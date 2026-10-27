Đa Phước giới thiệu giải pháp công nghệ xử lý môi trường tại GRECO 2026

Đông đảo người dân và du khách hào hứng tìm hiểu quy trình xử lý chất thải, thu hồi khí phát điện tại gian trưng bày của Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam – VWS (xã Hưng Long, TPHCM) tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nhiều khách tham quan bày tỏ sự ủng hộ và đánh giá 5 sao cho VWS sau khi tìm hiểu các giải pháp xử lý rác tuần hoàn tại đơn vị.

Ngày 26/10, TPHCM khai mạc Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh lần thứ 4 (GRECO 2026) với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới", quy tụ gần 70 tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước, giới thiệu các giải pháp công nghệ và mô hình sản xuất bền vững. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 do UBND TPHCM chủ trì tổ chức.

Đoàn đại biểu TPHCM tham quan tại khu vực trưng bày mô hình xử lý chất thải của VWS tại không gian triển lãm

Lễ khai mạc có sự tham gia của Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cùng các cấp lãnh đạo đại diện Sở, Ngành, Hiệp hội, đối tác ngoại giao và các doanh nghiệp tiêu biểu…

Đoàn đại biểu đã đến tham quan tại khu vực trưng bày mô hình xử lý chất thải của VWS tại không gian triển lãm. Thông qua sa bàn, video trình chiếu công nghệ, đoàn tham quan đã tiếp cận quy trình xử lý rác hiện đại tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, từ tiếp nhận rác, xử lý nước rỉ rác đến thu hồi khí phát điện và sản xuất phân compost.

Đông đảo người dân cũng ghé thăm gian hàng. Chị Nguyễn Thị Minh Anh (ngụ phường Vườn Lài) cho biết, chị bất ngờ khi tìm hiểu về các công đoạn xử lý chất thải. “Tôi thấy rất thú vị khi được tìm hiểu cụ thể về quy trình xử lý rác. Trước đây, tôi nghĩ rác sau khi thu gom chủ yếu được đưa đi chôn lấp, nhưng qua mô hình này, tôi biết thêm rác còn có thể được phân loại, tái chế và tận dụng để tạo ra năng lượng”, chị Minh Anh chia sẻ.

Đại biểu chụp ảnh cùng ban giám đốc Công ty VWS

Theo chị, việc giới thiệu quy trình bằng hình ảnh và mô hình trực quan giúp người dân dễ hình dung hơn về công nghệ xử lý chất thải, đồng thời hiểu thêm ý nghĩa của việc phân loại rác và sử dụng tài nguyên hiệu quả.

Cùng tham quan triển lãm, anh Trần Quốc Bảo (47 tuổi. nhân viên văn phòng) đặc biệt quan tâm đến giải pháp thu hồi khí từ quá trình phân hủy rác để phát điện. “Tôi ấn tượng với việc tận dụng nguồn khí phát sinh từ rác để tạo ra điện phục vụ hoạt động của khu xử lý. Đây là thông tin hữu ích, giúp tôi hiểu thêm rằng nếu được xử lý bằng công nghệ phù hợp, chất thải vẫn có thể mang lại giá trị”, anh Bảo nói.

Tại khu vực trưng bày, khách tham quan còn được tham gia các hoạt động tìm hiểu về môi trường và nhận nhiều phần quà thiết thực ý nghĩa từ Công ty VWS.

Từ xử lý chất thải đến nhà máy điện rác

Được thành lập từ năm 2005, Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước thuộc VWS hiện tiếp nhận và xử lý gần 5.000 tấn rác sinh hoạt/ngày. Doanh nghiệp do ông David Dương, Việt kiều Mỹ làm chủ đầu tư. Ngay từ khi đi vào hoạt động, VWS xác định định hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý rác, bảo vệ môi trường và bảo đảm sức khỏe cộng đồng.

Trong nhiều năm qua, lượng rác sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Mỹ. Hệ thống ô chôn lấp được thiết kế nhiều lớp chống thấm nhằm hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm. Nước rỉ rác phát sinh được thu gom, xử lý qua các công đoạn sinh học, lọc màng và thẩm thấu ngược. Sau khi đạt tiêu chuẩn kiểm định, nước được tuần hoàn sử dụng cho một số hoạt động nội bộ như rửa đường, vệ sinh xe vận chuyển, kiểm soát bụi và tưới cây.

Trước tốc độ đô thị hóa và lượng chất thải ngày càng tăng, VWS định hướng chuyển đổi quy trình xử lý theo hướng tuần hoàn hơn, tăng cường thu hồi vật liệu có khả năng tái chế, xử lý chất thải hữu cơ và tận dụng khí phát sinh để tạo năng lượng.

Một trong những kế hoạch đáng chú ý là dự án nhà máy đốt rác phát điện có công suất dự kiến 60 MW, khả năng xử lý 3.000 tấn rác/ngày, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn nửa tỷ USD. Phương án đang được VWS lập và đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục, định hướng ứng dụng công nghệ xử lý và kiểm soát khí thải tiên tiến từ các quốc gia thuộc khối G7 và G8.

Ông Kevin Moore, Giám đốc điều hành VWS cho biết, trong gần 20 năm qua, VWS đã xử lý chất thải góp phần đảm bảo môi trường cho TPHCM. Tuy nhiên, mục tiêu của VWS không chỉ dừng lại ở việc duy trì hoạt động hiện nay, mà còn hướng đến thay đổi phương thức xử lý rác trong tương lai.

Người dân tìm hiểu mô hình xử lý rác hiện đại của VWS

“Thay vì chủ yếu chôn lấp, chúng tôi muốn phát triển cơ sở đốt rác phát điện với hiệu suất cao, giúp giảm lượng rác đưa vào bãi chôn lấp, đồng thời tạo ra điện năng mà không cần sử dụng thêm diện tích đất cho việc chôn lấp. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một trung tâm chuyển đổi rác thải thành năng lượng hiệu quả, kết nối đồng bộ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để cung cấp điện lên lưới điện quốc gia”, ông Kevin Moore chia sẻ.

Theo Giám đốc điều hành VWS, nhà máy dự kiến có công suất khoảng 60 MW, có thể tạo ra lượng điện tương đương nhu cầu sử dụng của hàng chục nghìn hộ gia đình. Theo ước tính của VWS, mỗi MW điện có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của khoảng 700-1.000 hộ gia đình. Ông Kevin Moore nhấn mạnh, mô hình này hướng đến giảm lượng rác phải chôn lấp, tận dụng chất thải để tạo ra nguồn năng lượng phục vụ đời sống và sản xuất. Đây cũng là định hướng mà VWS đang theo đuổi trong quá trình phát triển hoạt động xử lý chất thải.

Thông qua GRECO 2026, VWS giới thiệu đến cộng đồng các giải pháp xử lý chất thải đang triển khai cùng định hướng phát triển trong thời gian tới, tạo cơ hội để người dân và du khách tìm hiểu rõ hơn về quy trình xử lý rác, tái chế và thu hồi năng lượng.