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Mua vàng từ đầu năm đến nay 'bay' hơn 50 triệu đồng/lượng

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (27/10), giá bán vàng miếng SJC giảm về mốc 141,5 triệu đồng/lượng. Nếu tính theo mức đỉnh từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng giảm hơn 50 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bạc bán ra có mức giảm mạnh.

Vào lúc 9h, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý... niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 138,5 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Nhưng nếu tính từ đầu tháng 1 đến nay, giá vàng miếng SJC giảm hơn 50 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng, bạc cùng lao dốc từ đầu năm đến nay. Ảnh: NY.

Giá vàng nhẫn các thương hiệu cũng có mức giảm tương đương tính từ đầu năm đến nay. Hiện, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC 135-139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 137-141 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.009 USD/ounce, tăng 11 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương 125,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường bạc trong nước, giá bạc thỏi thương hiệu Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 45-47 triệu đồng/kg, giảm 1 triệu đồng/kg so với sáng qua.

Nếu tính từ đầu năm khi giá bạc ở đỉnh 123 triệu đồng/kg, đến nay giá đã giảm 76 triệu đồng/kg.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.633 đồng/USD, tăng 6 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank giá USD ở mức 25.660 - 26.040 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.

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