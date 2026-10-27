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Kinh tế

Thiền Cà Phê được UNESCO chọn là trải nghiệm văn hóa đặc sắc của Việt Nam giới thiệu với thế giới

P.V

Ngày 26.10.2026, trong công bố quan hệ hợp tác toàn cầu tại Paris nhằm đưa công tác bảo tồn di sản văn hóa trở thành trọng tâm của trải nghiệm du lịch giữa UNESCO và Sofitel Legend, trải nghiệm Thiền Cà Phê – phương pháp thực hành nền tảng của Cà Phê Đạo do Nhà sáng lập – Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ sáng tạo – được chọn là một trải nghiệm văn hóa đặc sắc của Việt Nam giới thiệu với thế giới.

Nội dung này diễn ra trong bối cảnh Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua sáng kiến do Việt Nam đề xuất, xác định giai đoạn 2027–2036 là “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững”. Với khả năng kết nối con người với di sản, cộng đồng và chiều sâu tinh thần, trải nghiệm Thiền Cà Phê góp phần chuyển hóa giá trị cà phê Việt Nam thành một thực hành văn hóa đương đại; qua đó thúc đẩy đối thoại, nuôi dưỡng sinh kế, tăng cường gắn kết cộng đồng và đóng góp cho phát triển bền vững.

Thiền Cà Phê – Một thực hành văn hóa kết nối con người, di sản và phát triển bền vững

Việc lựa chọn trải nghiệm Thiền Cà Phê để giới thiệu với thế giới trong một hợp tác toàn cầu của UNESCO đánh dấu bước tiến mới trong hành trình đưa triết lý Cà Phê Đạo đến gần cộng đồng quốc tế. Đây là sự tiếp nối từ chuỗi hoạt động do UNESCO, tỉnh Đắk Lắk và Trung Nguyên Legend phối hợp triển khai nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cà phê Việt Nam.

Tháng 12.2025, UNESCO đã đồng hành trong chương trình Hội thảo khoa học - diễn đàn quốc tế “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà phê toàn cầu - phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” do tỉnh Đắk Lắk phối hợp các đơn vị học thuật và Trung Nguyên Legend tổ chức. Chương trình giúp mở ra không gian trao đổi về định hướng bảo tồn, phát huy giá trị cà phê, đồng thời thúc đẩy quá trình xây dựng Hồ sơ “Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk” ghi danh vào danh sách thực hành tốt bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, trải nghiệm Thiền Cà Phê tại Làng Cà phê Trung Nguyên và cho biết trải nghiệm này giúp ông “nhìn nhận cà phê theo một cách hoàn toàn khác biệt”.
Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, trải nghiệm Thiền Cà Phê tại Làng Cà phê Trung Nguyên và cho biết trải nghiệm này giúp ông “nhìn nhận cà phê theo một cách hoàn toàn khác biệt”.

Đến tháng 4.2026, UNESCO tiếp tục đồng hành cùng Diễn đàn Cà phê Thế giới với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại”. Chương trình quy tụ đại diện cơ quan trung ương và địa phương, các đại sứ, tổ chức quốc tế cùng nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, cùng nhìn nhận cà phê không chỉ là một nông sản hay ngành kinh tế mà còn là một “di sản sống” – nơi giao thoa lịch sử, văn hóa, tri thức, thương mại và đời sống tinh thần của cộng đồng.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, các đại sứ, tổng lãnh sự và đại diện quốc tế đã trải nghiệm Thiền Cà Phê tại Làng Cà phê Trung Nguyên. Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, nhận định trải nghiệm này giúp ông “nhìn nhận cà phê theo một cách hoàn toàn khác biệt”. Theo ông Renzo Moro, Trưởng bộ phận Nông nghiệp, đại diện đại sứ quán Italy tại Việt Nam: “Thiền Cà Phê mở ra không gian tĩnh tại, nơi năng lượng cà phê được cảm nhận từ bên trong và lan tỏa kết nối con người”. Với ông Hasan Barit, Phó trưởng phái đoàn, Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam: “Trải nghiệm Thiền Cà Phê nhắc nhở tôi về việc quay về bên trong mình, sự biết ơn và chiêm nghiệm nội tâm”.

Hoa hậu du lịch Việt Nam Nguyễn Phương Linh giới thiệu trải nghiệm Thiền Cà Phê với khách quốc tế.
Hoa hậu du lịch Việt Nam Nguyễn Phương Linh giới thiệu trải nghiệm Thiền Cà Phê với khách quốc tế.

Chuỗi hoạt động đối thoại và trải nghiệm trên cho thấy một tiến trình đồng hành nhất quán giữa UNESCO cùng tỉnh Đắk Lắk và Trung Nguyên Legend nhằm tôn vinh văn hóa cà phê Việt Nam, khẳng định giá trị Cà Phê Đạo và hướng tới vị thế một di sản sống chung của nhân loại.

Trong công bố hợp tác toàn cầu giữa UNESCO và Sofitel Legend, ông Julien Pellaux, Giám đốc Quan hệ đối tác UNESCO, nhấn mạnh: “Di sản tồn tại và tiếp tục phát triển thông qua những cộng đồng gìn giữ, kế thừa và trao truyền các giá trị ấy”. Theo tinh thần đó, Thiền Cà Phê không chỉ giới thiệu phong cách thưởng thức cà phê mà còn kết nối du khách với tri thức, nghi thức, người thực hành và bản sắc văn hóa cà phê Việt Nam. Trải nghiệm này góp phần trao truyền di sản sống, tạo sinh kế cho cộng đồng và đưa du lịch trở thành động lực bảo tồn, phát triển địa phương, đồng thời chuyển tải triết lý, ký ức, nghệ thuật và bản sắc văn hóa Việt Nam qua cà phê.

Ông Marc Evans Knapper, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, trải nghiệm Thiền cà phê tại Bảo tàng Thế giới Cà phê và nhận định đây là &quot;trải nghiệm sâu sắc&quot;.
Ông Marc Evans Knapper, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, trải nghiệm Thiền cà phê tại Bảo tàng Thế giới Cà phê và nhận định đây là "trải nghiệm sâu sắc".

Với khả năng kết nối tri thức, nghi thức, cảm nhận và sự tham gia của cộng đồng giúp Thiền Cà Phê làm rõ bản chất di sản sống của Cà Phê Đạo. Các giá trị văn hóa ấy không đứng yên trong quá khứ mà được con người đương đại thực hành, làm giàu, phát triển và trao truyền. Đây cũng là điểm gặp gỡ sâu sắc giữa Cà Phê Đạo với định hướng của UNESCO về bảo vệ di sản gắn với cộng đồng và phát triển bền vững.

Liên tục sáng tạo để Cà Phê Đạo trở thành di sản sống chung của nhân loại

Một giá trị văn hóa chỉ sống bền vững khi có cộng đồng chủ thể, không gian thực hành, cơ chế trao truyền, nền tảng tri thức và khả năng thích ứng qua nhiều thế hệ. Dưới sự dẫn dắt của Nhà sáng lập – Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ, triết lý Cà Phê Đạo đang được bồi đắp các điều kiện ấy: chuyển hóa triết lý thành nghi thức Thiền Cà Phê; trải nghiệm được tổ chức trong các không gian văn hóa, ngoại giao và cộng đồng; hệ thống hóa tri thức; và từng bước mở rộng cộng đồng thực hành.

Cà phê Trung Nguyên Legend đồng hành cùng các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam lan tỏa tinh thần phụng sự, kết nối cộng đồng quốc tế tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan.
Cà phê Trung Nguyên Legend đồng hành cùng các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam lan tỏa tinh thần phụng sự, kết nối cộng đồng quốc tế tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan.

Trước dấu mốc hợp tác toàn cầu, Thiền Cà Phê đã hiện diện tại Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới ở Buôn Ma Thuột, chương trình đối ngoại “Dạo bước để hiểu về Thành phố” của Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, “Viet Nam Day 2026” tại Fukuoka, Nhật Bản, cùng nhiều hoạt động ngoại giao văn hóa khác. Trong các không gian này, trải nghiệm trở thành một hình thức ngoại giao văn hóa tinh tế, đưa Cà Phê Đạo thành ngôn ngữ giao lưu và kết nối cộng đồng.

Thống đốc tỉnh Fukuoka và phu nhân (bên phải), Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kagoshima và phu nhân (bên trái) ấn tượng với trải nghiệm Thiền cà phê trong chương trình “Viet Nam Day 2026”.
Thống đốc tỉnh Fukuoka và phu nhân (bên phải), Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kagoshima và phu nhân (bên trái) ấn tượng với trải nghiệm Thiền cà phê trong chương trình “Viet Nam Day 2026”.

Song song với việc lan tỏa trải nghiệm, Trung Nguyên Legend liên tục phát triển nền tảng tri thức thông qua các khảo luận về Cà Phê Đạo, sản phẩm truyền thông quốc tế và những sáng kiến đào tạo, nghiên cứu liên quan đến di sản cà phê. Việc xây dựng Học viện Cà phê, hợp tác đào tạo chuyên ngành “Di sản cà phê – Kinh tế sáng tạo” và đồng hành cùng mục tiêu phát triển Buôn Ma Thuột thành Thành phố Cà phê của thế giới góp phần hình thành nguồn nhân lực, không gian thực hành và cộng đồng chủ thể cho hành trình dài hạn.

Đặc biệt, Trung Nguyên Legend đang thúc đẩy các chương trình hợp tác chiến lược với UNESCO toàn cầu, hướng tới đưa hệ sinh thái cà phê toàn diện của Việt Nam lên bản đồ di sản thế giới. Qua đó, tôn vinh giá trị cà phê Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk và cà phê Việt Nam như một di sản sống giàu bản sắc, có khả năng đóng góp cho đối thoại văn hóa, phát triển bền vững và sự tỉnh thức của cộng đồng quốc tế.

Bảo tàng Thế giới Cà phê Làng cà phê - nơi cùng Làng Cà Phê Trung Nguyên trở thành những không gian đào tạo, thực hành của Học viện Cà phê - được National Geographic giới thiệu như một điểm đến đặc sắc “thể hiện vai trò của Việt Nam trong thế giới cà phê rộng lớn”.
Bảo tàng Thế giới Cà phê Làng cà phê - nơi cùng Làng Cà Phê Trung Nguyên trở thành những không gian đào tạo, thực hành của Học viện Cà phê - được National Geographic giới thiệu như một điểm đến đặc sắc “thể hiện vai trò của Việt Nam trong thế giới cà phê rộng lớn”.

Từ hạt Robusta Buôn Ma Thuột, Cà Phê Đạo đang từng bước trở thành ngôn ngữ văn hóa kết nối cộng đồng quốc tế bằng các giá trị tỉnh thức, sáng tạo, hài hòa và trách nhiệm. Trải nghiệm Thiền Cà Phê được giới thiệu trong hợp tác toàn cầu của UNESCO tạo điều kiện đưa văn hóa cà phê Việt Nam đến với du khách thế giới, đồng thời tạo nền tảng để Cà Phê Đạo tiếp tục được thực hành, đối thoại và trao truyền tại nhiều quốc gia, qua đó, đóng góp vào dòng chảy di sản sống của nhân loại một giá trị văn hóa đương đại giàu bản sắc./.

#Thiền Cà Phê #UNESCO #Trung Nguyên Legend #Cà Phê Đạo #văn hóa cà phê #Đặng Lê Nguyên Vũ #di sản Việt Nam

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