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Kinh tế

Nghĩa Đô, Lào Cai phấn đấu giải ngân 100% vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

Văn Đức

Đến hết tháng 9/2026, xã Nghĩa Đô đã giải ngân trên 57% nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình MTQG 1719) được kéo dài sang năm 2026. Với phần vốn còn lại, địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch, đưa nguồn lực đầu tư phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân

Nghĩa Đô là xã vùng III của tỉnh Lào Cai, tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm 98%. Với đặc thù vùng cao, địa hình chia cắt, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn…

Trong những năm qua, nguồn lực của các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG); trong đó, có Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) được địa phương xác định là “cú huých” quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

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Nghĩa Đô nhiều lợi thế phát triển du lịch cộng đồng.

Ông Đỗ Văn Lưu - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đô, cho biết: Ngay từ khi bắt đầu triển khai các Chương trình, cấp ủy, chính quyền xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân cấp, phân quyền cho các phòng, ban, các đoàn thể để triển khai thực hiện.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của Nhân dân được chú trọng, qua đó, tạo sự nhất trí cao của người dân trong quá trình thực hiện.

“Trong năm 2025, toàn xã có trên 12,5 tỷ đồng nguồn vốn Chương trình MTQG 1719. Xã đã thực hiện giải ngân được trên 8,2 tỷ đồng. Số vốn còn lại gần 3,7 tỷ đồng (chủ yếu vốn sự nghiệp) được kéo dài sang năm 2026”, ông Lưu thông tin.

Thực tế cho thấy, nguồn vốn kéo dài sang năm 2026 chủ yếu do vướng về các thủ tục, cơ chế. Chính vì vậy, để bảo đảm tiến độ giải ngân nguồn vốn này, Nghĩa Đô đã tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để triển khai. Nhờ đó, đến hết ngày 30/9, xã đã giải ngân nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG 1719 đạt trên 57% kế hoạch.

Ưu tiên sửa chữa các công trình thiết yếu

Công trình cấp nước sinh hoạt Tân Tiến được đầu tư xây dựng với công suất thiết kế gần 240 m3/ngày đêm phục vụ cung cấp nước sinh hoạt cho gần 600 hộ dân. Tuy nhiên, do được đầu tư từ nhiều năm nay, nên nhiều hạng mục bị hư hỏng, không bảo đảm việc cấp nước cho Nhân dân.

Việc sớm đầu tư duy tu, sửa chữa các hạng mục là yêu cầu cấp thiết. Từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG 1719, UBND xã đã phê duyệt kế hoạch sửa chữa với tổng vốn 1,4 tỷ đồng. Đến thời điểm này, công trình đã hoàn thành trên 70% khối lượng công việc, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026.

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Nghĩa Đô tập trung nguồn lực vào duy tu, sửa chữa các công trình dân sinh.

“Chúng tôi đã giải ngân cho dự án gần 1,1 tỷ đồng, tương ứng với 78% kế hoạch vốn. Cùng với việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, sớm đưa công trình vào vận hành phục vụ cung cấp nước sạch cho bà con, xã cũng chỉ đạo các phòng ban tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm chất lượng công trình”, ông Lưu cho biết.

Qua khảo sát và kiểm tra thực tế tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Vĩnh Yên cho thấy, nhiều hạng mục như khu nhà 3 tầng với 12 phòng học hầu hết sơn tường đã bị bong tróc, các công trình vệ sinh bị thấm dột và không bảo đảm công năng sử dụng do số lượng học sinh tăng sau sáp nhập…

“Trước thực trạng này, để bảo đảm an toàn, đáp ứng nhu cầu dạy và học cũng như sinh hoạt cho các cháu học sinh, UBND xã đã phê duyệt dự án cải tạo, sửa chữa cho nhà trường. Tổng nguồn vốn phê duyệt cho các hạng mục sửa chữa gần 650 triệu đồng. Đến nay, đã giải ngân 73% kế hoạch vốn”, ông Lưu thông tin.

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Địa phương chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với những diện tích đất khô cằn, thiếu chất dinh dưỡng sang cây trồng mới phù hợp.

Đây là 2 trong 8 dự án duy tu, sửa chữa các công trình dân sinh được UBND xã Nghĩa Đô phê duyệt đầu tư trong năm 2026 theo Dự án 4 thuộc Chương trình MTQG 1719 kéo dài, với tổng nguồn lực gần 2,8 tỷ đồng. Cùng với đó, xã đang khẩn trương triển khai các Tiểu dự án thuộc Dự án 5, Dự án 6, dự án 7 và dự án 10 với mục tiêu giải ngân 100% nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG 1719 kéo dài.

Trong quá trình thực hiện, xã chú trọng kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng các công trình; kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh, bảo đảm các nội dung được triển khai đúng quy định. Việc ưu tiên các công trình thiết yếu góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, đáp ứng trực tiếp nhu cầu sinh hoạt, học tập và sản xuất của người dân.

“Có thể khẳng định, nguồn lực từ Chương trình MTQG 1719 thời gian qua có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian từ nay đến cuối năm không còn dài, chúng tôi đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án được phê duyệt, bảo đảm giải ngân nguồn vốn đúng quy định với hiệu quả cao nhất”, ông Lưu khẳng định.

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#Nghĩa Đô #Chương trình MTQG 1719 #Giải ngân vốn #Lào Cai #Vốn sự nghiệp #Công trình dân sinh #Phát triển kinh tế bền vững #Chương trình mục tiêu quốc gia

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