộng Quốc lộ 13, tuyến đường ven sông Sài Gòn và mạng lưới giao thông liên vùng, Khải Hoàn Imperial đón đầu xu hướng phát triển đô thị TOD, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ dự án đến trung tâm TP.HCM.

Ngay ngưỡng cửa Khải Hoàn Imperial là hệ sinh thái tiện ích hiện hữu khi dự án trực diện với AEON Mall Canary, liền kề sân golf Sông Bé 104ha cùng các khu công nghiệp VSIP 1, Việt Hương 1, hệ thống giáo dục, y tế và giải trí chất lượng cao, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm việc, mua sắm, học tập và tận hưởng cuộc sống.

Bên cạnh đó, Khải Hoàn Imperial khẳng định dấu ấn kiến trúc biểu tượng với hai tòa tháp cao 41 tầng mang phong cách Modern Neo-Classic. Từ độ cao ấn tượng, dự án sở hữu tầm nhìn panorama đa hướng, bao quát sân golf Sông Bé, sông Sài Gòn và toàn cảnh đô thị sầm uất, mang đến đặc quyền thưởng lãm không gian khoáng đạt, tầm nhìn đắt giá, đồng thời tôn vinh gu thẩm mỹ và vị thế riêng của chủ nhân.

Đặc biệt, hệ thống hơn 80 tiện ích đa tầng ngay trong nội khu dự án thiết lập chuẩn mực sống hạng sang với những đặc quyền nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và giải trí chuyên biệt. Ngay tại tầng trệt, Quảng trường Tri thức, Công viên Tinh hoa Hội tụ, hồ bơi muối khoáng, khu BBQ… mở ra không gian sinh hoạt, thư giãn và gắn kết cộng đồng. Điểm nhấn đắt giá là hệ tiện ích tầng 21 rộng hơn 500 m², được ví như “resort trên tầng mây” với hồ bơi vô cực, gym – fitness, virtual golf, rạp phim gia đình, phòng sáng tạo đa phương tiện cùng những không gian thư giãn riêng tư… mang đến những phút giây thư thái, chiêm nghiệm và tái tạo năng lượng trong không gian nghỉ dưỡng biệt lập.

Không gian sống sang trọng cùng tầm view hoàn mỹ của Khải Hoàn Imperial.

Không chỉ mang đến lựa chọn đa dạng từ căn hộ 1–3 phòng ngủ đến duplex, penthouse tích hợp hồ bơi riêng, Khải Hoàn Imperial còn chú trọng thiết lập tiêu chuẩn sống hạng sang trong từng chi tiết. Thiết kế compound biệt lập với khoảng lùi 60–70m tạo không gian riêng tư, hạn chế tiếng ồn từ không gian bên ngoài; hệ kính cách âm, cách nhiệt tiêu chuẩn cao cùng hệ thống thang máy số lượng lớn, cabin rộng rãi mang đến sự yên tĩnh và tiện nghi. Bên trong căn hộ, hệ vật liệu và trang thiết bị bàn giao cao cấp từ các thương hiệu quốc tế như Duravit, Grohe, Bosch, Hafele, Panasonic… góp phần nâng tầm chất lượng sống. Cùng sự đồng hành của Savills Việt Nam trong công tác quản lý vận hành sau bàn giao, Khải Hoàn Imperial hướng đến trải nghiệm sống hạng sang toàn diện, từ không gian riêng tư, tiện nghi đến chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hội tụ những tiêu chuẩn sống khắt khe, Khải Hoàn Imperial đang dần định hình tọa độ sống hạng sang mới tại Thuận An, đồng thời khẳng định tầm nhìn của Chủ đầu tư Khải Hoàn Land trong việc kiến tạo những sản phẩm giàu tiềm năng khai thác, đón đầu nhu cầu lưu trú chất lượng cao của cộng đồng chuyên gia, doanh nhân và giới quản lý cấp cao.