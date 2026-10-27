VN-Index hụt hơi phút cuối, VIC không 'gánh' nổi thị trường

TPO - Dù cổ phiếu VIC trở thành điểm tựa quan trọng, giúp VN-Index thu hẹp đà giảm, thị trường chứng khoán vẫn khép lại phiên 27/10 dưới tham chiếu. Sắc đỏ lan rộng, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu công nghiệp, năng lượng và nhiều cổ phiếu ngân hàng, cho thấy dòng tiền vẫn khá thận trọng.

Sau phiên giảm mạnh trước đó, VN-Index tiếp tục giằng co trong phiên 27/10. Chỉ số mở cửa tại 1.763 điểm, có lúc tăng lên mức 1.772 điểm nhưng áp lực bán sau đó kéo thị trường xuống mức thấp nhất 1.758 điểm. Nỗ lực hồi phục cuối phiên giúp chỉ số thu hẹp mức giảm, song vẫn không đủ để trở lại sắc xanh.

Kết phiên, VN-Index dừng tại 1.761 điểm, mất 1,68 điểm, tương đương 0,1%.

Điểm đáng chú ý là diễn biến của VIC. Cổ phiếu này tăng 1,4%, đóng góp hơn 5 điểm cho VN-Index, trở thành lực đỡ lớn nhất trong phiên. Tuy nhiên, mức tăng của một cổ phiếu trụ không thể bù đắp sức ép từ nhiều mã vốn hóa lớn khác.

GAS giảm gần 2%, trong khi VHM, BID và CTG cũng suy yếu. Một số cổ phiếu thuộc nhóm công nghiệp như GMD, GEX và VSC giảm giá, với GMD mất hơn 3%. Diễn biến này khiến chỉ số nhiều lần vượt tham chiếu trong phiên nhưng không giữ được thành quả đến khi đóng cửa.

Thị trường chứng khoán vẫn khép lại phiên 27/10 dưới tham chiếu.

Ở nhóm ngân hàng, diễn biến phân hóa rõ nét. VPB giảm 1,69%, HDB giảm 0,9%, TCB mất 0,74% và CTG giảm 0,82%. Ngược lại, MSB tăng 1,61%, VIB tăng 1,08%, SHB tăng 0,93% và MBB nhích 0,51%. Sự trái chiều giữa các mã cho thấy lực cầu vẫn xuất hiện nhưng chưa đủ mạnh để tạo xu hướng chung cho nhóm cổ phiếu có ảnh hưởng lớn đến chỉ số.

Nhóm thép là điểm sáng khi HPG tăng 0,48%, HSG tăng 0,91% và NKG tăng 2,12%. Tuy nhiên, đà tăng này chưa lan rộng sang các nhóm ngành khác. Cổ phiếu công nghệ tiếp tục chịu sức ép khi FPT giảm 1,07%; nhóm năng lượng cũng kém tích cực với BSR giảm 1,7%, PVT giảm 1,9% và GAS giảm 1,99%.

Thanh khoản trên HoSE đạt khoảng 13.900 tỷ đồng, nhích nhẹ so với phiên trước nhưng chưa cho thấy dòng tiền nhập cuộc mạnh mẽ. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 319 tỷ đồng trên cả ba sàn. FPT bị bán ròng khoảng 149 tỷ đồng, ACB gần 177 tỷ đồng; ở chiều ngược lại, TCB được mua ròng khoảng 197 tỷ đồng.

Việc VN-Index chỉ giảm nhẹ nhưng số cổ phiếu đi xuống vẫn áp đảo cho thấy sức khỏe thị trường chưa thực sự cải thiện. VIC giữ vai trò nâng đỡ chỉ số, song dòng tiền vẫn phân hóa và áp lực bán chưa chấm dứt ở nhiều nhóm cổ phiếu.