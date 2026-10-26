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Hoa hậu

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Nơi chính thức bán vé chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Ngọc Ánh

TPO - LaSoong được lựa chọn là nền tảng bán vé chính thức của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Tại đây, khán giả có thể tiếp cận thông tin về chương trình, các hạng vé, giá bán và những quy định liên quan.

LaSoong là nền tảng bán vé chính thức của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, phục vụ khán giả có nhu cầu theo dõi trực tiếp các đêm thi của cuộc thi năm nay.

Thông qua website Lasoong.com, khán giả có thể tiếp cận thông tin về chương trình, các hạng vé, giá bán và những quy định liên quan.

Bên cạnh hình thức mua vé trực tuyến, khán giả có thể đăng ký mua vé thông qua nhân viên bán vé hoặc các kênh phân phối được ban tổ chức công bố.

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Giao diện ở trang bán vé đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Việc triển khai hệ thống bán vé chính thức nhằm tạo điều kiện để khán giả tiếp cận thông tin thống nhất, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý, phát hành và kiểm soát vé tại sự kiện.

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 7/11 tại TP Hải Phòng có bốn hạng vé gồm Standard, Premium, VIP và VVIP, với mức giá công bố lần lượt là một triệu đồng, 3 triệu đồng, 5 triệu đồng và 10 triệu đồng.

Chương trình áp dụng chính sách ưu đãi giảm 30% giá vé dành cho học sinh, sinh viên và người dân Hải Phòng đáp ứng điều kiện theo quy định.

Mỗi người thuộc diện ưu đãi được mua tối đa hai vé. Các điều kiện cụ thể sẽ được công bố trên cổng bán vé.

Ban tổ chức khuyến cáo khán giả chỉ mua vé tại LaSoong.com hoặc các kênh phân phối được ban tổ chức chính thức công bố, tránh giao dịch qua những nguồn không rõ ràng để hạn chế nguy cơ mua phải vé không hợp lệ.

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Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức đêm chung kết ở TP Hải Phòng.

Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục hành trình tìm kiếm những gương mặt đại diện cho vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam.

Cuộc thi hướng đến bốn giá trị cốt lõi gồm Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, đồng thời tăng cường các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện và gắn kết thí sinh với cộng đồng.

Thông tin chi tiết về cách thức mua vé, lựa chọn chỗ ngồi, thanh toán, nhận vé điện tử và những lưu ý dành cho khán giả tiếp tục được ban tổ chức cập nhật.

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#Hoa hậu Việt Nam 2026 #LaSoong #vé chung kết #giá vé #ưu đãi vé #Hải Phòng #mua vé chính thức

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