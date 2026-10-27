BVBank vượt kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng năm 2026, thu nhập cốt lõi tăng hơn 40%

Lợi nhuận 9 tháng tăng 90% so với cùng kỳ, các chỉ tiêu hiệu quả và an toàn hoạt động tiếp tục được nâng cao, BVBank củng cố nền tảng tăng trưởng sau dấu mốc niêm yết HoSE.

Quý III/2026 đánh dấu bước chuyển mình của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) khi toàn bộ cổ phiếu BVB chính thức giao dịch trên HoSE. Đồng thời, BVBank cũng ghi nhận quy mô tài sản và nguồn vốn mở rộng, thu nhập lãi thuần tăng tốc, giúp ngân hàng vượt mục tiêu lợi nhuận năm 2026.

Trong quý III, Ngân hàng đã triển khai các gói tín dụng ưu đãi với tổng quy mô hơn 5.500 tỷ đồng nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp SME, hộ kinh doanh và khách hàng cá nhân. Các chương trình này đi kèm chính sách giảm lãi suất từ 1% đến 1,5%/năm và ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng, qua đó thiết thực hỗ trợ khách hàng tối ưu chi phí vốn và phục hồi hoạt động kinh doanh.

Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt hơn 825 tỷ đồng

Quý III/2026, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 278 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 825 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước. So với mục tiêu lợi nhuận 700 tỷ đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ngân hàng đã hoàn thành 118% kế hoạch năm.

Động lực nổi bật đến từ tăng trưởng nguồn thu cốt lõi. Tổng thu nhập hoạt động trong 9 tháng đạt hơn 2.800 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ tạo nền tảng cho kết quả lợi nhuận lũy kế. Thu nhập ngoài lãi cũng ghi nhận các phục hồi tích cực trong Quý III, đến từ các nguồn thu dịch vụ, ngoại hối,.... Lũy kế 9 tháng thu nhập ngoài lãi đạt 228 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ.

Sự cải thiện về hiệu quả vận hành là yếu tố tiếp theo giúp tăng trưởng thu nhập chuyển hóa thành lợi nhuận. Trong 9 tháng, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm 5,8 điểm phần trăm, góp phần gia tăng hiệu quả kinh doanh. Điều này cho thấy phần lớn mức tăng lợi nhuận của BVBank đến từ sự mở rộng của thu nhập cốt lõi và tối ưu vận hành.

Tổng tài sản vượt mốc 145.200 tỷ đồng, củng cố nền tảng vững chắc cho tăng trưởng

Cùng với kết quả lợi nhuận, quy mô hoạt động của BVBank tiếp tục mở rộng. Đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản ngân hàng đạt hơn 145.200 tỷ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm.

Dư nợ tín dụng đạt hơn 85.540 tỷ đồng, tăng 9,3% so với đầu năm, gắn liền với định hướng chiến lược tập trung vào khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ.

Tổng huy động đạt hơn 134.000 tỷ đồng, tăng 8,7%; trong đó huy động vốn thị trường 1 đạt hơn 108.500 tỷ đồng, tăng 10,6%. Nguồn vốn từ khách hàng tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, hỗ trợ ngân hàng đáp ứng nhu cầu tín dụng và chủ động điều hành kinh doanh.

Nhằm củng cố an toàn vốn và mở rộng dư địa tăng trưởng, BVBank đang hoàn tất phương án tăng vốn điều lệ lên gần 10.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên.

Nâng tầm dịch vụ bán lẻ, đồng hành cùng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng đã ra mắt bộ đôi thẻ tín dụng cao cấp BVBank JCB Ultimate và BVBank Visa Signature, hướng đến nhóm khách hàng đề cao trải nghiệm và chất lượng sống. BVBank cũng đã triển khai Apple Pay dành cho chủ thẻ BVBank Visa. Kết hợp với Google Pay đã có trước đó, tiện ích này mở rộng khả năng thanh toán không tiếp xúc, đưa dịch vụ thẻ đến gần hơn với thói quen giao dịch hằng ngày của khách hàng.

Tính đến cuối quý III/2026, BVBank ghi nhận quy mô gần 3,4 triệu khách hàng, tăng 15% so với đầu năm; trong đó, lượng khách hàng mới tiếp cận qua kênh số chiếm 81%, minh chứng cho sự đón nhận tích cực của người dùng đối với các tiện ích số của Ngân hàng. Các nền tảng số bao gồm Digimi, DigiStore và Digibiz tiếp tục duy trì mức độ gắn kết tốt với tần suất giao dịch cao trong từng phân khúc mục tiêu. Giải pháp Digihotel dành riêng cho lĩnh vực lưu trú đã được triển khai trong Quý III, tiếp tục khẳng định chiến lược của BVBank: thiết kế các giải pháp số theo từng ngành nghề nhằm đáp ứng các nhu cầu tài chính thực tế hàng ngày của khách hàng.

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc giảm mặt bằng lãi suất, góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, BVBank đã chính thức triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi với tổng quy mô 1.000 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân là hộ kinh doanh và khách hàng doanh nghiệp, ưu tiên phân khúc vừa và nhỏ/siêu nhỏ với mức lãi suất chỉ từ 10%/năm thấp hơn đến 1,5%/năm so với khung lãi suất thông thường. Hỗ trợ kịp thời nhu cầu bổ sung vốn lưu động ngắn hạn, góp phần giảm chi phí vốn, hỗ trợ khách hàng duy trì, phục hồi và mở rộng quy mô kinh doanh, đồng thời thúc đẩy dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế. Bên cạnh ưu đãi chi phí vốn, BVBank cũng mang đến giải pháp tài chính cho khách hàng để quản lý nguồn tiền, chi lương, thanh toán thuế điện tử tự động như DigiStore, Digibiz, eTax,… Chương trình tạo điều kiện thiết thực cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, từ đó vững bước phục hồi và mở rộng hoạt động kinh doanh giữa bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức. Song song theo đó, bám sát chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về việc hạ mặt bằng lãi suất chung, biểu lãi suất tiền gửi niêm yết của BVBank đối với các kỳ hạn từ 6 đến 24 tháng cũng được điều chỉnh giảm 0,5%/năm.