Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

VN-Index hụt hơi phút cuối, VIC không 'gánh' nổi thị trường

Việt Linh

TPO - Dù cổ phiếu VIC trở thành điểm tựa quan trọng, giúp VN-Index thu hẹp đà giảm, thị trường chứng khoán vẫn khép lại phiên 27/10 dưới tham chiếu. Sắc đỏ lan rộng, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu công nghiệp, năng lượng và nhiều cổ phiếu ngân hàng, cho thấy dòng tiền vẫn khá thận trọng.

Sau phiên giảm mạnh trước đó, VN-Index tiếp tục giằng co trong phiên 27/10. Chỉ số mở cửa tại 1.763 điểm, có lúc tăng lên mức 1.772 điểm nhưng áp lực bán sau đó kéo thị trường xuống mức thấp nhất 1.758 điểm. Nỗ lực hồi phục cuối phiên giúp chỉ số thu hẹp mức giảm, song vẫn không đủ để trở lại sắc xanh.

Kết phiên, VN-Index dừng tại 1.761 điểm, mất 1,68 điểm, tương đương 0,1%.

Điểm đáng chú ý là diễn biến của VIC. Cổ phiếu này tăng 1,4%, đóng góp hơn 5 điểm cho VN-Index, trở thành lực đỡ lớn nhất trong phiên. Tuy nhiên, mức tăng của một cổ phiếu trụ không thể bù đắp sức ép từ nhiều mã vốn hóa lớn khác.

GAS giảm gần 2%, trong khi VHM, BID và CTG cũng suy yếu. Một số cổ phiếu thuộc nhóm công nghiệp như GMD, GEX và VSC giảm giá, với GMD mất hơn 3%. Diễn biến này khiến chỉ số nhiều lần vượt tham chiếu trong phiên nhưng không giữ được thành quả đến khi đóng cửa.

VK.jpg
Thị trường chứng khoán vẫn khép lại phiên 27/10 dưới tham chiếu.

Ở nhóm ngân hàng, diễn biến phân hóa rõ nét. VPB giảm 1,69%, HDB giảm 0,9%, TCB mất 0,74% và CTG giảm 0,82%. Ngược lại, MSB tăng 1,61%, VIB tăng 1,08%, SHB tăng 0,93% và MBB nhích 0,51%. Sự trái chiều giữa các mã cho thấy lực cầu vẫn xuất hiện nhưng chưa đủ mạnh để tạo xu hướng chung cho nhóm cổ phiếu có ảnh hưởng lớn đến chỉ số.

Nhóm thép là điểm sáng khi HPG tăng 0,48%, HSG tăng 0,91% và NKG tăng 2,12%. Tuy nhiên, đà tăng này chưa lan rộng sang các nhóm ngành khác. Cổ phiếu công nghệ tiếp tục chịu sức ép khi FPT giảm 1,07%; nhóm năng lượng cũng kém tích cực với BSR giảm 1,7%, PVT giảm 1,9% và GAS giảm 1,99%.

Thanh khoản trên HoSE đạt khoảng 13.900 tỷ đồng, nhích nhẹ so với phiên trước nhưng chưa cho thấy dòng tiền nhập cuộc mạnh mẽ. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 319 tỷ đồng trên cả ba sàn. FPT bị bán ròng khoảng 149 tỷ đồng, ACB gần 177 tỷ đồng; ở chiều ngược lại, TCB được mua ròng khoảng 197 tỷ đồng.

Việc VN-Index chỉ giảm nhẹ nhưng số cổ phiếu đi xuống vẫn áp đảo cho thấy sức khỏe thị trường chưa thực sự cải thiện. VIC giữ vai trò nâng đỡ chỉ số, song dòng tiền vẫn phân hóa và áp lực bán chưa chấm dứt ở nhiều nhóm cổ phiếu.

Xem thêm

#VN-Index #cổ phiếu VIC #thị trường chứng khoán #phiên 27/10 #khối ngoại bán ròng #cổ phiếu ngân hàng #thanh khoản HoSE

Cùng chuyên mục

Đấu giá biệt thự 170 tỷ tại Ciputra sau 4 lần bất thành

Đấu giá biệt thự 170 tỷ tại Ciputra sau 4 lần bất thành

TPO - Mới đây, Agribank Chi nhánh Tràng An thông báo tổ chức đấu giá căn biệt thự tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội để thu hồi nợ của hai doanh nghiệp. Tính đến tháng 11/2024, ngân hàng này 4 lần thông báo đấu giá nhưng không thành công.

Nền tảng liên lạc và tiện ích số Viettel Tammi cán mốc 20 triệu người dùng sau gần 3 tháng ra mắt

Nền tảng liên lạc và tiện ích số Viettel Tammi cán mốc 20 triệu người dùng sau gần 3 tháng ra mắt

Tổng Công ty Viễn thông Viettel công bố, nền tảng liên lạc và tiện ích số Viettel Tammi đã cán mốc 20 triệu người dùng sau chưa đầy 3 tháng chính thức ra mắt. Trước đó, Tammi liên tục giữ vị trí Top đầu lượt tải về trong bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí trên cả hai kho ứng dụng App Store (iOS) và Google Play (Android) tại Việt Nam.

Thiền Cà Phê được UNESCO chọn là trải nghiệm văn hóa đặc sắc của Việt Nam giới thiệu với thế giới

Thiền Cà Phê được UNESCO chọn là trải nghiệm văn hóa đặc sắc của Việt Nam giới thiệu với thế giới

Ngày 26.10.2026, trong công bố quan hệ hợp tác toàn cầu tại Paris nhằm đưa công tác bảo tồn di sản văn hóa trở thành trọng tâm của trải nghiệm du lịch giữa UNESCO và Sofitel Legend, trải nghiệm Thiền Cà Phê – phương pháp thực hành nền tảng của Cà Phê Đạo do Nhà sáng lập – Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ sáng tạo – được chọn là một trải nghiệm văn hóa đặc sắc của Việt Nam giới thiệu với thế giới.

Đa Phước giới thiệu giải pháp công nghệ xử lý môi trường tại GRECO 2026

Đa Phước giới thiệu giải pháp công nghệ xử lý môi trường tại GRECO 2026

Đông đảo người dân và du khách hào hứng tìm hiểu quy trình xử lý chất thải, thu hồi khí phát điện tại gian trưng bày của Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam – VWS (xã Hưng Long, TPHCM) tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nhiều khách tham quan bày tỏ sự ủng hộ và đánh giá 5 sao cho VWS sau khi tìm hiểu các giải pháp xử lý rác tuần hoàn tại đơn vị.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tương thích với Singapore, Dubai, Hồng Kông

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tương thích với Singapore, Dubai, Hồng Kông

TPO - Lãnh đạo TPHCM cho biết hiện trung tâm tài chính quốc tế đã tiếp nhận 10 thành viên đầu tiên theo mô hình công ty holding. Trong tháng 11, TPHCM dự kiến ban hành quy trình, quy chế tiếp nhận các quỹ đầu tư và đơn vị quản lý quỹ theo ba cấp độ, tương thích với mô hình tại Singapore, Dubai và Hồng Kông - Trung Quốc .

'Khát' nhân lực nghiêm trọng giữa làn sóng thi công hạ tầng

'Khát' nhân lực nghiêm trọng giữa làn sóng thi công hạ tầng

TPO - Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đồng loạt được triển khai khiến nhu cầu nhân lực xây dựng tăng đột biến, trong khi thị trường chỉ đáp ứng khoảng 25% nhu cầu lao động trong năm 2026. Tiền công có nơi tăng gấp nhiều lần nhưng doanh nghiệp vẫn khó tuyển người, nhà thầu rơi vào tình thế khó đảm bảo tiến độ.

Tiếp sức chàng trai Lào Cai vượt khó, vươn lên thoát nghèo

Tiếp sức chàng trai Lào Cai vượt khó, vươn lên thoát nghèo

Nằm cách trung tâm xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai gần 10 cây số đường đồi dốc, thôn đặc biệt khó khăn Làng Đáp vẫn đang oằn mình trong cái nghèo thuần nông. Ở đó, có một mái nhà lá cọ đã cũ kỹ, nơi người đàn ông sinh năm 1991 đang phải vắt kiệt sức lao động để làm điểm tựa cho đại gia đình 8 nhân khẩu, trong đó có hai người chịu thiệt thòi về trí tuệ.

Nghĩa Đô, Lào Cai phấn đấu giải ngân 100% vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

Nghĩa Đô, Lào Cai phấn đấu giải ngân 100% vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

Đến hết tháng 9/2026, xã Nghĩa Đô đã giải ngân trên 57% nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình MTQG 1719) được kéo dài sang năm 2026. Với phần vốn còn lại, địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch, đưa nguồn lực đầu tư phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Triển vọng ngành công nghệ: Cơ hội nào sau nhịp giảm sâu của cổ phiếu đầu ngành?

Triển vọng ngành công nghệ: Cơ hội nào sau nhịp giảm sâu của cổ phiếu đầu ngành?

Thị trường chứng khoán đang chứng kiến nhiều cổ phiếu công nghệ đầu ngành điều chỉnh mạnh sau giai đoạn tăng trưởng nóng. Diễn biến này khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng, đặc biệt trong bối cảnh định giá, triển vọng tăng trưởng và hiệu quả đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn là những vấn đề được thị trường quan tâm. Tuy nhiên, đằng sau nhịp giảm sâu của giá cổ phiếu, ngành công nghệ vẫn có những động lực tăng trưởng dài hạn, trong đó kết quả kinh doanh tích cực của FPT là một điểm sáng đáng chú ý.

LPBank nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 với giải pháp tổng đài AI Lumi

LPBank nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 với giải pháp tổng đài AI Lumi

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 – Vietnam Digital Awards 2026, hạng mục Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc với giải pháp Lumi – AI Customer Experience Platform (Lumi). Giải thưởng ghi nhận hiệu quả ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và khai thác dữ liệu theo thời gian thực nhằm mang lại trải nghiệm chăm sóc khách hàng vượt trội, nhanh chóng và thuận tiện.

Quảng Trị: Sức bật từ địa giới mới, mở rộng không gian bứt phá

Quảng Trị: Sức bật từ địa giới mới, mở rộng không gian bứt phá

Sau cuộc hợp nhất lịch sử giữa Quảng Bình và Quảng Trị, một không gian phát triển rộng gần 12.700 km² đang được định hình lại. Từ cảng biển Hòn La đến Mỹ Thủy, từ di sản Phong Nha - Kẻ Bàng đến đôi bờ Hiền Lương, từ cửa khẩu Cha Lo đến Lao Bảo, những lợi thế từng phân tán nay có cơ hội kết nối thành các chuỗi giá trị.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe