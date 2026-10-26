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Kinh tế

Sun Group ra mắt ứng dụng Sun Career Growth

PV

Ngày 26/10/2026, Tập đoàn Sun Group chính thức ra mắt ứng dụng sự nghiệp Sun Career Growth trên hai nền tảng di động phổ biến App Store và Google Play, đánh dấu bước đột phá trong chiến lược số hóa và phát triển toàn diện nguồn nhân lực.

Không chỉ là một kênh thông tin việc làm đơn thuần, Sun Career Growth được định vị là nền tảng số được thiết kế đi theo hành trình xây dựng sự nghiệp của người lao động. Thông qua ứng dụng số, nhân sự được kết nối trực tiếp với môi trường làm việc và toàn bộ hệ sinh thái nghề nghiệp đa dạng của Sun Group.

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Giao diện của app Sun Career Growth được tối ưu cho trải nghiệm người dùng

Nền tảng đồng hành sự nghiệp dài hạn

Với thiết kế tinh gọn, hiện đại và tối ưu cho thiết bị di động, Sun Career Growth là nền tảng tích hợp giúp kết nối cơ hội việc làm trong và ngoài nước. Đồng thời, ứng dụng còn đóng vai trò như người đồng hành định hướng nghề nghiệp theo đúng năng lực và mục tiêu của từng cá nhân, dù là các bạn trẻ tài năng đang ở chặng đường đầu tiên của sự nghiệp hay những nhân sự đang ở thời kì vàng bứt phá.

Quy trình trải nghiệm ứng dụng được thiết kế tối ưu, dễ sử dụng. Mọi ứng viên và người lao động đều có thể dễ dàng tải và cài đặt ứng dụng hoàn toàn miễn phí trên điện thoại thông minh thông qua kho ứng dụng App Store (cho hệ điều hành iOS) hoặc Google Play (cho hệ điều hành Android) bằng từ khóa tìm kiếm “Sun Career Growth”.

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Hệ sinh thái của Sun Group liên tục được mở rộng nhiều lĩnh vực mới mở ra dư địa ngành nghề đa dạng cho các ứng viên

Khác với các ứng dụng tuyển dụng truyền thống, Sun Career Growth được xây dựng với vai trò người đồng hành sự nghiệp bền bỉ và xuyên suốt nhờ những tính năng ưu việt như tư vấn hướng nghiệp thông minh với Chatbot AI; cá nhân hóa trải nghiệm và cập nhật tin tức theo thời gian thực; khám phá văn hóa, môi trường làm việc và hệ sinh thái Sun Group; trực tiếp theo dõi và đăng kí tham gia các Sự kiện ngày hội Tuyển dụng hoặc Hội thảo chuyên đề dành riêng cho người lao động trên toàn quốc.

Với sự đồng hành của Sun Career Growth, người lao động có thể dễ dàng truy cập các thông tin tuyển dụng và cơ hội việc làm liên quan đến các nhóm ngành nghề tại Sun Group: Giải trí & Nghỉ dưỡng, Bất động sản cao cấp, Đầu tư Hạ tầng cho tới Hàng không, Y tế và Giáo dục.

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Cụm công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 đang được gấp rút triển khai tại Phú Quốc

Sun Career Growth còn là cầu nối giúp Việt kiều và người lao động nước ngoài biết đến Sun Group, tìm hiểu và tiếp cận các thông tin tuyển dụng tại Việt Nam, mở rộng cơ hội trở về quê hương làm việc và phát triển sự nghiệp.

Ứng dụng đã hoàn thiện việc tích hợp chatbot AI có khả năng giải đáp, định hướng và tư vấn nghề nghiệp trực tiếp theo nhu cầu, hồ sơ năng lực cũng như câu hỏi cụ thể của từng ứng viên. Thời gian tới, hệ thống sẽ tiếp tục tích hợp sâu rộng với chatbot chuyên biệt của phần mềm quản lý tuyển dụng nội bộ đang được phát triển, nhằm tối ưu hóa toàn diện trải nghiệm kết nối và phản hồi hai chiều theo thời gian thực.

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Sun Group hút lượng lớn nhân sự trẻ, chất lượng cao

Ngoài ra, thuật toán thông minh của Sun Career Growth giúp lọc công việc theo ngành nghề, địa điểm và mức đãi ngộ kỳ vọng, giúp ứng viên dễ dàng tham khảo các đề xuất cơ hội việc làm phù hợp nhất với nguyện vọng cá nhân.

Ứng viên và người lao động cũng có thể trực tiếp tìm hiểu, khám phá văn hóa doanh nghiệp, sản phẩm dịch vụ, các điểm đến thuộc hệ sinh thái Sun Group ngay trên nền tảng, tạo sự gắn kết và thấu hiểu sâu sắc môi trường làm việc trước và sau khi gia nhập.

Nền tảng Sun Career Growth còn số hóa sự kiện và ngày hội việc làm, giúp gói trọn hành trình tiếp cận doanh nghiệp trong lòng bàn tay: từ đăng ký tham dự, nhận lịch hẹn phỏng vấn tức thời, theo dõi sơ đồ số hóa sự kiện, đến cơ chế tương tác check-in nhận đặc quyền và quà tặng trải nghiệm văn hóa doanh nghiệp.

Bước chuyển mình chiến lược trên thị trường lao động

Sự ra đời của nền tảng Sun Career Growth bắt nguồn từ bước chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược phát triển của Tập đoàn Sun Group, khi nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao tăng trưởng vượt bậc để phục vụ chuỗi dự án quy mô lớn trên toàn quốc.

Hiện nay, Sun Group đang bước vào giai đoạn mở rộng thần tốc tại các địa bàn trọng điểm như TP Hà Nội, Phú Quốc, Đà Nẵng... Đáng chú ý là nhu cầu nhân sự khổng lồ cho cụm công trình phục vụ sự kiện lịch sử – Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, cũng như vận hành sau APEC.

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Hàng không là một trong những lĩnh vực đang có nhu cầu lớn về nhân sự của Sun Group

Phát triển nền tảng sự nghiệp Sun Career Growth chính là sự khẳng định triết lý phát triển bền vững của Sun Group: con người là nền tảng cho mọi công trình trường tồn. Suốt hành trình gần hai thập kỷ với sứ mệnh “làm đẹp những vùng đất” và ba giá trị cốt lõi “Chất lượng – Đẳng cấp – Khác biệt”, Sun Group kiên định với mục tiêu bồi dưỡng thế hệ nhân sự Việt Nam mới có tư duy toàn cầu, kỹ năng chuyên nghiệp và giàu bản lĩnh.

Chia sẻ về ý nghĩa của ứng dụng, Bà Đào Khánh Chi, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn Sun Group, khẳng định: “Với Sun Group, con người là tài sản quý giá nhất cho mọi tổ chức. Sun Career Growth ra đời để mỗi bạn trẻ khi gõ cửa Sun Group đều nhìn thấy rõ lộ trình đồng hành và phát triển dài hạn. Chúng tôi trao cho các bạn công cụ để chủ động nắm bắt cơ hội, được tôi luyện trong một môi trường chuẩn mực quốc tế và cùng nhau kiến tạo nên những giá trị bền vững cho Tổ quốc”.

Ứng dụng Sun Career Growth hiện đã sẵn sàng phục vụ người lao động trên toàn quốc. Ngay hôm nay, các ứng viên và nhân sự có thể tải ứng dụng để mở khóa hàng ngàn cơ hội nghề nghiệp và đồng hành cùng Sun Group trên hành trình chinh phục những nấc thang sự nghiệp tương lai.

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