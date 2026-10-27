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Hoa hậu

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Đặc quyền khi mua vé chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Ngọc Ánh

TPO - Khán giả có thể mua vé xem chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 trên nền tảng LaSoong với 4 hạng vé. Bên cạnh chính sách giảm giá cho học sinh, sinh viên và người dân TP Hải Phòng, chương trình còn có combo mua 2 vé tặng một phòng lưu trú.

Khán giả có thể mua vé xem chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 trực tuyến tại LaSoong.com.

Để mua vé trực tuyến, khán giả truy cập website LaSoong.com, tìm kiếm sự kiện Hoa hậu Việt Nam 2026 và kiểm tra các thông tin về ngày tổ chức, địa điểm, tình trạng mở bán. Người mua đăng nhập hoặc xác thực thông tin nếu hệ thống yêu cầu.

Các bước đặt vé

Sau khi chọn đúng sự kiện, khán giả lựa chọn hạng vé và số lượng mong muốn. Chương trình công bố 4 hạng vé gồm Standard giá 1.000.000 đồng, Premium giá 3.000.000 đồng, VIP giá 5.000.000 đồng và VVIP giá 10.000.000 đồng/vé.

Ở bước tiếp theo, người mua điền đầy đủ thông tin cá nhân, đặc biệt là địa chỉ email để nhận thông báo từ hệ thống. Nếu thuộc nhóm được hưởng ưu đãi hoặc có voucher hợp lệ, khán giả cần cung cấp minh chứng và thực hiện theo hướng dẫn trên cổng bán vé.

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Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 hứa hẹn có những màn trình diễn sôi động, mãn nhãn của nghệ sĩ và dàn hoa, á hậu, người đẹp.

Trước khi thanh toán, người mua cần kiểm tra lại tên sự kiện, hạng vé, số lượng, thông tin đăng ký, mức ưu đãi và tổng số tiền phải trả. Việc thanh toán được thực hiện theo các phương thức hiển thị trên hệ thống.

Sau khi giao dịch được ghi nhận thành công, vé điện tử kèm mã QR sẽ được phát hành. Khán giả cần kiểm tra số lượng vé, hạng vé và lưu lại mã đơn hàng để sử dụng khi cần tra cứu.

Theo hướng dẫn mua vé, việc lựa chọn chỗ ngồi được thực hiện sau khi có bản đồ sân khấu. LaSoong sẽ gửi email đến địa chỉ đã đăng ký để người mua truy cập website và lựa chọn vị trí phù hợp. Khán giả cần theo dõi cả hộp thư chính và thư rác để không bỏ lỡ thông báo.

Trong trường hợp tài khoản đã bị trừ tiền nhưng chưa nhận được vé, người mua cần giữ lại thông tin giao dịch và liên hệ bộ phận hỗ trợ để đối soát, tránh thanh toán nhiều lần cho cùng một đơn hàng.

Mua 2 vé được tặng một phòng lưu trú

Bên cạnh hình thức mua vé thông thường, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 còn triển khai chương trình combo vé kèm quyền lợi lưu trú.

Theo đó, khán giả có thể lựa chọn hai chương trình gồm mua 2 vé Premium tặng một phòng lưu trú hoặc mua 2 vé VIP tặng một phòng lưu trú.

Để sử dụng ưu đãi, người mua truy cập trang chọn vé sự kiện Hoa hậu Việt Nam 2026, kéo đến mục "Sự kiện có combo quà tặng" và nhấn "Đặt combo" tại chương trình mong muốn.

Hệ thống chuyển đến trang chi tiết để khán giả kiểm tra thông tin ưu đãi, hạng vé, số lượng vé và quyền lợi phòng lưu trú. Với combo Premium, người mua phải chọn tối thiểu 2 vé Premium để được áp dụng ưu đãi tặng phòng.

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Đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra ngày 7/11 tại TP Hải Phòng.

Tiếp đó, khán giả nhấn "Chọn ghế", lựa chọn khu vực và đủ số lượng ghế theo yêu cầu của combo. Sau khi kiểm tra vị trí, người mua nhấn "Xác nhận" để hoàn tất bước lựa chọn chỗ ngồi.

Ngoài ưu đãi combo, học sinh, sinh viên và người dân Hải Phòng được giảm 30% giá vé khi đáp ứng điều kiện của chương trình. Mỗi người được mua tối đa 2 vé ưu đãi. Người mua cần xuất trình thẻ học sinh, sinh viên còn hiệu lực hoặc căn cước công dân có thông tin địa phương là Hải Phòng.

Các mức ưu đãi được áp dụng theo quy định riêng, không mặc nhiên cộng dồn hai mức giảm 30% thành 60%.

Theo quy định, người từ đủ 12 tuổi trở lên được mua vé khi đáp ứng các điều kiện của chương trình. Mỗi vé chỉ dành cho một người và khán giả cần xuất trình vé điện tử có mã QR cùng căn cước công dân tại cổng soát vé.

Đối với người chưa có căn cước công dân, cần liên hệ kênh hỗ trợ trước khi mua để được hướng dẫn về giấy tờ phù hợp.

Vé đã mua và hoàn tất giao dịch không được đổi, trả hoặc hoàn tiền theo yêu cầu đơn phương của người mua. Một số trường hợp được xem xét đổi vé hoặc hoàn tiền gồm chương trình bị hủy, thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức hoặc phát sinh lỗi kỹ thuật từ cổng bán vé.

Ban tổ chức cũng khuyến cáo khán giả không chia sẻ công khai mã QR vé điện tử, tránh nguy cơ bị sao chép hoặc sử dụng trái phép.

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