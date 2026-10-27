Nhìn lại khoảnh khắc biển người phủ kín phố đi bộ Trần Nhân Tông

TPO - Hàng nghìn khán giả phủ kín khu vực sân khấu phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) tối 25/10, hòa giọng cùng Pháp Kiều, CoolKid và dàn nghệ sĩ trẻ tại đêm nhạc "Chạm Việt Nam" 2. Chương trình kết hợp âm nhạc, thời trang và thông điệp sống xanh, khép lại bằng màn trình diễn của hai á hậu cùng dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.

Cuộc hẹn âm nhạc trở lại với người trẻ

Phát biểu tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 - cho biết những khoảnh khắc nghệ sĩ và khán giả hòa giọng trong mùa đầu tiên là động lực để ban tổ chức tiếp tục chương trình.

Sau 5 mùa tổ chức, Ngày Thẻ Việt Nam chính thức mang tên Ngày Thanh toán số Việt Nam, phù hợp với sự phát triển của các phương thức thanh toán hiện đại. Sóng Festival 2026 cũng lần đầu được tổ chức tại phố đi bộ, với gần 70 gian hàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, công nghệ, ẩm thực và mua sắm.

Với thông điệp Chạm số - Sống xanh, chương trình khuyến khích người trẻ sử dụng công nghệ an toàn, tiêu dùng hợp lý và quan tâm đến môi trường. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, ban tổ chức mong muốn sự hào hứng từ đêm nhạc tiếp tục được chuyển thành những hành động thiết thực trong đời sống.

Khán giả bám rào từ sáng sớm chờ thần tượng

Tối 25/10, phố đi bộ Trần Nhân Tông trở nên náo nhiệt khi hàng nghìn khán giả đổ về theo dõi Fest Chạm Việt Nam 2. Khu vực trước sân khấu chật kín người, nhiều bạn trẻ giơ cao điện thoại, liên tục reo hò và nhún nhảy theo những giai điệu sôi động.

Tống Ngọc Thư, học sinh Trường Phổ thông liên cấp H.A.S, cùng nhóm bạn có mặt từ sáng sớm để giữ vị trí sát hàng rào, chờ đợi rapper CoolKid.

“Em sợ mất rào vì CoolKid ít ra Hà Nội biểu diễn nên tận dụng cơ hội này để gặp thần tượng. Em rất hào hứng, chờ đợi đêm nhạc bắt đầu, tận mắt thấy thần tượng trên sân khấu”, Ngọc Thư chia sẻ.

Trước giờ mở màn, DJ Thảo Bebe khuấy động không khí bằng những bản nhạc điện tử. Hàng nghìn khán giả đứng dậy nhún nhảy, giơ tay theo nhịp nhạc. Ánh sáng từ những chiếc điện thoại hòa cùng hệ thống đèn sân khấu, tạo nên khung cảnh náo nhiệt giữa phố đi bộ.

Hà Myo, Ali Thục Phương và Xệ Xệ mang đến nhiều sắc màu

Mở đầu chương Khát vọng xanh, ca sĩ nhí Ali Thục Phương thể hiện Heal the World cùng vũ đoàn Liberty. Diện áo dài trắng với ngôi sao đỏ trên ngực, cô bé 13 tuổi mang đến giai điệu về tình yêu thương và hòa bình.

Ali Thục Phương sau đó trở lại trên bàn nâng với bản mashup Ở trường cô dạy em thế - Tiếng chuông và ngọn cờ, tiếp tục truyền tải thông điệp về tuổi trẻ, mái trường và tình yêu đất nước.

Hà Myo mang đến hai tiết mục Bốn mùa hoa Hà Nội và Thanh niên Việt Nam - Theo lời đất nước. Nữ ca sĩ kết hợp chất liệu âm nhạc truyền thống với phong cách trình diễn hiện đại, tạo điểm nhấn khác biệt giữa dàn nghệ sĩ trẻ.

Một trong những màn trình diễn gây chú ý thuộc về rapper nhí Xệ Xệ. Đeo kính đen, diện áo khoác đen, “Em bé Chất” khuấy động sân khấu với 8 tuổi và bản mashup I'm a Good Kid - Em bé Việt Nam.

Không chỉ rap, hát và thực hiện vũ đạo, Xệ Xệ còn đứng trên bàn nâng, trổ tài đánh trống trước hàng nghìn khán giả.

Cậu bé khiến người xem thích thú khi rời sân khấu, tiến xuống khu vực khán giả giao lưu cùng Á hậu Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi.

Gần 10.000 khán giả hát bè cho CoolKid

Chương Nhịp đập số tiếp tục với sự xuất hiện của Noah Quốc Anh, Quinzel, Nhật Phát và Chris V. Noah và Quinzel thể hiện Yêu, Ngày này năm ấy, trong khi Nhật Phát mang đến Nhắn gió mây rằng anh yêu em và Ngôi nhà hạnh phúc.

Những gương mặt từng xuất hiện trong lớp học thanh nhạc livestream của ca sĩ, giảng viên thanh nhạc Nguyễn Trần Trung Quân còn có màn kết hợp, nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Điểm nhấn chương hai là phần biểu diễn của CoolKid. Nam rapper đến từ Cao Bằng xuất hiện trong tiếng reo hò lớn, lần lượt thể hiện 1 Kẻ đáng thương - 1 Người đáng trách, Sau cơn mưa và Chịu cách mình nói thua.

Suốt ba tiết mục, hàng nghìn khán giả đồng loạt hát theo, tạo thành dàn bè đông đảo cho nam rapper. Nhiều người giơ cao điện thoại, liên tục gọi tên CoolKid. Những người hâm mộ chờ đợi từ sáng sớm được trực tiếp hòa giọng cùng thần tượng.

Pháp Kiều xuất hiện, khán giả reo hò không ngớt

Sức nóng của Chạm Việt Nam 2 tiếp tục được duy trì khi Pháp Kiều xuất hiện trong chương cuối Kế thừa & Kết nối.

Ngay khi nam rapper bước ra sân khấu, hàng nghìn khán giả đồng loạt reo hò, giơ cao điện thoại ghi hình. Pháp Kiều trình diễn ba ca khúc Lối đi riêng, Lúc nắng lúc mưa và Cung tên tình yêu, kết hợp cùng vũ đoàn Liberty.

Với phong cách trình diễn cá tính, tự tin và giàu năng lượng, Pháp Kiều liên tục nhận được sự hưởng ứng từ người hâm mộ. Phía dưới, hàng loạt cánh tay giơ cao, khán giả nhún nhảy và hát theo những giai điệu quen thuộc.

Sự xuất hiện của Pháp Kiều cũng phù hợp với tinh thần kết nối mà Chạm Việt Nam 2 hướng đến, khi những nghệ sĩ trưởng thành từ nền tảng số có cơ hội gặp gỡ, biểu diễn trực tiếp trước cộng đồng người hâm mộ.

Màn trình diễn thời trang ấn tượng của các cô gái Hoa hậu Việt Nam

Bên cạnh âm nhạc, Chạm Việt Nam 2 còn có phần trình diễn thời trang golf và bộ sưu tập Hồn Việt của nhà thiết kế Cao Minh Tiến, với sự tham gia của Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi và Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đặc biệt, bộ sưu tập Hồn Việt khép lại Fest Chạm Việt Nam 2. Hai á hậu nổi bật trong những thiết kế mang màu sắc truyền thống. Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cũng có cơ hội thể hiện kỹ năng catwalk, sự tự tin trước đông đảo khán giả, trước thềm chung kết cuộc thi ngày 7/11.

Đặc biệt, Pháp Kiều trở lại sân khấu với ca khúc Bớt xinh yêu, kết hợp cùng phần trình diễn thời trang. Nam rapper diện trang phục xanh đậm với tay áo phồng, phối cùng lớp áo họa tiết nhiều màu. Những bước catwalk hòa cùng phần rap tạo nên màn chào kết kết hợp âm nhạc và thời trang.

Sự kết hợp giữa âm nhạc và thời trang cũng làm rõ chủ đề Kế thừa & Kết nối, khi những thiết kế mang cảm hứng văn hóa Việt được giới thiệu trên nền âm nhạc hiện đại.