'Buộc' doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội

TPO - Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico), tập trung vào công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nhà, đất và hoạt động liên doanh, góp vốn, thoái vốn. Mới đây, Thanh tra TP Hà Nội đã chỉ ra nhiều tồn tại ở các cơ sở nhà, đất do doanh nghiệp này quản lý.

6 cơ sở nhà, đất phải hoàn thiện pháp lý

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, Thanh tra TP Hà Nội mới đây công khai Kết luận thanh tra (KLTT) về chuyên đề phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất của Handico.

Theo KLTT, quá trình quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất tại Handico còn một số tồn tại, thiếu sót trong việc chấp hành các quy định về phòng, chống lãng phí. Trên cơ sở kết quả thanh tra, cơ quan chức năng đã kiến nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp khắc phục.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại KLTT là việc yêu cầu Handico khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai đối với 6 cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng.

Các địa điểm được đề cập gồm: số 5 Thành Công, số 42 Bùi Thị Xuân, số 50 Tuệ Tĩnh, số 174 Hà Huy Tập, số 82 cụm 5 Cầu Diễn và số 7A Khu Phúc Xá II.

Thanh tra TP Hà Nội chỉ ra loạt tồn tại trong quản lý, sử dụng nhà đất do Handico quản lý. Ảnh minh hoạ.

Theo cơ quan thanh tra, Handico cần hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại các cơ sở nêu trên.

Đáng chú ý, Thanh tra TP Hà Nội yêu cầu Handico tiếp tục thực hiện hai nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, gồm hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai đối với 6 cơ sở nhà, đất và đưa khu đất số 174 Hà Huy Tập, Yên Viên vào sử dụng.

Đối với các cơ sở nhà, đất tại số 174 Hà Huy Tập, lô đất số 7A Khu Phúc Xá II và số 82 cụm 5 Cầu Diễn, Handico được yêu cầu khẩn trương liên hệ với các sở, ngành để được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, triển khai dự án đầu tư theo quy định.

Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, doanh nghiệp phải chủ động đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND TP xem xét, giải quyết.

Thanh tra TP Hà Nội đồng thời kiến nghị giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Viện Quy hoạch Xây dựng cung cấp thông tin quy hoạch để Handico có cơ sở lập, trình phê duyệt chủ trương đầu tư và thực hiện dự án tại ba địa điểm trên.

Buộc thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội

Bên cạnh việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, KLTT còn đề cập đến nghĩa vụ tài chính liên quan đến phát triển nhà ở xã hội tại dự án đầu tư xây dựng tổ hợp văn phòng làm việc và nhà ở cho thuê ở số 5 phố Thành Công.

Cụ thể, Thanh tra TP kiến nghị yêu cầu Handico nộp tiền thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội đối với phần diện tích nhà ở thương mại cho thuê tại dự án.

Việc thực hiện nghĩa vụ này phải tuân thủ chỉ đạo của UBND TP Hà Nội tại các quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và hướng dẫn của Sở Xây dựng.

Theo đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan hướng dẫn Handico thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội theo phương thức nộp bằng tiền.

Ngoài các yêu cầu liên quan đến đất đai và nghĩa vụ tài chính, Thanh tra TP cũng kiến nghị Handico tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra những tồn tại, thiếu sót được nêu trong kết luận...

Được biết, Handico cũng đã ban hành kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện KLTT nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan.