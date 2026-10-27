Ngôi nhà 6x16m 'đón' nắng gió qua sân trong và giếng trời

TPO - Bị bao quanh bởi nhà hàng xóm ở ba phía, ngôi nhà trên khu đất 6x16m được thiết kế với sân trong, giếng trời và những khoảng vườn nhỏ, giúp đưa ánh sáng, gió tự nhiên vào không gian sống của một gia đình trẻ.

Công trình được xây dựng trên khu đất rộng 6m, dài 16m. Với ba mặt tiếp giáp nhà hàng xóm, công trình phải giải quyết bài toán lấy sáng, thông gió và tạo sự thông thoáng trong điều kiện diện tích hạn chế.

Thay vì tổ chức không gian khép kín, phương án thiết kế tận dụng các khoảng mở bên trong ngôi nhà. Sân trong, giếng trời và những góc vườn nhỏ được bố trí để đưa ánh sáng tự nhiên vào các khu vực sinh hoạt, đồng thời tạo điều kiện cho gió lưu chuyển giữa các tầng.

Những khoảng xanh này cũng góp phần kết nối không gian ở với thiên nhiên. Nhờ đó, dù nằm trong khu dân cư có mật độ xây dựng cao, gia đình vẫn có thể cảm nhận sự thay đổi của ánh nắng và thời tiết ngay trong nhà.

Về vật liệu, công trình kết hợp bê tông trần với gỗ tự nhiên và những mảng màu đỏ đất ấm áp. Bề mặt bê tông giữ vẻ thô mộc, trong khi sắc gỗ và màu đất tạo cảm giác gần gũi, phù hợp với tinh thần kiến trúc giản dị mà gia chủ hướng đến.

Các ô cửa bo tròn được đưa vào thiết kế để làm mềm những hình khối kiến trúc vuông vức. Chi tiết này đồng thời tạo điểm nhấn thị giác, giúp tổng thể công trình bớt khô cứng.

Ở những khu vực tiếp giáp sân vườn, hệ cửa kính trượt tạo sự kết nối giữa không gian bên trong và bên ngoài. Khi mở cửa, các khu vực sinh hoạt có thể tiếp cận trực tiếp với những khoảng xanh, tăng cảm giác rộng thoáng cho ngôi nhà.

Với cách tổ chức này, sân trong và giếng trời trở thành những thành phần quan trọng của kiến trúc, thay vì chỉ đóng vai trò bổ sung ánh sáng hay trang trí.

Ngôi nhà cho thấy một hướng giải quyết bài toán nhà ở trên khu đất nhỏ tại đô thị miền Trung: tận dụng các khoảng trống, cây xanh và vật liệu gần gũi để tạo môi trường sống thông thoáng, phù hợp với sinh hoạt thường ngày của gia đình trẻ.